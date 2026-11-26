Η εκπομπή του Gazzetta έβαλε στο «μικροσκόπιο» τη μάχη του GP Λας Βέγκας της Formula 1, με πλούσιο ρεπορτάζ, τεχνικές λεπτομέρειες και όλα όσα έκριναν τη νίκη.

Το Grand Prix Λας Βέγκας χάρισε στους φίλους της Formula 1 έναν από τους πιο θεαματικούς αγώνες των τελευταίων ετών και έσπασε πολλά ρεκόρ. Ο νυχτερινός αγώνας στην έρημο της Νεβάδα προσέφερε τα περισσότερα προσπεράσματα στην ιστορία του σπορ και 35 εναλλαγές στην κορυφή, με τον Μαξ Φερστάπεν να κερδίζει για τέταρτη φορά εφέτος.

Για όσους θέλουν να αποκωδικοποιήσουν πλήρως τα όσα συνέβησαν στο Λας Βέγκας, η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» είναι πλέον διαθέσιμη on demand, προσφέροντας την πιο ολοκληρωμένη ανασκόπηση του αγωνιστικού τριημέρου. Η εκπομπή μεταδίδεται ζωντανά κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube.

Η τριάδα των παρουσιαστών, αποτελούμενη τον Κώστα Παστρίμα, τον Στάθη Κοκκορόγιαννη και τη Δήμητρα Ηρειώτη, ανέλυσε βήμα-βήμα την εξέλιξη του αγώνα. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε η μάχη για τη νίκη, η διαφορετική προσέγγιση των οδηγών και φυσικά η επαφή των δύο οδηγών της Ferrari.

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.