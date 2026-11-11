Έπειτα από τέσσερις σεζόν γεμάτες επιτυχίες η Ferrari θα αποσύρει το πιο επιτυχημένο αγωνιστικό αυτοκίνητο της σύγχρονης ιστορίας της.

Ένα σπουδαίο κεφάλαιο στην ιστορία της Ferrari ολοκληρώθηκε στις 6 Ώρες της Μόντσα, καθώς η 499P πραγματοποίησε την τελευταία της εμφάνιση στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής (WEC). Το Le Mans Hypercar που επανέφερε την ιταλική εταιρεία στην κορυφή των αγώνων αντοχής αποχαιρέτησε την ενεργό δράση έπειτα από τέσσερις σεζόν, αφήνοντας πίσω του μια σειρά από ιστορικές επιτυχίες.

Η Ferrari επιβεβαίωσε το τέλος αυτής της εποχής με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιώντας το μήνυμα «Grazie, 499P». Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, το Hypercar με το οποίο θα αγωνιστεί το 2027 δεν θα διατηρήσει την ονομασία 499P, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για το πρόγραμμα της ιταλικής εταιρείας.

Monza vibes ✨ #FerrariHypercar #Ferrari499P #6HMonza https://t.co/jhEK8a6jDa — Ferrari Hypercar (@FerrariHypercar) November 10, 2026

Το Hypercar που έγραψε ιστορία

Η 499P έκανε το ντεμπούτο της το 2023, με τη Ferrari να επιστρέφει στην κορυφαία κατηγορία των αγώνων αντοχής έπειτα από απουσία πενήντα ετών. Η επιτυχία ήρθε σχεδόν αμέσως, καθώς στην πρώτη της συμμετοχή στις 24 Ώρες Λε Μαν κατέκτησε τη γενική νίκη, τερματίζοντας μια αναμονή 58 ετών για το Μαρανέλο.

Ακολούθησαν δύο ακόμη διαδοχικές νίκες στον θρυλικό αγώνα, το 2024 και το 2025, καθιερώνοντας την 499P ως ένα από τα σημαντικότερα αγωνιστικά της σύγχρονης ιστορίας της Ferrari. Το αποκορύφωμα ήρθε με την κατάκτηση των Πρωταθλημάτων Κατασκευαστών και Οδηγών του WEC το 2025.

Συνολικά, η 499P ολοκλήρωσε την τετραετή παρουσία της με 31 αγώνες, 11 pole positions, 27 βάθρα και οκτώ νίκες, εκ των οποίων οι τρεις στις 24 Ώρες Λε Μαν. Ένας απολογισμός που αποτυπώνει τη σημασία του αγωνιστικού για την επιστροφή της Ferrari στην κορυφή των αγώνων αντοχής.

One last stop, one iconic track 🇮🇹 Relive the final round of the FIA WEC season at Monza, and the action that led us to a podium finish. LIVE on the Ferrari YouTube channel: https://t.co/XP3111n3Ta 📺 #FerrariHypercar #Ferrari499P #6HMonza https://t.co/VuJJdwfeef — Ferrari Hypercar (@FerrariHypercar) November 9, 2026

Η επόμενη ημέρα για το Μαρανέλο

Η ολοκλήρωση της πορείας της 499P δεν σημαίνει φυσικά το τέλος της εργοστασιακής παρουσίας της Ferrari στο WEC. Η ιταλική ομάδα προετοιμάζει ήδη το Hypercar του 2027, το οποίο θα διαθέτει σημαντικές τεχνικές αναβαθμίσεις, αξιοποιώντας την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την προηγούμενη τετραετία.

Το πρόγραμμα εξέλιξης βρίσκεται ήδη σε καλό δρόμο, με δοκιμές σε πίστες όπως η Μόντσα και το Όστιν. Παρότι η Ferrari δεν έχει ανακοινώσει ακόμη την επίσημη ονομασία του αγωνιστικού της για το 2027, οι πληροφορίες του gMotion επιβεβαιώνουν ότι αυτή θα είναι διαφορετική από την 499P και θα παρουσιαστεί στις 8 Φεβρουαρίου 2027.

Η οδηγική σύνθεση στις εργοστασιακές συμμετοχές των Hypercar #50 και #51 θα μείνουν ως έχουν. Στην κίτρινη Ferrari της AF-Corse θα υπάρξει αλλαγή, καθώς ο Ρόμπερτ Κουμπίτσα θα αποχωρήσει από την ομάδα στο τέλος της χρονιάς. Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί ο αντικαταστάτης του.