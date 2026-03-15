Εμφανώς συγκινημένος μετά τον αγώνα στη Σαγκάη ήταν ο 19χρονος Κίμι Αντονέλι, ο οποίος έφτασε στην πρώτη νίκη καριέρας στη Formula 1.

Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα ο Κίμι Αντονέλι έγραψε ιστορία στη Formula 1. O Ιταλός κάνοντας μια σταθερή, μεστή εμφάνιση στη Σαγκάη πέρασε πρώτος τη γραμμή τερματισμού και πήρε την παρθενική του νίκη.

Η επίδοσή του ήταν τρομερή, καθώς δεν έδωσε ποτέ τη δυνατότητα στον δεύτερο της κατάταξης Τζορτζ Ράσελ να τον απειλήσει.

Η συγκίνηση ήταν εμφανής

Ο Αντονέλι δεν μπορούσε να κρύψει τη χαρά του για το επίτευγμα που πέτυχε, μόλις στη δεύτερη σεζόν του στη Formula 1. Προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυα στα μάτια του, ο Ιταλός είπε:

«Είμαι άφωνος, ειμαι έτοιμος να κλάψω. Ευχαριστώ την ομάδα, με βοήθησε να εκπληρώσω αυτό το όνειρό μου», είπε και ξέσπασε σε λυγμούς.

Κράτησε την υπόσχεσή του

Μετά τις κατατακτήριες δοκιμές ο Αντονέλι είχε θέσει ως στόχο να πάρει τη νίκη και να φέρει την Ιταλία ξανά στην κορυφή της Formula 1.

«Είμαι τρομερά χαρούμενος. Είπα εχθές πως ήθελα να επαναφέρω την Ιταλία στην κορυφή και σήμερα το κατάφερα. Παραλίγο να πάθω ανακοπή προς το τέλος όταν έκανα το λάθος και μπλόκαρα τον τροχό μου αλλά ήταν ένας πολύ καλός αγώνας. Δεν ήταν εύκολη η εκκίνηση. Αμύνθηκα πολύ στην εσωτερική και έδωσα χώρο από την εξωτερική στη Ferrari. Ο ρυθμός μας ήταν πολύ καλός», είπε ο νικητής του GP Κίνας.