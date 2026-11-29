O Κίμι Αντονέλι ουσιαστικά κληρονόμησε τη νίκη στο GP Κατάρ από τον Τζορτζ Ράσελ που αντιμετώπισε προβλήματα με το μονοθέσιό του και πήρε τη 2η θέση - Στο βάθρο και ο Όσκαρ Πιάστρι που πήρε την 3η θέση.

«Γεννάνε και τα κοκόρια» του Κίμι Αντονέλι φέτος. Ο 20χρονος Παγκόσμιος Πρωταθλητής επιβεβαίωσε την αναπόφευκτη κυριαρχία της ανώτερης Mercedes στο GP Κατάρ και πήρε τη 10 φετινή του νίκη, η οποία όμως δεν προήλθε αποκλειστικά από την ταχύτητά του -η οποία αναμφίβολα υπήρχε- αλλά βοηθήκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από τα προβλήματα του poleman Τζορτζ Ράσελ με το άλλο μονοθέσιο, τα οποία δεν επέτρεψαν στο Βρετανό να τη διεκδικήσει επί ίσοις όροις. Οι Mercedes πάντως ήταν άπιαστες και έκαναν το 1-2, με τον Ράσελ να τερματίζει στη 2η θέση, παρά τα προβλήματά του. Ο Όσκαρ Πιάστρι επιβεβαίωσε πόσο του αρέσει η πίστα στη Λουσέιλ, φέρνοντας το μονοθέσιο της McLaren στην 3η θ΄ρεση, μπροστά από τους Μαξ Φερστάπεν και Λάντο Νόρις.

KIMI ANTONELLI WINS THE QATAR GRAND PRIX!!! 🏁🏆🎉 #F1 #QatarGP https://t.co/YCTOK4jO8m November 29, 2026

Τα συντρίμμια από τον πρώτο γύρο

Η ιστορία του αγώνα ξεκίνησε από τον πρώτο γύρο. Οι δύο οδηγοί της Racing Bulls, Αρβίντ Λίντμπλαντ και Λίαμ Λόουσον, ήρθαν σε επαφή, και ο Λίντμπλαντ βγήκε στο χαλίκι και διέλυσε μια πινακίδα φρεναρίσματος. Τα συντρίμμια έμειναν στην πίστα και ο Ράσελ πέρασε από πάνω τους από τον δεύτερο γύρο, με ένα κομμάτι φελιζόλ να σφηνώνεται κάτω από το μονοθέσιό του.

Παρά το πρόβλημα, οι δύο Mercedes έφυγαν από τους υπόλοιπους με εξαιρετικό ρυθμό και η μεταξύ τους μάχη άναψε νωρίς. Στον 4ο γύρο έγινε σχεδόν σύγκρουση, με τον Αντονέλι να βγαίνει εκτός πίστας στον πρώτο τομέα. Ο Τότο Βολφ επενέβαινε από το pit wall, ζήτησε να σταματήσει η μάχη και ο Αντονέλι δέχτηκε, με τον Ράσελ να κρατά την πρώτη θέση.

Racing Bulls ⚔️ Racing Bulls Here's a look at what happened to Lindblad on the opening lap 😮 #F1 #QatarGP https://t.co/8p5tElNqgQ — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Η παγίδα του εικονικού safety car

Γύρω στον 11ο γύρο μπήκε εικονικό safety car (VSC), ώστε να απομακρυνθεί από την πίστα το κομμάτι της πινακίδας που είχε μείνει εκεί. Ο Ράσελ, ο Αντονέλι, ο Πιάστρι, ο Φερστάπεν και ο Νόρις μπήκαν στα pits, ενώ ο Λεκλέρ και ο Χάμιλτον έμειναν στην πίστα. Ο Αντονέλι έχασε περίπου εννέα δευτερόλεπτα, γιατί έπρεπε να περιμένει στη σειρά των pits και βγήκε μέσα στην κίνηση, με τον Ράσελ να κρατά τη διαφορά.

Από τον 20ό γύρο όμως ο Αντονέλι άρχισε να τρώει δευτερόλεπτα από τον Ράσελ. Η διαφορά έπεσε από τα 5,9 δευτερόλεπτα στον 23ο γύρο στα 1,9 στον 29ο, καθώς ο Ράσελ έπαιρνε μήνυμα για «σοβαρή ζημιά». Το φελιζόλ είχε σφηνώσει στο κάτω μέρος του μονοθεσίου και δεν υπήρχε τρόπος να αφαιρεθεί εν κινήσει.

