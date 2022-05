Δείτε τη στιγμή που ο Μαξ Φερστάπεν πέρασε τον Σαρλ Λεκλέρ στη μάχη της F1 στη Φλόριδα.

Μπορεί το κλειδί στη νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο παρθενικό Grand Prix του Μαϊάμι να ήταν η εξαιρετική άμυνα που έπαιξε στους τελευταίους δέκα γύρους του αγώνα, έχοντας διαρκώς απάντηση στις επιθέσεις του Σαρλ Λεκλέρ, ωστόσο προηγήθηκαν δύο κινήσεις κομβικές για την τελική έκβαση του αγώνα.

Η πρώτη αφορούσε τη διαχείριση της εκκίνησης όπου παρότι δεν είχε εντυπωσιακή αντίδραση όταν έσβησαν τα κόκκινα φώτα, κατάφερε τελικά να στρίψει δεύτερος, περνώντας απαιτητικά τον Κάρλος Σάινθ και μπαίνοντας σφήνα ανάμεσα στις δύο Ferrari.

Κι έπειτα, στο ξεκίνημα του 9ου γύρου, ήρθε το προσπέρασμα που τα έκρινε όλα. Ο Ολλανδός κυνηγούσε ώρα τον Λεκλέρ αλλά με την RB18 να έχει υψηλότερη τελική ταχύτητα και ταυτόχρονα, αρωγό το DRS, πραγματοποίησε τη χειρουργικής ακρίβειας κίνηση που τον έφερε σε θέση ισχύος.

Δείτε το προσπέρασμα, στο παρακάτω video…

Στην ευθεία εκκίνησης-τερματισμού, ο παγκόσμιος πρωταθλητής ανοίχτηκε δεξιά και έπειτα χώθηκε στην εσωτερική ενόψει της στροφής 1 του Miami International Autodrome. Έτσι o Φερστάπεν πήρε την πρωτοπορία, την οποία και κράτησε μέχρι τέλους.

Δεν είναι τυχαίο πως στις δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα, ο Μονεγάσκος οδηγός της Ferrari εστίασε σε εκείνη την απώλεια θέση, που άλλαξε όλη τη ροή του αγώνα.

Μπορείτε να δείτε το προσπέρασμα κι από άλλη οπτική γωνία, από την κερκίδα, με τις χαρακτηριστικές αντιδράσεις των θεατών που βρίσκονταν στο επίμαχο σημείο.

Verstappen ⚔️ Leclerc



What the crowd saw, and felt! 😍#MiamiGP #F1 pic.twitter.com/N1gDMsN3gr