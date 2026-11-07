Η Ferrari AF Corse ήταν η πρωταγωνίστρια στις κατατακτήριες δοκιμές του WEC στη Μόντσα, παίρνοντας μια εντυπωσιακή pole position.

Οι κατατακτήριες δοκιμές των 6 Ωρών της Μόντσα, του τελευταίου αγώνα του WEC στο 2026, αποδείχθηκαν άκρως συναρπαστικές, με την pole position να κρίνεται στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η πίστα στέγνωνε έπειτα από τη βροχή που έπεσε στην πίστα το πρωί του Σαββάτου, και αυτό δημιούργησε μια ιδιαίτερη δυναμική.

Στη διαδικασία της Hyperpole η Ferrari ήταν αυτή που πρωταγωνίστησε και πήρε μια σπουδαία pole position για τον εντός έδρας αγώνα της. Ο Αντόνιο Φουόκο με τη #50 499P έγραψε το 1:33,364 και πήρε την pole στη Μόντσα ξεσηκώνοντας τους οπαδούς που βρίσκονταν στην πίστα.

Ο χρόνος του ήταν αρκετός για να αφήσει στη 2η θέση τον Ματιέ Ζαμινέ της Genesis Magma Racing με το #19 Hypercar για μόλις 96 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η κορατική μάρκα διεκδίκησε για δεύτερη συνεχόμενη φορά την pole, όμως αύριο θα εκκινήσει από την πρώτη σειρά της εκκίνησης.

POLE POSITION FOR FERRARI AT HOME! 🇮🇹 @Anto_Fuoco delivers the fastest lap in Hyperpole, securing the front spot on the grid for the #50 @FerrariHypercar ahead of tomorrow’s 6 Hours of Monza. #WEC #6HMonza #Ferrari https://t.co/fYrmkoLfql November 7, 2026

Μάχη μέχρι και την τελευταία στιγμή

Οι οδηγοί βελτίωναν τα περάσματά τους μέχρι το τέλος της Hyperpole, με το ένα ταχύτερο πέρασμα να διαδέχεται το άλλο. Η Cadillac έδειξε να έχει ταχύτητα για pole, όμως ο Ερλ Μπάμπερ με το #38 V-Series.R κατέλαβε την 3η θέση, μόλις 0,177 δλ διαφορά από την κορυφή και με λάθος στην τελική του προσπάθεια.

Από την 4η θέση θα ξεκινήσει η #51 Ferrari 499Ρ, ενώ στην τρίτη σειρά της εκκίνησης συναντάμε το #94 Peugeot και το #36 Alpine. Την πρώτη 10άδα συμπληρώνουν τα εξής αγωνιστικά: #12 Cadillac, #83 Ferrari, #93 Peugeot και #20 BMW.

Η πρωταθλήτρια Toyota δεν είχε παρουσία στην πρώτη 10άδα, με τα δύο TR010 να εκκινούν από τις θέσεις 15 και 16 τον αυριανό αγώνα.

Hypercar pole position is about to be decided... Tune in on https://t.co/5Nbf2zwZIS! #WEC #6HMonza @Autodromo_Monza https://t.co/MtS0L6AoAS — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 7, 2026

Τι έγινε στην LMGT3

Φοβερή ήταν η μάχη στην κατηγορία LMGT3, με την πίστα να στεγνώνει και τους οδηγούς να βελτιώνουν σε κάθε πέρασμα. Εν τέλει η pole position κρίθηκε για μόλις 14 χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Η Lexus της Akkodis ASP Team εξασφάλισε την pole position στην κατηγορία LMGT3 για τις 6 Ώρες της Μόντσα, τον τελευταίο αγώνα του WEC για το 2026. Ο Αντριέν Νταβίντ πραγματοποίησε τον ταχύτερο γύρο της Hyperpole, σε μια διαδικασία που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, στην τελευταία εμφάνιση του αγωνιστικού αυτοκινήτου της ιαπωνικής μάρκας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα.

Με χρόνο 1:47,523, ο Γάλλος έφερε τη Lexus RC F LMGT3 #78 στην κορυφή της κατάταξης, αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Τζόνι Έντγκαρ με την Corvette #33 της TF Sport, μόλις 0,014 δλ. πίσω του. Την πρώτη τριάδα συμπλήρωσε ο Μπεν Τακ με τη Ford Mustang #77 της Proton Competition, έχοντας διαφορά 0,072 δλ. από την κορυφή.

Η δεύτερη θέση της Corvette #33 έχει ιδιαίτερη σημασία για τη μάχη του πρωταθλήματος, καθώς το πλήρωμά της βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας της LMGT3 ενόψει του τελευταίου αγώνα της χρονιάς.

LEXUS ON POLE IN MONZA 💪 @HadrienDavid puts in a mega 1:47.523 flying lap with his #78 @AkkodisASPTeam Lexus to snatch LMGT3 pole position in the last seconds of the session. #WEC #6HMonza #Lexus https://t.co/l5YNcDerSG — FIA World Endurance Championship (@FIAWEC) November 7, 2026

Και τώρα αγώνας

Οι 6 Ώρες της Μόντσα, ο τελευταίος αγώνας του WEC στο 2026, θα ξεκινήσει την Κυριακή στις 12:00 ώρα Ελλάδος.