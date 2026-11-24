Ο Όμιλος Stellantis ανακοίνωσε το πρόωρο τέλος του αγωνιστικού προγράμματος της Peugeot στο WEC, ενώ Opel και Citroen «μετράνε μέρες» στη Formula E.

Μια σημαντική απώλεια μετρά το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC), καθώς η Peugeot αποχωρεί από την κατηγορία Hypercar με άμεση ισχύ. Η απόφαση της Stellantis ανακοινώθηκε και έβαλε οριστικό τέλος στο πρόγραμμα του 9X8, έπειτα από τέσσερις και πλέον σεζόν παρουσίας στο πρωτάθλημα. Η γαλλική εταιρεία δεν θα βρίσκεται στο grid του 2027, παρά το γεγονός ότι βρισκόταν σε προχωρημένο στάδιο προετοιμασίας για την επόμενη χρονιά, έχοντας νέο αγωνιστικό πρωτότυπο αυτοκίνητο.

Η εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για το WEC, καθώς την ίδια ημέρα ολοκληρωνόταν η προθεσμία υποβολής συμμετοχών για το 2027. Η αποχώρηση της Peugeot εντάσσεται σε μια ευρύτερη αναδιάρθρωση των αγωνιστικών δραστηριοτήτων της Stellantis, η οποία περιλαμβάνει και τη διακοπή των εργοστασιακών προγραμμάτων της στη Formula E.

Halfway into the last race of 2026, we are virtually running P4 and P5. And we keep pushing! #WEC #Peugeot9X8 #6HMonza https://t.co/wxcfxXziHM — Peugeot Sport (@peugeotsport) November 8, 2026

Το αιφνίδιο τέλος του Peugeot 9X8

Το πρόγραμμα της Peugeot είχε ανακοινωθεί το 2019, με στόχο την επιστροφή του Γάλλου κατασκευαστή στην κορυφή των αγώνων αντοχής. Το 9X8 έκανε το αγωνιστικό του ντεμπούτο στη Μόντσα το 2022, ξεχωρίζοντας για την ιδιαίτερη αεροδυναμική φιλοσοφία του, η οποία αρχικά δεν περιλάμβανε πίσω πτέρυγα.

Ωστόσο, η προσπάθεια δεν απέφερε τα αποτελέσματα που περίμενε η Peugeot. Παρά τις σημαντικές επενδύσεις, το 9X8 δεν κατάφερε να σημειώσει ούτε μία νίκη σε 34 συμμετοχές στο WEC, ούτε να διεκδικήσει ουσιαστικά κάποιον παγκόσμιο τίτλο κατασκευαστών. Ακόμη και στις 24 Ώρες Λε Μαν, έναν αγώνα με ιδιαίτερη ιστορική σημασία για τη γαλλική μάρκα, δεν μπόρεσε να πρωταγωνιστήσει.

Η Peugeot προσπάθησε να αντιστρέψει την κατάσταση το 2024, όταν παρουσίασε μια εκτενώς αναβαθμισμένη εκδοχή του Hypercar, με νέα αεροδυναμική διαμόρφωση, πίσω πτέρυγα και διαφορετικές διαστάσεις ελαστικών. Οι αλλαγές βελτίωσαν την ανταγωνιστικότητα του αυτοκινήτου σε ορισμένους αγώνες, χωρίς όμως να του επιτρέψουν να φτάσει στην πολυπόθητη πρώτη νίκη.

Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος του 2026 αφιερώθηκε στην εξέλιξη μιας νέας αναβάθμισης για το 2027. Το ανανεωμένο 9X8 είχε ήδη πραγματοποιήσει δοκιμές, ενώ μία ημέρα πριν «πέσει τσεκούρι» στο πρόγραμμα βρισκόταν στην αεροσήραγγα για εκτεταμένες δοκιμές. Η απόφαση της Stellantis σημαίνει ότι όλη αυτή η προσπάθεια δεν θα αξιοποιηθεί ποτέ σε αγωνιστικές συνθήκες.

Η ξαφνική διακοπή θυμίζει την αποχώρηση της Peugeot από τους αγώνες αντοχής το 2012. Τότε, η εταιρεία είχε ακυρώσει το πρόγραμμα LMP1 λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της πρώτης σεζόν του WEC, παρά την προετοιμασία του υβριδικού 908 Hybrid4. Η διαφορά είναι ότι το προηγούμενο πρόγραμμα είχε γνωρίσει μεγάλες επιτυχίες, με αποκορύφωμα τη νίκη στις 24 Ώρες Λε Μαν το 2009.

