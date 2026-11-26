Η FIA ανακοίνωσε παραβάσεις του cost cap από Williams και Alpine για το 2025 και επέβαλλε ποινές όπως είχε κάνει παλαιότερα με τη Red Bull Racing.

Η FIA ολοκλήρωσε τον οικονομικό έλεγχο των ομάδων της Formula 1 για το 2025, διαπιστώνοντας παραβάσεις των κανονισμών του cost cap από τις Williams και Alpine. Η βρετανική ομάδα ξεπέρασε το επιτρεπόμενο όριο δαπανών και τιμωρήθηκε με οικονομικές και αγωνιστικές κυρώσεις, ενώ η γαλλική υπέπεσε σε διαδικαστική παράβαση, χωρίς να υπερβεί το όριο.

Οι υπόλοιπες εννέα ομάδες που ελέγχθηκαν, συμπεριλαμβανομένης της Cadillac ενόψει της εισόδου της στο πρωτάθλημα, συμμορφώθηκαν πλήρως με τους κανονισμούς. Το ίδιο ισχύει και για τους πέντε κατασκευαστές μονάδων ισχύος.

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Η παράβαση και η ποινή της Williams

Σύμφωνα με τη FIA, η Williams ξεπέρασε το cost cap κατά 822.000 δολάρια, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,48% του επιτρεπόμενου ορίου. Πρόκειται για μικρή παράβαση, καθώς σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται υπερβάσεις μικρότερες του 5%.

Η υπέρβαση προέκυψε από λανθασμένη εξαίρεση διοικητικών και άλλων εξόδων, καθώς και σφάλματα στις οικονομικές προσαρμογές. Η Williams υποστήριξε ότι οι συγκεκριμένες δαπάνες συνδέονταν με αλλαγές στην εταιρική της δομή και θεωρούσε πως δεν υπάγονταν στο cost cap.

Παρότι η FIA αναγνώρισε ότι η ομάδα συνεργάστηκε πλήρως και δεν επιδίωξε αγωνιστικό πλεονέκτημα, της επέβαλε χρηματικό πρόστιμο, το ύψος του οποίου δεν δημοσιοποιήθηκε. Παράλληλα, θα χάσει 1,5 ποσοστιαία μονάδα από τον συντελεστή των επιτρεπόμενων αεροδυναμικών δοκιμών σε αεροσήραγγα και CFD, για δώδεκα μήνες έως τις 23 Νοεμβρίου 2027.

Διαδικαστική παράβαση για την Alpine

Στην περίπτωση της Alpine δεν διαπιστώθηκε υπέρβαση του οικονομικού ορίου, αλλά ανακρίβειες στην οικονομική αναφορά του 2025. Αυτές αφορούσαν εξαιρέσεις δαπανών μάρκετινγκ, δραστηριοτήτων εκτός Formula 1, ανθρώπινου δυναμικού και μπόνους εργαζομένων, καθώς και λανθασμένες προσαρμογές σε φορολογικές πιστώσεις, οικονομικά έσοδα και αποθέματα.

Η γαλλική ομάδα αποδέχθηκε την παράβαση, επισημαίνοντας ότι τα σφάλματα δεν ήταν σκόπιμα. Η FIA αναγνώρισε την καλή συνεργασία της και επέβαλε μόνο χρηματικό πρόστιμο, χωρίς αγωνιστικές κυρώσεις.

Το προηγούμενο της Red Bull Racing

Η σημαντικότερη υπόθεση παραβίασης του cost cap παραμένει εκείνη της Red Bull για το 2021. Η αυστριακή ομάδα είχε ξεπεράσει το όριο κατά περίπου 2,44 εκατομμύρια δολάρια ή 1,6%, με τη FIA να της επιβάλλει το 2022 πρόστιμο 7 εκατομμυρίων δολαρίων και μείωση 10% στις επιτρεπόμενες αεροδυναμικές δοκιμές για δώδεκα μήνες.

Στην απόφαση είχε ληφθεί υπόψη ότι, με διαφορετικό φορολογικό χειρισμό, η υπέρβαση θα περιοριζόταν σε περίπου 567.000 δολάρια ή στο 0,37%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ποινή της Red Bull υπολογίστηκε ως ποσοστιαία μείωση του διαθέσιμου συντελεστή δοκιμών, σε αντίθεση με την αφαίρεση 1,5 ποσοστιαίας μονάδας που επιβλήθηκε τώρα στη Williams.

Η ίδια η Williams είχε τιμωρηθεί το 2022 με πρόστιμο 25.000 δολαρίων για εκπρόθεσμη υποβολή οικονομικών στοιχείων, ενώ διαδικαστικές παραβάσεις χωρίς υπέρβαση του ορίου έχουν καταγραφεί και στην Aston Martin.

Η νέα υπόθεση αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς μόλις τον Οκτώβριο ο επικεφαλής της Williams, Τζέιμς Βόουλς, είχε ζητήσει αλλαγές στο cost cap. Όπως είχε αναφέρει το gMotion, υποστήριζε ότι οι περιορισμοί δυσκολεύουν τις ομάδες με παλαιότερες εγκαταστάσεις να επενδύσουν στις υποδομές τους και να μειώσουν τη διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Πλέον η Williams καλείται να διαχειριστεί έναν επιπλέον περιορισμό στην εξέλιξη του μονοθεσίου της, σε μια κρίσιμη περίοδο για τους νέους τεχνικούς κανονισμούς της Formula 1.

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