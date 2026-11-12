Το μικρότερο ηλεκτρικό SUV της Skoda συνδυάζει τις compact διαστάσεις με τις απαιτήσεις ενός οικογενειακού αυτοκινήτου, προσφέροντας ταυτόχρονα άφθονη δύναμη και αυτονομία.

Υπάρχει ένας πολύ απλός τρόπος να καταλάβεις αν ένα αυτοκίνητο εξελίχθηκε από ανθρώπους που οδηγούν στην πραγματική ζωή και όχι μόνο σε πίστες δοκιμών: να δεις πόσο αβίαστα χωρά στην καθημερινότητά σου. Πόσο σε διευκολύνει όταν ψάχνεις θέση παρκαρίσματος στο κέντρο, όταν φορτώνεις αποσκευές, όταν αναζητάς μια βασική λειτουργία εν κινήσει ή όταν υπολογίζεις τα χιλιόμετρα μέχρι την επόμενη πρίζα. Και το Skoda Epiq δίνει πειστικές απαντήσεις σε όλα αυτά εκεί που έχει σημασία: στο δρόμο.

Η θέση του στην γκάμα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα. Ως το μικρότερο ηλεκτρικό SUV της τσεχικής φίρμας, καλείται να χωρέσει τη γνώριμη πρακτικότητα της Skoda σε ένα πιο προσιτό και συμπαγές πακέτο. Στα 4,17 μέτρα, κάθε χιλιοστό λαμαρίνας μετράει διπλά και καμία χωροταξική επιλογή δεν συγχωρεί προχειρότητες. Η έκδοση 55 Selection που έχουμε στα χέρια μας προσθέτει σε αυτή τη βάση τον ηλεκτροκινητήρα των 211 ίππων και τη μεγαλύτερη μπαταρία της ελληνικής γκάμας. Το αποτέλεσμα είναι ένα αυτοκίνητο με γενναιόδωρη δύναμη και ενεργειακό απόθεμα, ικανό να βγει με άνεση έξω από τα στενά όρια της πόλης.

Σύγχρονο, με τη δική του ταυτότητα

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid βρίσκει στο Epiq μια ιδιαίτερα ταιριαστή εφαρμογή. Οι καθαρές επιφάνειες, οι τονισμένοι θόλοι και οι σχετικά όρθιες αναλογίες συνθέτουν ένα αμάξωμα που δείχνει στιβαρό, με ξεκάθαρη, αναγνωρίσιμη ταυτότητα. Η μαύρη επιφάνεια Tech-Deck Face οργανώνει το εμπρός μέρος, ενώ τα φωτιστικά σώματα με την υπογραφή σε σχήμα Τ δίνουν σύγχρονο χαρακτήρα. Το ίδιο μοτίβο επανέρχεται και πίσω, διατηρώντας τη συνοχή του συνόλου. Τα προστατευτικά χαμηλά στο αμάξωμα ολοκληρώνουν την εικόνα ενός crossover φτιαγμένου για να αντέχει τη σκληρή καθημερινή χρήση.

Με μήκος 4.171 χιλιοστά, πλάτος 1.798 χιλιοστά και ύψος 1.581 χιλιοστά, το Epiq τοποθετείται στον δρόμο με χαρακτηριστική ευκολία. Οι τετραγωνισμένες του αναλογίες σε βοηθούν να υπολογίζεις με ακρίβεια πού τελειώνει το αμάξωμα — ένα προσόν ανεκτίμητο όταν ελίσσεσαι σε στενά σοκάκια ή προσπαθείς να μπεις σε μια οριακή θέση στάθμευσης. Η σχεδίαση υπηρετεί ξεκάθαρα την ουσία, αποφεύγοντας τις άσκοπες υπερβολές.