4 years and a rear wing later… From Monza 2022, where it all began for the Peugeot 9X8, to Monza 2026, our season finale. One last race weekend of the season. Let’s make it count. #WEC #Peugeot9X8 #6HMonza https://t.co/YUhEdtk7KL — Peugeot Sport (@peugeotsport) November 6, 2026

Χωρίς Γάλλο κατασκευαστή το WEC το 2027

Η αποχώρηση της Peugeot αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία για το πρωτάθλημα, καθώς ακολουθεί την αντίστοιχη απόφαση της Alpine να σταματήσει το πρόγραμμα A424 στο τέλος του 2026. Αυτό σημαίνει ότι το WEC θα μείνει χωρίς γαλλικό κατασκευαστή στην κορυφαία κατηγορία Hypercar, παρά την ισχυρή παράδοση της χώρας στους αγώνες αντοχής.

Παρά τις δύο αποχωρήσεις, η παρουσία κατασκευαστών παραμένει ισχυρή. Aston Martin, BMW, Cadillac, Ferrari, Genesis και Toyota αναμένεται να συνεχίσουν το 2027, ενώ θα προστεθούν η McLaren και η Ford με νέα πρωτότυπα προδιαγραφών LMDh. Συνολικά, οκτώ κατασκευαστές αναμένεται να συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα.

Ωστόσο, η απώλεια δύο εργοστασιακών προγραμμάτων μέσα στην ίδια χρονιά δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη. Η κατηγορία Hypercar έχει προσελκύσει σημαντικούς κατασκευαστές τα τελευταία χρόνια, όμως η περίπτωση της Peugeot δείχνει ότι η πολυετής επένδυση σε ένα τέτοιο πρόγραμμα δεν εγγυάται τη μακροπρόθεσμη παρουσία μιας εταιρείας.

Can't get much closer than this 👀 FP2 underway. #WEC #Peugeot9X8 #6HMonza https://t.co/5o3dC2BhyC November 6, 2026

Τέλος και για Citroën και Opel στη Formula E

Η αναδιάρθρωση της Stellantis δεν περιορίζεται στους αγώνες αντοχής. Ο όμιλος επιβεβαίωσε ότι θα σταματήσει και τις εργοστασιακές του δραστηριότητες στη Formula E, όπου εκπροσωπείται από τις Citroën και Opel.

Σε αντίθεση με την Peugeot, οι δύο μάρκες θα ολοκληρώσουν την αγωνιστική περίοδο 2026-2027, η οποία θα τελειώσει το καλοκαίρι του 2027. Στη συνέχεια θα αποχωρήσουν από το ηλεκτρικό πρωτάθλημα, παρά το γεγονός ότι είχαν προχωρήσει στην εξέλιξη νέας μονάδας ισχύος για την εποχή των μονοθεσίων Gen4.

Η απόφαση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τη Formula E, καθώς δύο κατασκευαστές που βρίσκονταν στο στάδιο προετοιμασίας για το νέο τεχνικό πλαίσιο θα αποχωρήσουν έπειτα από μόλις μία σεζόν. Για τη Stellantis, πάντως, η κίνηση συνδέεται με την ανάγκη ανακατανομής οικονομικών και τεχνικών πόρων στο σύνολο των δραστηριοτήτων της.

Η νέα στρατηγική της Stellantis

Στην επίσημη ανακοίνωσή της, η Stellantis εξήγησε ότι σκοπεύει να επικεντρώσει τις αγωνιστικές της δραστηριότητες στους αγώνες για πελάτες και στην εξέλιξη αυτοκινήτων υψηλών επιδόσεων, εγκαταλείποντας τα εργοστασιακά προγράμματα σε Παγκόσμια Πρωταθλήματα της FIA.

Η απόφαση εντάσσεται στο στρατηγικό σχέδιο FaSTLAne 2030, το οποίο δίνει προτεραιότητα στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στη βελτίωση της ποιότητας και στην ευρύτερη εμπορική παρουσία των εταιρειών του ομίλου.

Η Stellantis θα συνεχίσει να δραστηριοποιείται στους αγώνες ράλλυ μέσω προγραμμάτων για ιδιωτικές ομάδες και πελάτες, αξιοποιώντας την παρουσία των μαρκών της, μεταξύ των οποίων και η Lancia. Παράλληλα, οι τεχνικές γνώσεις του αγωνιστικού τμήματος θα αξιοποιηθούν στην εξέλιξη μοντέλων υψηλών επιδόσεων για τις Alfa Romeo και Maserati, καθώς και των εκδόσεων Veloce, GTi, HF και GSE.

Όσον αφορά τους εργαζομένους που επηρεάζονται από το τέλος των εργοστασιακών προγραμμάτων, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να τους προσφέρει δυνατότητες επανεκπαίδευσης και μετακίνησης σε άλλες δραστηριότητες του ομίλου.

Από τις αλλαγές εξαιρείται το νέο πρόγραμμα της Dodge στο NASCAR Cup Series των ΗΠΑ. Η αμερικανική μάρκα προετοιμάζει την επιστροφή της στο πρωτάθλημα το 2027, μέσω δραστηριοτήτων που διαχειρίζεται ξεχωριστά η Stellantis North America.

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