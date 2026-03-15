Ιδιαίτερα χαρούμενος με τον τρόπο που εξελίχθηκε το GP Κίνας ήταν ο Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ανέβηκε στο βάθρο με τη Ferrari.

Για πρώτη φορά μετά το Grand Prix Λας Βέγκας ο Λιούις Χάμιλτον βρέθηκε στο βάθρο σε αγώνα της Formula 1 με την 3η θέση στο Grand Prix Κίνας. O Βρετανός έδωσε σκληρές μάχες καθ’ όλη τη διάρκεια των 56 γύρων και πήρε το βάθρο που έψαχνε εδώ και τόσο καιρό.

Η μεγαλύτερη μάχη που έδωσε ήταν με τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ, τον με τον οποίο έκαναν πολλά αλληλοπροσπεράσματα.

Έπαινοι προς τον Αντονέλι

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά τον τερματισμό, ο Χάμιλτον μίλησε με έναν ιδιαίτερα τιμητικό τρόπο για τον νικητή του αγώνα, Κίμι Αντονέλι.

«Πρώτα απ’ όλα πρέπει να συγχαρώ τον Κίμι. Είμαι πολύ χαρούμενος για τη νίκη του και είναι τιμή μου που μοιράζομαι μαζί του το βάθρο σήμερα. Μου πήρε τη θέση σε αυτή τη σπουδαία ομάδα. Μπράβο στη Mercedes, έχουμε δουλειά ακόμα να κάνουμε για να τους φτάσουμε», είπε.

Σκληρή μάχη για το βάθρο

Όταν ρωτήθηκε για τον αγώνα των 56 γύρων, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε ενθουσιασμένος: «Διασκέδασα πολύ τον αγώνα, έκανα μια φοβερή εκκίνηση. Δεν είχα ρυθμό για να κρατήσω πίσω μου τους οδηγούς της Mercedes, αλλά έμεινα στη μάχη. Ήταν ένας από τους πιο διασκεδαστικούς αγώνες που είχα μετά από πολύ καιρό. Η μάχη με τον Λεκλέρ στο τέλος ήταν φοβερή, πολύ καθαρή μάχη και αυτό που θέλουμε. Πρέπει να συνεχίσουμε να πιέζουμε στην πίστα».

Όσο για τη μάχη με τον Λεκλέρ, ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής είπε:

«Υπήρξε μια στιγμή που ακουμπήσαμε, ήταν μικρή επαφή… ένα φιλί. Έτσι είναι όμως οι αγώνες, έτσι είναι το “hard racing”. Πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην ομάδα και στο Μαρανέλο που μας έφερε σε αυτή τη θέση. Ξέρω πως δεν είμαστε εκεί που θέλουμε, όμως έχουμε μια σπουδαία πλατφόρμα να παλέψουμε».