Η BYD επιβεβαίωσε αποκλειστικές συνομιλίες για τη μονάδα στο Hambach, με στόχο την παραγωγή οχημάτων για την ευρωπαϊκή αγορά.

Σε αποκλειστικές διαπραγματεύσεις με την INEOS Automotive για την εξαγορά του εργοστασίου της στο Hambach της Γαλλίας βρίσκεται η BYD. Η κινεζική εταιρεία επιβεβαίωσε τις συνομιλίες, παρουσιάζοντας τη σχεδιαζόμενη επένδυση ως μέρος της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής της στην Ευρώπη.

Η εξαγορά δεν έχει ολοκληρωθεί. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η προτεινόμενη συναλλαγή τελεί υπό την προϋπόθεση διαβούλευσης με τα αρμόδια συμβούλια εργαζομένων.

Στόχος η παραγωγή οχημάτων στη Γαλλία

Η BYD σχεδιάζει να αξιοποιήσει τη μονάδα για την κατασκευή οχημάτων που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των Ευρωπαίων οδηγών. Δεν ανακοινώνει προς το παρόν ποια μοντέλα θα μπορούσαν να παράγονται στο Hambach, ούτε χρονοδιάγραμμα έναρξης παραγωγής ή οικονομικό τίμημα για τη συναλλαγή.

«Η δέσμευσή μας στην Ευρώπη είναι μακροπρόθεσμη. Η σχεδιαζόμενη επένδυσή μας στο Hambach αντανακλά την εμπιστοσύνη μας στη Γαλλία και τη φιλοδοξία μας να συνεχίσουμε να αναπτυσσόμαστε στην Ευρώπη», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος της BYD, Stella Li.

Όπως πρόσθεσε, στόχος είναι να προσφερθούν στους Ευρωπαίους καταναλωτές οχήματα κατασκευασμένα στη Γαλλία, φέρνοντας την τεχνολογία ηλεκτροκίνησης της εταιρείας πιο κοντά τους.

Συνέχιση της λειτουργίας και στήριξη της απασχόλησης

Στην ανακοίνωσή της, η BYD δηλώνει ότι επιδιώκει να διασφαλίσει τη συνέχιση της παραγωγικής λειτουργίας του εργοστασίου και να στηρίξει τις τοπικές θέσεις εργασίας. Παράλληλα, αναφέρεται στη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους εργαζομένους και τους προμηθευτές της περιοχής, χωρίς να δίνει συγκεκριμένα στοιχεία για την απασχόληση ή τη μελλοντική παραγωγική δυναμικότητα.

Η παραγωγή πιο κοντά στους πελάτες αποτελεί, σύμφωνα με την εταιρεία, μέρος της στρατηγικής της για την ενίσχυση της παρουσίας της στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Το επόμενο βήμα για το σχέδιο του Hambach είναι η διαδικασία διαβούλευσης και η εξέλιξη των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με την INEOS Automotive.