Η Mercedes προσπάθησε να καθαρίσει το μονοθέσιο στο δεύτερο pit stop του Ράσελ, στον 34ο γύρο, αλλά δεν τα κατάφερε όλα. Το stop κράτησε 10,3 δευτερόλεπτα και ο Αντονέλι βγήκε μπροστά, για να οδηγήσει χωρίς πίεση ως το τέλος. Ο Ιταλός προσφέρθηκε δύο φορές στην ομάδα να παραχωρήσει τη θέση στον Ράσελ, αλλά η Mercedes δεν δέχτηκε, αφού η διαφορά τους ήταν πια πολύ μεγάλη.

We have a Virtual Safety Car Lots of drivers opt to pit, including a double stack for Mercedes #F1 #QatarGP | LAP 12/57 https://t.co/LEbnaRg8eK November 29, 2026

Το βάθρο και οι μάχες

Ο Αντονέλι τερμάτισε με 31,476 δευτερόλεπτα μπροστά από τον Ράσελ, τη μεγαλύτερη διαφορά νίκης της σεζόν. Για τον Βρετανό, που είχε ξεκινήσει από την pole και έμοιαζε να ετοιμάζει την τέταρτη νίκη της χρονιάς και την πρώτη μετά το Αζερμπαϊτζάν, ήταν άλλο ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ατυχία. Ο Όσκαρ Πιάστρι έκλεισε το βάθρο με τη McLaren, 33,017 πίσω από τον νικητή, και πέτυχε δεύτερο συνεχόμενο βάθρο.

Ο Μαξ Φερστάπεν τερμάτισε τέταρτος και με αυτούς τους βαθμούς εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα αναβατών. Ο Λάντο Νόρις, που είχε ξεκινήσει τρίτος αλλά έκανε κακή εκκίνηση και έχασε θέσεις, τον πίεσε στο μέσο του αγώνα, όταν έμεινε περισσότερο στην πίστα και επέστρεψε με φρέσκα medium ελαστικά απέναντι στα hard του Ολλανδού. Η πίεση ξεθώριασε και ο Νόρις έμεινε πέμπτος.

BATTLE FOR P4 ⚔️ Norris has Verstappen in his sights 🔭 Can he get past the Dutchman? #F1 #QatarGP | LAP 28/57 https://t.co/fwGPXYHdny November 29, 2026

Η Ferrari και οι εγκαταλείψεις

Η Ferrari δεν είχε ρυθμό ούτε σε αυτόν τον αγώνα. Ο Χάμιλτον τερμάτισε έκτος και ο Λεκλέρ έβδομος, σχεδόν ένα λεπτό πίσω από τον νικητή. Ο Μονεγάσκος έχασε θέση από τον Χάμιλτον στον πρώτο γύρο, τον πέρασε στην επανεκκίνηση μετά το VSC, μια ώρα που ο συναθλητής του είχε πρόβλημα με τις ρυθμίσεις του τιμονιού, και τον ξαναέχασε μετά από ένα πολύ αργό πρώτο pit stop. Στους τελευταίους γύρους η ομάδα έδωσε εντολή να κρατήσουν τις θέσεις τους, και η έκτη και η έβδομη θέση έφτασαν για να εξασφαλίσει η Ferrari τη δεύτερη θέση στους κατασκευαστές.

Στην πρώτη δεκάδα ακολούθησαν ο Ίσακ Χατζάρ, που έχασε ρυθμό από ζημιά στο μπροστινό φτερό, ο Λόουσον και ο Γκαμπριέλ Μπορτολέτο της Audi. Οι Λίντμπλαντ, Αλόνσο και Στρολ δεν τερμάτισαν: ο πρώτος εγκατέλειψε με διαρροή στο υδραυλικό σύστημα, ο Αλόνσο με πρόβλημα στην μπαταρία και ο Στρολ λόγω της ενόχλησης στην πλάτη που τον ταλαιπωρούσε όλο το Σαββατοκύριακο.

Onboard with Leclerc who's been told to hold position behind his team mate Hamilton who's in P6 #F1 #QatarGP | LAP 55/57 https://t.co/4DkgAFc4gZ November 29, 2026

Το πρωτάθλημα κλείνει σε μία εβδομάδα, με το Grand Prix Άμπου Ντάμπι, τον 23ο και τελευταίο αγώνα της σεζόν. Θα διεξαχθεί στο Yas Marina Circuit, με το τριήμερο να ξεκινά την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου. Ο αγώνας θα γίνει την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, με εκκίνηση στις 15:00 ώρα Ελλάδας (17:00 τοπική ώρα), και θα έχει διάρκεια 58 γύρους.

Τα αποτελέσματα του αγώνα