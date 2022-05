Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε μία… προσωπική νίκη στο Grand Prix της F1 στη Φλόριδα και ο Π. Σεϊτανίδης εξηγεί το γιατί!

Ας είμαστε ειλικρινείς. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε η διεξαγωγή ενός Grand Prix του μαγικού κόσμου της Formula 1 στο Μαϊάμι, το ξέρατε πως αργά ή γρήγορα θα βλέπατε ένα τέτοιο τίτλο. Ανεξαρτήτως προσώπων ή ομάδων. Τιμής ένεκεν στα νιάτα μας, βρε αδερφέ!



Βέβαια το αφήγημα θα ήταν πιο ταιριαστό αν στην κορυφή βρισκόταν μία F1-75 για να «δέσει» με τη θρυλική, κατάλευκη Ferrari Testarossa. Ή αν επικρατούσε η Mercedes και βάζαμε τους Τζορτζ Ράσελ και Λούις Χάμιλτον στους ρόλους των Σόνι Κρόκετ και Ρικάρντο Ταμπς.





Αλλά και πάλι, όσα έκανε στο Μαϊάμι ο Μαξ Φερστάπεν αρκούν για να του δώσουν τον τίτλο του «σκληρού». Όχι, δεν το παράκανε όπως άλλοτε - δείχνει άλλωστε απαλλαγμένος σε μεγάλο βαθμό φέτος από τη χαρακτηριστική του, αχαλίνωτη μανία να είναι μπροστά σε κάθε μάχη. Αδιαφορώντας αν αυτή αποτελεί μόνο ένα μέρος του ευρύτερου «πολέμου».

Ήταν εντός ορίων fair play αλλά δίχως όρια στο τι μπορεί να πετύχει. Έδειξε μέταλλο και σε ένα αγωνιστικό τριήμερο που θα μπορούσε να εξελιχθεί πολύ διαφορετικά, εκείνος πήρε τη μέγιστη δυνατή συγκομιδή των 25+1 πόντων και ροκάνισε τη διαφορά από την κορυφή. Θα εξηγήσω το γιατί, χωρίζοντας το έργο σε πέντε πράξεις.

Για όλους τους οδηγούς, ο πέμπτος αγώνας της χρονιάς αποτελούσε ένα ταξίδι στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Μπορεί να είχαν δουλέψει πολύ στους προσομοιωτές αλλά σε ένα νέο αγωνιστικό πεδίο τα δεδομένα από τη δουλειά των ελεύθερων δοκιμών της Παρασκευής συνήθως ισοδυναμούν με χρυσάφι.





Κι ενώ ο Σαρλ Λεκλέρ έκανε 25+20 γύρους στις δύο περιόδους ελεύθερων δοκιμών, ο Ολλανδός πρόλαβε να κάνει 14 στο FP1 μέχρι τη στιγμή που βρήκε στον τοίχο. Θεατής στη συνέχεια, έχασε χρόνο και στο FP2 γιατί οι μηχανικοί του άλλαξαν κιβώτιο ταχυτήτων στην RB18. Κι όταν βγήκε στην πίστα, ένα πρόβλημα στα υδραυλικά έφερε επί τόπου πρόωρο game over. Σύνολο 15 γύροι σκάρτοι.

Χαμένη μέρα λοιπόν και παρά αυτό το σημαντικό μειονέκτημα, ο Παγκόσμιος Πρωταθλητής παρουσιάστηκε άκρως ανταγωνιστικός στη μάχη της pole position. Ήταν ταχύτερος όλων στην πρώτη ζαριά του Q3 και ηττήθηκε στο νήμα στη δεύτερη, όπου ένα λάθος κατέστρεψε τη δική του προσπάθεια. Πολλοί ξαφνιάστηκαν όταν τον είδαν τόσο ικανοποιημένο με την τρίτη θέση. Σπάνια τόση χαρά παρότι πίσω και από τις δύο Ferrari αλλά υπήρχε λόγος γι’ αυτό.

Όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα δεν είχε την καλύτερη των αντιδράσεων και φάνηκε πως θα αρκούνταν στο να ακολουθήσει τους κόκκινους. Όμως αυτό θα ήταν καταστροφικό. Αν έμενε πίσω από τον Κάρλος Σάινθ, ο Λεκλέρ θα έχτιζε διαφορά που θα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική.

Έτσι ο Μαξ επέμεινε και στο πλασάρισμα για τη δεξιά στροφή ένα, άργησε να φλερτάρει με το φρένο, τοποθετήθηκε στην εξωτερική και απαίτησε τη θέση από τον Ισπανό στην αλλαγή κατεύθυνσης προς την αριστερή στροφή 2.

Κίνηση με ρίσκο αλλά καθώς ο Σάινθ μετρούσε δύο συνεχόμενες εγκαταλείψεις στον πρώτο γύρο, λογικό ήταν να μη το παρακάνει στην κόντρα. Συναίνεσε λοιπόν ο Τζούνιορ και ο Φερστάπεν μπήκε σφήνα ανάμεσα στις Ferrari.

Max Verstappen got off to a mighty start in Miami! 💪#MiamiGP #F1 @redbullracing pic.twitter.com/2HVl7AEmTA