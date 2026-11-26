Ο Ζακ Μπράουν ξεκαθάρισε πως η McLaren Racing πήρε τις απαραίτητες αποφάσεις της σχετικά με το ενδεχόμενο να κατασκευάσει το δικό της τμήμα κινητήρων.

Η επιστροφή των V8 κινητήρων στη Formula 1 από το 2030 δημιουργεί νέα δεδομένα για τις ομάδες και τους κατασκευαστές, όμως η McLaren Racing δεν σκοπεύει να αναπτύξει τη δική της μονάδα ισχύος. Ο CEO της McLaren Racing, Ζακ Μπράουν, ξεκαθάρισε ότι η βρετανική ομάδα επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία της με τη Mercedes, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Η McLaren χρησιμοποιεί κινητήρες Mercedes από το 2021, έχοντας κατακτήσει δύο συνεχόμενα πρωταθλήματα κατασκευαστών το 2024 και το 2025, καθώς και τον τίτλο οδηγών του 2025 με τον Λάντο Νόρις. Ωστόσο, οι νέοι κανονισμοί του 2026 δημιούργησαν προκλήσεις στη συνεργασία, καθώς η ομάδα του Ουόκινγκ δυσκολεύτηκε να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητες της γερμανικής μονάδας ισχύος.

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Ο Μπράουν αποκλείει την κατασκευή κινητήρων

Στο περιθώριο του Grand Prix Λας Βέγκας, ο Ζακ Μπράουν ρωτήθηκε εάν η McLaren εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει ανεξάρτητος κατασκευαστής κινητήρων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που οι κανονισμοί του 2030 αναμένεται να περιορίσουν το κόστος και την πολυπλοκότητα της τεχνολογίας.

«Είναι κάτι που έχουμε εξετάσει στο παρελθόν, αλλά είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τη Mercedes High Performance Powertrains. Νομίζω ότι έχουμε αποδείξει πως μπορούμε να κατακτήσουμε πρωταθλήματα μαζί τους, επομένως δεν έχουμε καμία πρόθεση να έχουμε οτιδήποτε άλλο στο πίσω μέρος του μονοθεσίου μας πέρα από έναν κινητήρα Mercedes», δήλωσε.

Παρά την επιτυχημένη συνεργασία των προηγούμενων ετών, η McLaren αντιμετώπισε προβλήματα προσαρμογής στις νέες υβριδικές μονάδες ισχύος. Η πολυπλοκότητα της τεχνολογίας δημιούργησε διαφορά στην τεχνογνωσία μεταξύ της εργοστασιακής Mercedes και της πελατειακής ομάδας, επηρεάζοντας την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του κινητήρα.

Ο Μπράουν αναγνώρισε τις δυσκολίες, επιμένοντας ωστόσο ότι η σχέση των δύο πλευρών παραμένει ισχυρή: «Ήταν μια δύσκολη χρονιά για ολόκληρο το grid με αυτές τις μονάδες ισχύος. Συνεργαζόμαστε με τη Mercedes εδώ και αρκετό καιρό και είναι ένας εξαιρετικός συνεργάτης. Είχαμε προβλήματα στην πίστα, όπως είχαν κι εκείνοι, αλλά έχουμε εξαιρετική σχέση. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι λαμβάνουμε την ίδια προδιαγραφή κινητήρα. Αυτό προβλέπουν οι κανονισμοί και κερδίζουμε αγώνες».

Το πρόβλημα που δημιουργούν οι κανονισμοί του 2030

Η επιθυμία της McLaren να παραμείνει στη Mercedes έρχεται σε μια περίοδο σημαντικών αλλαγών για τη Formula 1. Όπως έχει ήδη αναφέρει το gMotion, στο πλαίσιο των συζητήσεων για τους κινητήρες του 2030 εξετάζεται ο περιορισμός κάθε κατασκευαστή σε δύο ομάδες, συμπεριλαμβανομένης της εργοστασιακής.

Εφόσον εγκριθεί η συγκεκριμένη πρόταση, η Mercedes θα μπορεί να προμηθεύει μόλις μία πελατειακή ομάδα, ενώ σήμερα συνεργάζεται με τις McLaren, Williams και Alpine. Αυτό σημαίνει ότι δύο από τις τρεις θα χρειαστεί να αναζητήσουν διαφορετικό προμηθευτή, εκτός εάν υπάρξει διαφοροποίηση των τελικών κανονισμών.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερη σημασία για τη McLaren, η οποία είχε εξετάσει στο παρελθόν την κατασκευή δικών της κινητήρων, όπως είχε αποκαλύψει το gMotion τον περασμένο Μάιο. Πλέον, όμως, ο Μπράουν αποκλείει αυτή την προοπτική για το 2030.

Όσον αφορά τη νέα γενιά κινητήρων, ο Αμερικανός εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος για την επιστροφή των V8. Η συμφωνία επί της αρχής προβλέπει υπερτροφοδοτούμενους κινητήρες 2,1 λίτρων, με περιορισμένη ηλεκτρική υποβοήθηση και χρήση βιώσιμων καυσίμων.

«Είμαι πολύ ενθουσιασμένος για τους νέους κινητήρες. Νομίζω ότι όλοι θα είναι. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο μέλλον του σπορ και πιστεύω ότι η FIA και η Formula 1 κάνουν εξαιρετική δουλειά», κατέληξε.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Λας Βέγκας.