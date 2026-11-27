Η Renault εισάγει τη σήμανση renative στα νέα της μοντέλα, με πρώτη εφαρμογή το ύφασμα των καθισμάτων της έκδοσης Techno Scenic E-Tech.

Η Renault επεκτείνει την ονομασία renative στα νέα της αυτοκίνητα, ώστε οι πελάτες να αναγνωρίζουν τα εξαρτήματα που περιέχουν ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά ανακυκλωμένων υλικών και υλικών κυκλικής οικονομίας. Την πρώτη εφαρμογή λαμβάνει το Renault Scenic E-Tech electric: τα νέα καθίσματα της έκδοσης Techno κατασκευάζονται από ύφασμα με 98% ανακυκλωμένο υλικό και φέρουν πρώτα την ονομασία renative.

Τα υλικά στο επίκεντρο

Με την εξάπλωση της ηλεκτροκίνησης, οι εκπομπές CO₂ κατά τη χρήση των αυτοκινήτων μειώνονται σημαντικά και η προσοχή στρέφεται στα υλικά. Αυτά μπορούν να αντιστοιχούν σχεδόν στο 50% του ανθρακικού αποτυπώματος ενός ηλεκτρικού αυτοκινήτου σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του. Για τη μείωση του αποτυπώματος και της χρήσης πρωτογενών πόρων, μετράει η προέλευση, η παραγωγή και η δεύτερη ζωή υλικών όπως ο χάλυβας, το αλουμίνιο, τα πλαστικά, τα υφάσματα και το γυαλί.

Η Renault δρα σε πολλαπλά επίπεδα: περιορίζει τις πρωτογενείς πρώτες ύλες, ενσωματώνει περισσότερα ανακυκλωμένα υλικά και δίνει προτεραιότητα σε υλικά χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος.

Από το Clio του 1991 μέχρι σήμερα

Η τεχνογνωσία της εταιρείας ξεκινά το 1991, με τη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών στο Clio πρώτης γενιάς. Σήμερα τουλάχιστον το 33,9% των υλικών του νέου Renault Clio Esprit Alpine προέρχεται από την κυκλική οικονομία, ενώ τα υφάσματα του Renault 5 E-Tech electric είναι 100% ανακυκλωμένα.

Άλλα παραδείγματα είναι το ταμπλό του Renault Master, που περιέχει έως 20% πλαστικά από οχήματα στο τέλος του κύκλου ζωής τους, και η πανοραμική γυάλινη οροφή Solarbay, διαθέσιμη σε Scenic, Symbioz, Espace και Rafale, με πάνω από 50% υλικά κυκλικής οικονομίας. Οι ζάντες του Clio Esprit Alpine περιέχουν 50% αλουμίνιο κυκλικής οικονομίας.

Η σήμανση renative στα νέα αυτοκίνητα

Η ονομασία χρησιμοποιείται ήδη στον τομέα του after-sales και τώρα περνά στα νέα αυτοκίνητα. Στο Scenic E-Tech electric Techno, τα καθίσματα αναδεικνύουν το ύφασμα με 98% ανακυκλωμένο υλικό. Η σήμανση καθιστά ορατή την πρόοδο της μάρκας στην κυκλική οικονομία, χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα και την ανθεκτικότητα.

Ανακυκλωμένα υλικά υπάρχουν και αλλού στο Scenic: η δομή του ταμπλό αποτελείται κατά 80% από ανακυκλωμένο πολυπροπυλένιο και η επένδυση της οροφής παράγεται κατά 99,5% από ανακυκλωμένα πλαστικά μπουκάλια.

Η ονομασία προορίζεται για τα εξαρτήματα που ξεχωρίζουν με ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό ενσωμάτωσης ανακυκλωμένων υλικών και δεν θα συνοδεύει κάθε εξάρτημα που περιέχει έστω και λίγο ανακυκλωμένο υλικό. Μετά την πρώτη εφαρμογή στα καθίσματα του Scenic Techno, μπορεί να επεκταθεί σε πλαστικά, αλουμίνιο, χάλυβα και γυαλί σε όλη τη γκάμα της Renault.

Στο after-sales ήδη καθιερωμένη

Στον τομέα after-sales του Ομίλου Renault, η πολιτική renative περιλαμβάνει ήδη περισσότερους από 2.000 κωδικούς κυκλικής οικονομίας: ανακατασκευασμένα ανταλλακτικά, μπαταρίες, επισκευασμένα ηλεκτρονικά εξαρτήματα, επαναχρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά, επαναδιυλισμένα λιπαντικά και αξεσουάρ από ανακυκλωμένα υλικά.

Τα προϊόντα αυτά συνδυάζουν την ποιότητα που εγγυάται ο κατασκευαστής με ανταγωνιστική τιμή και χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Ένα ανακατασκευασμένο ανταλλακτικό κοστίζει κατά μέσο όρο 30% λιγότερο από το αντίστοιχο καινούργιο, με τις ίδιες απαιτήσεις επιδόσεων, ποιότητας και ασφάλειας.

Η ονομασία έχει διαφορετική εφαρμογή στις δύο περιπτώσεις. Στα νέα αυτοκίνητα αφορά ανακυκλωμένα υλικά σε εξαρτήματα πρώτης τοποθέτησης, ενώ στο after-sales συνδέεται με τη δεύτερη ζωή των ανταλλακτικών και με υπηρεσίες κυκλικής συντήρησης και επισκευής.