Η πρακτικότητα έχει βάθος

Η Skoda έχει χτίσει τη φήμη της πάνω στην αξιοποίηση των χώρων και το Epiq συνεχίζει πιστά αυτή την παράδοση. Το μεταξόνιο των 2.601 χιλιοστών εξασφαλίζει μια καμπίνα όπου τέσσερις ενήλικοι βολεύονται χωρίς παραχωρήσεις. Πίσω υπάρχει μπόλικος αέρας για τα γόνατα και το κεφάλι, ενώ το σχετικά ψηλά τοποθετημένο έδρανο χαρίζει στους επιβάτες καλή ορατότητα προς τα έξω. Ο πέμπτος επιβάτης στη μεσαία θέση θα χρειαστεί να κάνει υποχωρήσεις, όπως συμβαίνει σε ολόκληρη την κατηγορία, εξυπηρετώντας κυρίως σύντομες διαδρομές. Το πορτμπαγκάζ των 475 λίτρων αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του αυτοκινήτου. Ο όγκος αυτός συνοδεύεται από τετραγωνισμένο, απόλυτα εκμεταλλεύσιμο σχήμα και έναν έξυπνο αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο, ιδανικό για τα καλώδια φόρτισης ή αντικείμενα που θέλεις να κρατάς τακτοποιημένα. Αν ρίξεις τις πλάτες των πίσω καθισμάτων, ο συνολικός όγκος εκτοξεύεται στα 1.345 λίτρα.

Αυτή η χωρητικότητα προσδίδει στο Epiq γνήσιο οικογενειακό ενδιαφέρον. Έχεις στα χέρια σου ένα αυτοκίνητο που ελίσσεται σαν σουπερμίνι στην πόλη, αλλά χωράει χωρίς άγχος τις αποσκευές ενός τετραήμερου ταξιδιού. Στην καμπίνα συναντάς παντού θήκες, πρακτικές ποτηροθήκες και έναν βαθύ αποθηκευτικό χώρο κάτω από την κεντρική κονσόλα. Η μεταφορά του επιλογέα κίνησης στην κολόνα του τιμονιού απελευθέρωσε πολύτιμο χώρο ανάμεσα στα εμπρός καθίσματα. Είναι μικρές λεπτομέρειες που εκτιμάς όλο και περισσότερο όσο ζεις μαζί του. Το ταμπλό ακολουθεί μια καθαρή οριζόντια αρχιτεκτονική, συνδυάζοντας διαφορετικές υφές και υφασμάτινες επενδύσεις που ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα. Σκληρά πλαστικά θα βρεις χαμηλότερα, όπως επιβάλλει η κατηγορία, όμως η στιβαρή συναρμογή και η προσεγμένη επιλογή υλικών στα σημεία που αγγίζεις καθημερινά αφήνουν θετική εντύπωση.

Ψηφιακό αλλά και κατανοητό

Μπροστά από το τιμόνι βρίσκεται ο ψηφιακός πίνακας οργάνων των 5,3 ιντσών, ενώ στο κέντρο του ταμπλό δεσπόζει η οθόνη αφής των 13 ιντσών. Ο μικρός πίνακας περιορίζεται αυστηρά στις απολύτως απαραίτητες ενδείξεις ταχύτητας, αυτονομίας και συστημάτων υποβοήθησης. Η κεντρική οθόνη, αντίθετα, ξεχωρίζει για τα καθαρά της γραφικά, την άμεση απόκριση στο άγγιγμα και τη λογική ιεράρχηση των μενού.

Το ευχάριστο είναι πως η Skoda δεν έπεσε στην παγίδα της πλήρους κατάργησης των κουμπιών. Τα φυσικά χειριστήρια και οι συντομεύσεις κάτω από την οθόνη μειώνουν τον χρόνο που παίρνεις τα μάτια σου από τον δρόμο. Κανονικοί διακόπτες στο τιμόνι και τέσσερα ξεχωριστά πλήκτρα για τα ηλεκτρικά παράθυρα —χωρίς περίεργους διακόπτες εναλλαγής εμπρός-πίσω— κάνουν το αυτοκίνητο αμέσως οικείο.

Φυσικά, ο χειρισμός ορισμένων ρυθμίσεων μέσα από την οθόνη αφής εξακολουθεί να απαιτεί εξοικείωση εν κινήσει. Συνολικά, ωστόσο, η εργονομία δείχνει ότι σχεδιάστηκε με γνώμονα τον οδηγό. Η σωστή θέση οδήγησης βρίσκεται εύκολα, τα καθίσματα στηρίζουν καλά το σώμα και η υπερυψωμένη τοποθέτηση χαρίζει εποπτικό έλεγχο της κυκλοφορίας.

