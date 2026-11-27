Στο Ντιτρόιτ των ΗΠΑ η Ford παρουσίασε το νέο Le Mans Hypercar GT41, με το οποίο επιστρέφει δυναμικά στην κορυφαία κατηγορία αγώνων αντοχής του WEC.

Εξήντα χρόνια μετά τον ιστορικό θρίαμβο του Ford GT40 στις 24 Ώρες Λε Μαν του 1966, η αμερικανική εταιρεία παρουσίασε το αγωνιστικό με το οποίο φιλοδοξεί να επιστρέψει στην κορυφή των αγώνων αντοχής. Το ολοκαίνουργιο Ford GT41 αποκαλύφθηκε στο Ντιτρόιτ και σηματοδοτεί την αντίστροφη μέτρηση για τη συμμετοχή της Ford Racing στην κατηγορία Hypercar του WEC το 2027.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Ford Field, κατά τη διάρκεια του αγώνα NFL ανάμεσα στους Detroit Lions και Chicago Bears, σε μια εκδήλωση με έντονο αμερικανικό χαρακτήρα. Το νέο πρωτότυπο θα πραγματοποιήσει το αγωνιστικό του ντεμπούτο στο Κατάρ τον Μάρτιο, προτού διεκδικήσει τη νίκη στον σημαντικότερο αγώνα της χρονιάς, τις 24 Ώρες Λε Μαν.

Η κληρονομιά του θρυλικού GT40

Η ονομασία GT41 δεν επιλέχθηκε τυχαία. Πρόκειται για άμεση αναφορά στο θρυλικό Ford GT40, το οποίο κατέκτησε τέσσερις συνεχόμενες νίκες γενικής κατάταξης στο Λε Μαν από το 1966 έως το 1969, γράφοντας μία από τις σημαντικότερες σελίδες στην ιστορία του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Όπως συνέβαινε με το GT40, ο αριθμός παραπέμπει στο ύψος του αυτοκινήτου. Στην περίπτωση του νέου πρωτοτύπου, οι τεχνικοί κανονισμοί LMDh προβλέπουν μέγιστο ύψος 1.060 χιλιοστών, δηλαδή λίγο περισσότερο από 41 ίντσες. Η εταιρεία παρουσίασε επίσης έναν νέο δοκιμαστικό χρωματισμό σε δύο αποχρώσεις του μπλε, με λεπτομέρειες εμπνευσμένες από αμερικανικά σύμβολα και την πόλη του Ντιτρόιτ. Η τελική αγωνιστική εμφάνιση θα αποκαλυφθεί πριν από την έναρξη της σεζόν.

O πρόεδρος της Ford Motor Company, Μπιλ Φορντ, δήλωσε: «Ο θρίαμβός μας με τις τρεις πρώτες θέσεις στο Λε Μαν το 1966 παραμένει μία από τις καθοριστικές στιγμές στην ιστορία των αγώνων. Το Ford GT41 είναι η ευκαιρία μας να επιστρέψουμε και να διεκδικήσουμε ξανά τη νίκη».

V8 κινητήρας και εργοστασιακό πρόγραμμα

Το Ford GT41 είναι ένα πρωτότυπο προδιαγραφών LMDh, με σασί της ORECA και υβριδικό σύστημα κίνησης. Στην καρδιά του βρίσκεται ένας ατμοσφαιρικός V8 κινητήρας 5,4 λίτρων, βασισμένος στην οικογένεια Coyote και εξελιγμένος από τη Ford Racing.

Η αμερικανική εταιρεία έχει αναλάβει η ίδια τη λειτουργία του εργοστασιακού προγράμματος, αξιοποιώντας τεχνογνωσία από τις υπόλοιπες αγωνιστικές της δραστηριότητες. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού Hypercar που θα μπορεί να διεκδικήσει νίκες απέναντι στους κορυφαίους κατασκευαστές του WEC.

Το πρόγραμμα εξέλιξης βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο. Μετά τις πρώτες δοκιμές στην πίστα Πολ Ρικάρ, το GT41 πραγματοποίησε δοκιμές σε Σίλβερστον, Μόντσα και Ίμολα, ενώ πρόσφατα ολοκλήρωσε την πρώτη του προσομοίωση αγώνα αντοχής διάρκειας 30 ωρών στη MotorLand Aragón. Το επόμενο στάδιο περιλαμβάνει δοκιμές στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Έξι οδηγοί για την επιστροφή στην κορυφή

Όπως είχε παρουσιάσει το gMotion τον περασμένο Ιούνιο, το Ford έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό οδηγικό ρόστερ για το 2027, αποτελούμενο από τους Λόγκαν Σάρτζεντ, Μάικ Ροκενφέλερ, Σεμπαστιάν Πρίο, Τομ Μπλόμκβιστ, Ματ Κάμπελ και Νικ Γέλολι. Χρέη αναπληρωματικού οδηγού θα εκτελεί ο Τομ Ντίλμαν.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, καθώς η Ford θα βρεθεί απέναντι σε κατασκευαστές όπως η Ferrari, το Toyota, η Cadillac, η BMW, η Aston Martin και η Genesis. Ωστόσο, ο στόχος δεν περιορίζεται σε μια ανταγωνιστική παρουσία. Με το GT41, η αμερικανική εταιρεία επιστρέφει στο WEC αποφασισμένη να γράψει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της στο Λε Μαν.