Κίμι Αντονέλι: Ποιο είναι το 19χρονο παιδί-θαύμα της F1

Ο Κίμι Αντονέλι είναι ο οδηγός για τον οποίο μιλάει όλος ο κόσμος της Formula 1 και βαδίζει στα χνάρια των Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν.

Η Formula 1 έχει από σήμερα έναν νέο νικητή Grand Prix, τον Αντρέα Κίμι Αντονέλι. Ο Ιταλός τα έκανε όλα τέλεια στο GP Κίνας και μετέτρεψε την pole position σε νίκη μην αφήνοντας περιθώρια στον ανταγωνισμό να τον απειλήσει.

Μόλις στα 19 του χρόνια, ο Αντονέλι έχει εντυπωσιάσει όλο τον κόσμο της Formula 1 και αποδεικνύει περίτρανα πως η Mercedes-AMG έπραξε σωστά που τον εμπιστεύθηκε για να πάρει τη θέση του Λιούις Χάμιλτον.

Ποιος είναι ο Κίμι Αντονέλι

Ο Ιταλός Αντρέα Κίμι Αντονέλι γεννήθηκε το 2006 και είναι από το 2019 μέλος της Ακαδημίας της Mercedes-AMG. Ο νεαρός ξεχώρισε από μικρή ηλικία και αρκετοί είναι αυτοί που τολμούν να πουν πως πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Από το 2015 έως το 2021 που πήρε μέρος σε πρωταθλήματα kart, κατέκτησε 14 διαφορετικούς τίτλους, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Το 2022 έκανε ντεμπούτο σε πρωταθλήματα μονοθεσίων με την Prema και πήρε με άνεση τον τίτλο τόσο στη γερμανική όσο και στην ιταλική Formula 4. Οι επιδώσεις του δεν άργησαν να τον χαρακτηρίσουν ως το «Next Big Thing» της Formula 1.

Στις αρχές του 2023 πήρε μέρος στο Formula Regional Μέσης Ανατολής και κατέκτησε τον τίτλο. Αυτό τον προετοίμασε για το πρωτάθλημα FRECA, έναν θεσμό στον οποίο αγωνίζονται όλα τα μεγάλα ταλέντα του μέλλοντος. Μετά από 20 αγώνες, αναδείχθηκε πρωταθλητής με 5 νίκες και 11 βάθρα.

Για το 2024 αποφασίστηκε να μην πάρει μέρος στη Formula 3 και να κάνει το βήμα στη Formula 2, δίπλα στον νυν οδηγό της Haas, Όλιβερ Μπέρμαν. Μόλις στα 17 του χρόνια ο Αντονέλι ξεχώρισε και κατέκτησε 2 νίκες κερδίζοντας τον teammate του στη βαθμολογία.

Ωστόσο εκείνη η σεζόν ήταν χρονιά εκμάθησης για τον Αντονέλι, ο οποίος προοριζόταν να αντικαταστήσει τον Λιούις Χάμιλτον από την επόμενη σεζόν στη Mercedes-AMG. H βαρύτητα της θέσης αυτής ήταν τεράστια, με τη γερμανική ομάδα να επενδύει το μέλλον της σε έναν οδηγό που δεν είχε ακόμη δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου δρόμου.

Η πρώτη σεζόν στη Mercedes

H παρθενική χρονιά του Αντονέλι στη Formula 1 είχε αρκετά σκαμπανεβάσματα. Η Mercedes δεν είχε μονοθέσιο ικανό για να διεκδικήσει το πρωτάθλημα, όμως ο στόχος ήταν η ατομική βελτίωση και κάθε αγώνας να λειτουργήσει ως μάθημα εμπειρίας για το μέλλον.

Τα πρώτα σημάδια της πραγματικής του ταχύτητας δεν άργησαν να φανούν. Στο GP Μαϊάμι, σε μία πίστα που είχε μηδέν εμπειρία, ο Αντονέλι κατάφερε να πάρει τη sprint pole για τον Αγώνα Σπριντ προκαλώντας έκπληξη σε όλους. Η νίκη στο σπριντ δεν ήρθε, όμως αυτό ήταν ξεκάθαρο δείγμα των ικανοτήτων του.

Μετά από ένα δύσκολο καλοκαίρι, στο οποίο προβλήματα στο εργοστάσιο δεν επέτρεψαν στον Αντονέλι να αντλήσει το μέγιστο, ο Ιταλός βρήκε τον εαυτό του. Κάνοντας μια σειρά από εξαιρετικά αποτελέσματα, ο Ιταλός κέρδιζε σε πολλές περιπτώσεις τον teammate του, Τζορτζ Ράσελ, με την εμφάνιση στο Λας Βέγκας να ξεχωρίζει.

Ο Αντονέλι «ξεδιπλώνει» το ταλέντο του

Το 2026 και η τεράστια αλλαγή στους τεχνικούς κανονισμούς ήταν η ευκαιρία του Αντονέλι και της Mercedes. Το μονοθέσιο που έχει είναι το σημείο αναφοράς του grid και αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να δείξει την πλήρη εικόνα των οδηγικών του ικανοτήτων.

Στην Αυστραλία ξεκίνησε με τη 2η θέση έχοντας πολύ καλό ρυθμό, όμως η στιγμή που έλαμψε ήταν στην Κίνα. Στις κατατακτήριες δοκιμές της Σαγκάης έγινε ο νεότερος poleman στην ιστορία του σπορ με μία εξαιρετική εμφάνιση. Η υπόσχεση που έδωσε να φέρει την ιταλική σημαία στο κορυφαίο σκαλί του βάθρο εκπληρώθηκε και στον αγώνα της Κυριακής ο Αντονέλι κέρδισε με μία κυρίαρχη εμφάνιση.

Με τη νίκη αυτή ο Αντονέλι απέδειξε σε όσους τον αμφισβήτησαν πως έκαναν λάθος και πως έχει όλα όσα χρειάζονται για να ακολουθήσει το δρόμο που χάραξαν άλλοι πολυπρωταθλητές όπως οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν.