Η μάχη για τη νίκη στον αγώνα του Μεξικού ανέδειξε μια σοβαρή αδυναμία των φετινών τεχνικών κανονισμών, με τον Λιούις Χάμιλτον να ζητά αλλαγές.

Με εννέα γύρους να απομένουν στο Grand Prix Μεξικού, το Αυτοκίνητο Ασφαλείας αποχώρησε και ο Λιούις Χάμιλτον είχε μπροστά του τον Μαξ Φερστάπεν. Ο Βρετανός έμεινε κοντά στη Red Bull μέχρι την καρό σημαία και τερμάτισε μόλις 0,799 δλ. πίσω της. Η μεγάλη ευθεία προς την πρώτη στροφή ήταν το σημείο στο οποίο περίμενε να βρει την ευκαιρία να επιτεθεί για τη νίκη.

Μετά τον τερματισμό, ο Χάμιλτον έθεσε ένα ζήτημα που ξεπερνούσε τη μάχη για την πρώτη θέση στο Μεξικό. Σύμφωνα με το The Race, ο 7άκις παγκόσμιος πρωταθλητής επανήλθε στην ενημέρωση των οδηγών την Παρασκευή στο Ιντερλάγκος, όπου η παρέμβασή του άνοιξε ευρύτερη συζήτηση με τη FIA. Το επόμενο βήμα είναι να εξεταστούν πιθανές λύσεις για το 2027 μαζί με τις ομάδες, στις αρμόδιες τεχνικές και αγωνιστικές επιτροπές.

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Τι διαπίστωσε ο Χάμιλτον πίσω από τον Φερστάπεν

Στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα, ο Χάμιλτον εξήγησε ότι η ηλεκτρική υποβοήθηση μειωνόταν τη στιγμή που πλησίαζε τη Red Bull στο τέλος της ευθείας: «Είναι εντελώς παράλογο όταν βρίσκεσαι πίσω από ένα μονοθέσιο και έχεις λίγη παραπάνω ισχύ ενώ είσαι στο slipstream του. Θα έπρεπε να μπορείς να ξεπεράσεις αυτό το όριο για να έχεις μια ευκαιρία να προσπεράσεις».

Ο οδηγός της Ferrari στάθηκε επίσης στη γρήγορη τελευταία στροφή και στη δυσκολία να ακολουθήσει από κοντά την RB22 στον αραιό αέρα του Μεξικού.

Χωρίς ενεργό Overtake Mode, η μέγιστη επιτρεπόμενη ηλεκτρική ισχύς αρχίζει να πέφτει από τα 350 kW πάνω από τα 290 χλμ/ώρα και μηδενίζεται στα 345 χλμ/ώρα. Με ενεργό το σύστημα, η μείωση ξεκινά στα 337,5 χλμ/ώρα και η ηλεκτρική υποβοήθηση μηδενίζεται στα 355 χλμ/ώρα. Ο θερμικός κινητήρας συνεχίζει να δίνει ισχύ. Σύμφωνα με τα δεδομένα τηλεμετρίας, οΧάμιλτον έφτασε να κινείται έως και 10 χλμ/ώρα ταχύτερα από τον Φερστάπεν, όμως η διαφορά έπεσε περίπου στα 8 χλμ/ώρα όσο πλησίαζαν τα 350 χλμ/ώρα.

Μετά την παρέμβαση του Χάμιλτον, η FIA αναμένεται να συζητήσει με τους κατασκευαστές αλλαγές στους κανονισμούς ώστε ο τεχνητός περιοριστής ταχύτητας να επηρεάζει λιγότερο τις μάχες από το 2027. Η αύξηση της συνεισφοράς του θερμικού κινητήρα ενδέχεται να βοηθήσει την κατάσταση, όμως αν δεν υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές, το πρόβλημα δεν θα εξαφανιστεί.

Πόση διαφορά χρειάζεται για ένα προσπέρασμα;

Στην αρχή της σεζόν, οι διαφορές στη χρήση της μπαταρίας ευνοούσαν τις συχνές εναλλαγές θέσεων σε κάθε γύρο. Καθώς ομάδες και οδηγοί έμαθαν να διαχειρίζονται καλύτερα την ενέργεια, αυτές οι διαφορές περιορίστηκαν. Στο θεωρητικό παράδειγμα που αναφέρει το παραπάνω δημοσίευμα, ένας οδηγός που μπαίνει σε ευθεία ενός χιλιομέτρου ένα δευτερόλεπτο πίσω από τον αντίπαλό του θα χρειαζόταν πλεονέκτημα περίπου 25–35 χλμ/ώρα για να τον προσπεράσει πριν από το φρενάρισμα.

Με το παλιό DRS, ο οδηγός που ακολουθούσε μπορούσε να κερδίσει έως και 30 χλμ/ώρα, ανάλογα το στήσιμο του μονοθεσίου και τις συνθήκες αέρα. Σήμερα, το Straight Mode είναι διαθέσιμο και στον προπορευόμενο οδηγό. Στη Βραζιλία, οδηγοί εκτίμησαν ότι το Overtake Mode έδινε σε αυτόν που ακολουθούσε μόλις ένα έως δύο δέκατα του δευτερολέπτου.

Τα επιπλέον 0,5 MJ του Overtake Mode αντιστοιχούν θεωρητικά σε περίπου 1,4 δλ. παροχής ισχύος στα 350 kW. Είχε συζητηθεί αύξηση της πρόσθετης ενέργειας, όμως ορισμένοι κατασκευαστές αντιτάχθηκαν στην αύξηση του επιτρεπόμενου εύρους φόρτισης της μπαταρίας πέρα από τα 4 MJ. Η μεγαλύτερη παροχή ισχύος στην αρχή της ευθείας θα μπορούσε επίσης να εξαντλήσει νωρίτερα το διαθέσιμο απόθεμα, πριν ο οδηγός φτάσει σε θέση να επιτεθεί.

Η FIA έχει δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια. Οι ταχύτητες προσέγγισης στις στροφές επηρεάζουν τα απαιτούμενα περιθώρια διαφυγής, ενώ οι ίδιοι οι οδηγοί είχαν εκφράσει ανησυχίες για μονομαχίες κοντά στα 400 χλμ/ώρα. Την περασμένη χρονιά, ο Τότο Βολφ είχε εξηγήσει πώς θα μπορούσαν θεωρητικά να προκύψουν τέτοιες ταχύτητες.

Τι αλλάζει ήδη στις μονάδες ισχύος του 2027

Οι εγκεκριμένες αλλαγές αυξάνουν τη συμβολή του θερμικού κινητήρα, με μεγαλύτερη παροχή καυσίμου και υψηλότερη πίεση υπερπλήρωσης. Συνολικά η κατανομή θα οριστεί στο 58-42 υπέρ του θερμικού κινητήρα, ενώ το 2028 η αναλογία θα αυξηθεί στο 60-40. Το 2027 στους αγώνες η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς για κανονική χρήση μειώνεται στα 300 kW, ενώ με ενεργό Overtake Mode παραμένει στα 350 kW.

Το επιτρεπόμενο εύρος φόρτισης της μπαταρίας αυξάνεται από 4 σε 4,5 MJ, με την πρόσθετη ενέργεια για προσπέρασμα να παραμένει στα 0,5 MJ.

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