Δύναμη που αξιοποιείται εύκολα

Ο ηλεκτροκινητήρας είναι τοποθετημένος εμπρός και κινεί τους εμπρός τροχούς, αποδίδοντας 155 kW (211 ίππους) και 290 Nm ροπής. Τα πρώτα 100 χλμ./ώρα από στάση έρχονται σε 7,1 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα περιορίζεται ηλεκτρονικά στα 160 χλμ./ώρα. Η ισχύς είναι παραπάνω από γενναιόδωρη για ένα αυτοκίνητο 4,17 μέτρων. Αυτό που κερδίζει όμως τις εντυπώσεις στον δρόμο είναι η προοδευτικότητα με την οποία περνά στην άσφαλτο. Στις χαμηλές ταχύτητες της πόλης το Epiq ξεκινά βελούδινα, χωρίς απότομα τινάγματα, ενώ όταν βυθίσεις το δεξί πεντάλ επιταχύνει με ζωντάνια και αποφασιστικότητα.

Οι ενδιάμεσες επιταχύνσεις δίνουν σιγουριά στον ανοιχτό δρόμο, επιτρέποντάς σου να ολοκληρώσεις μια προσπέραση γρήγορα και με ασφάλεια. Το απόθεμα ισχύος παραμένει αισθητό ακόμη και με τέσσερα άτομα και αποσκευές στην καμπίνα, επιβεβαιώνοντας ότι το αυτοκίνητο μπορεί να ανταποκριθεί άνετα σε ρόλους πέρα από τα στενά αστικά όρια. Η ανάκτηση ενέργειας ρυθμίζεται εύκολα ανάλογα με το ανάγλυφο της διαδρομής και τη διάθεση του οδηγού. Η λειτουργία one-pedal φρενάρει ομαλά το αυτοκίνητο μέχρι την πλήρη ακινητοποίηση μόλις αφήσεις το γκάζι, αποδεικνύοντας την αξία της στο καθημερινό «σταμάτα-ξεκίνα» της κίνησης, χωρίς να ταλαιπωρεί τους επιβάτες με απότομες επιβραδύνσεις.

Καλορυθμισμένο εκεί που μετράει

Η αρχιτεκτονική της ανάρτησης ακολουθεί τη δοκιμασμένη συνταγή με γόνατα MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω. Στην πράξη, η προσεγμένη ρύθμιση ελατηρίων και αμορτισέρ κρατά το αμάξωμα απόλυτα ελεγχόμενο, εξασφαλίζοντας ποιοτική κύλιση. Μέσα στην πόλη, το ελαφρύ τιμόνι και ο μικρός κύκλος στροφής κάνουν τους ελιγμούς παιχνίδι. Η γραμμική απόκριση του ηλεκτροκινητήρα ταιριάζει γάντι στους χαμηλούς ρυθμούς, επιτρέποντάς σου να κινείσαι ξεκούραστα στη ροή της κυκλοφορίας.

Όταν ο ρυθμός ανέβει σε επαρχιακό δρόμο, το Epiq δείχνει έναν απρόσμενα συγκροτημένο χαρακτήρα. Το τιμόνι έχει σωστό βάρος και ακρίβεια, οι κλίσεις στις στροφές παραμένουν περιορισμένες και οι αντιδράσεις του πλαισίου είναι απόλυτα προβλέψιμες. Οι 211 ίπποι δεν «πνίγουν» το μπροστινό σύστημα· αντίθετα, βρίσκουν ένα πλαίσιο που μπορεί να τους διαχειριστεί, χαρίζοντας ευχάριστο ρυθμό. Εκεί που θα ζητούσες κάτι παραπάνω είναι στις κοφτές εγκάρσιες ανωμαλίες —τις γνωστές ελληνικές λακκούβες και κακοτεχνίες—, όπου η πίσω ανάρτηση αντιδρά κάπως ξερά. Η σφιχτή αυτή ρύθμιση θυσιάζει λίγη από την απόλυτη άνεση στους κακούς δρόμους, κερδίζοντας όμως σε σταθερότητα και έλεγχο μόλις ανοίξει ο ρυθμός. Στον αυτοκινητόδρομο, η καλή ηχομόνωση και το στιβαρό πάτημα δημιουργούν μια αίσθηση ωριμότητας μεγαλύτερης κατηγορίας. Καλύπτεις αποστάσεις ξεκούραστα, χωρίς το αυτοκίνητο να σου θυμίζει διαρκώς ότι αποτελεί τη βάση της ηλεκτρικής γκάμας της Skoda.

Κατανάλωση και αυτονομία στην πράξη

Η μπαταρία τεχνολογίας NMC έχει ονομαστική χωρητικότητα 55 kWh, με περίπου 52 kWh ωφέλιμες. Η Skoda ανακοινώνει μέση κατανάλωση 13,9 kWh/100 χλμ. για την έκδοση 55 Selection και μέγιστη αυτονομία έως 441 χιλιόμετρα κατά WLTP. Στην πραγματική καθημερινή χρήση, με μικτές διαδρομές, η κατανάλωση σταθεροποιείται εύκολα ανάμεσα στις 14 και 16 kWh/100 χλμ. Με αυτά τα νούμερα, έχεις στη διάθεσή σου 325 έως 370 πραγματικά χιλιόμετρα πριν χρειαστεί να αναζητήσεις φορτιστή.

Μέσα στην πόλη, όπου η ανάκτηση ενέργειας δουλεύει υπερωρίες και οι ταχύτητες μένουν χαμηλές, η κατανάλωση πέφτει στις 11-13 kWh/100 χλμ. Σε αυτές τις συνθήκες, το φράγμα των 400 χιλιομέτρων ξεπερνιέται άνετα, αναδεικνύοντας την υψηλή ενεργειακή απόδοση του συνόλου.Στον αυτοκινητόδρομο, κινούμενος με νόμιμες ταχύτητες ταξιδιού, ο υπολογιστής ταξιδιού γράφει 16,5 με 18 kWh/100 χλμ. Αυτό μεταφράζεται σε περίπου 290 με 315 χιλιόμετρα συνολικής αυτονομίας — νούμερο που επιτρέπει ένα άνετο ταξίδι με σωστό προγραμματισμό, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τον κλιματισμό και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.Όταν χρειαστεί ταχυφόρτιση DC, η μέγιστη ισχύς φτάνει τα 105 kW. Υπό ιδανικές συνθήκες, η αναπλήρωση από το 10% στο 80% διαρκεί 24 λεπτά — χρόνος ίσα που αρκεί για έναν καφέ. Σε εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), ο ενσωματωμένος φορτιστής των 11 kW γεμίζει πλήρως την μπαταρία σε περίπου πεντέμισι ώρες.

Η αξία του ολοκληρωμένου πακέτου

Με τιμή εκκίνησης τα 33.950 ευρώ πριν από την κρατική επιδότηση, η έκδοση 55 Selection τοποθετείται στην καρδιά ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού κομματιού της αγοράς. Υπολογίζοντας το όφελος της επιδότησης των 3.000 ευρώ, το τελικό κόστος κατεβαίνει στα 30.950 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται τυχόν πρόσθετα οφέλη απόσυρσης. Απέναντι στους ικανούς αντιπάλους της κατηγορίας του, το Epiq αντιπαραθέτει το κορυφαίο πορτμπαγκάζ των 475 λίτρων, την υποδειγματική εκμετάλλευση της καμπίνας και την ισορροπία ανάμεσα στους 211 ίππους και τη χαμηλή κατανάλωση. Η μικρότερη έκδοση 40 έχει σαφές νόημα για όποιον κινείται αποκλειστικά στην πόλη και θέλει να κρατήσει χαμηλότερα τον προϋπολογισμό αγοράς. Ωστόσο, η 55 Selection είναι εκείνη που ξεκλειδώνει τον πολυδιάστατο χαρακτήρα του μοντέλου, δίνοντάς σου την άνεση να φορτώσεις την οικογένεια και να φύγεις εκτός πόλης χωρίς δεύτερη σκέψη.

Το δυνατότερο χαρτί του Skoda Epiq βρίσκεται στη συνοχή του. Kερδίζει πόντους σε όσα έχουν σημασία όταν κλείνει η πόρτα πίσω σου: διαστάσεις, χώρους, εργονομία και ουσιαστική αυτονομία. Η Skoda μέτρησε σωστά τις πραγματικές ανάγκες της κατηγορίας και αυτό φαίνεται από τα πρώτα κιόλας χιλιόμετρα.