Η συμφωνία για επιστροφή της Formula 1 στους κινητήρες V8 είναι πλέον επίσημη, όπως ανακοίνωσε η FIA, δίχως όμως να έχει οριστικοποιηθεί το τελικό πλαίσιο.

Τέσσερις ημέρες μετά τη συνάντηση της 16ης Νοεμβρίου, η FIA ανακοίνωσε ότι η διοίκηση της Formula 1, οι ομάδες και οι κατασκευαστές μονάδων ισχύος συμφώνησαν ομόφωνα στο τεχνικό πλαίσιο για την επιστροφή των V8 το 2030. Η ανακοίνωση ήρθε λίγες ημέρες μετά τις αναρτήσεις της Ομοσπονδίας που είχαν κάνει λόγο για συμφωνία επί της αρχής και αποσύρθηκαν λίγο μετά τη δημοσίευσή τους.

Με τη συμφωνία αυτή, η Formula 1 προχωρά με στόχο να φέρει την αλλαγή έναν χρόνο νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Εφόσον εγκριθούν οι κανονισμοί, ο κύκλος των υβριδικών V6 που άρχισε το 2026 θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2029. Το 2030 θα σηματοδοτήσει την πρώτη εμφάνιση οκτακύλινδρων κινητήρων στο πρωτάθλημα από το 2013.

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Τι προβλέπει η συμφωνία για τους V8

Στο επίκεντρο του τεχνικού πλαισίου βρίσκεται ένας υπερτροφοδοτούμενος V8 2,1 λίτρων που θα χρησιμοποιεί βιώσιμα καύσιμα και θα έχει μικρότερη συμβολή του ηλεκτρικού σκέλους σε σχέση με σήμερα. Η FIA ανέφερε ότι ο κινητήρας θα διατηρήσει ορισμένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της σημερινής γενιάς. Η επιλογή του κυβισμού επιτρέπει στους κατασκευαστές να αξιοποιήσουν στοιχεία των V6 1,6 λίτρων ως βάση για τη σχεδίαση του οκτακύλινδρου, περιορίζοντας το κόστος εξέλιξης.

Η FIA επιβεβαίωσε την κατεύθυνση προς περιορισμένη υβριδική υποβοήθηση. Η πρόταση που έχει συζητηθεί προβλέπει μέγιστη ηλεκτρική ισχύ 200 kW, έναντι 350 kW στη σημερινή γενιά. Τα 100 kW θα διατίθενται στην κανονική χρήση και τα επιπλέον 100 kW θα προορίζονται για την υποβοήθηση των προσπερασμάτων. Η ακριβής κατανομή μένει να αποτυπωθεί στους τελικούς κανονισμούς.

Στόχος τα ελαφρύτερα μονοθέσια

Η FIA θέλει η νέα μονάδα ισχύος να είναι απλούστερη, ελαφρύτερη και φθηνότερη από τη σημερινή. Το σχέδιο προβλέπει επίσης ελαφρύτερο και πιο ευέλικτο σασί, ώστε οι αλλαγές στον κινητήρα και στο μονοθέσιο να ευνοήσουν τις μάχες στην πίστα.

Ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, χαρακτήρισε τη συμφωνία «σημαντικό ορόσημο για το μέλλον της Formula 1». Όπως ανέφερε, στόχος του είναι ένα πιο ανταγωνιστικό και συναρπαστικό πρωτάθλημα, με την καινοτομία και τη βιωσιμότητα να παραμένουν προτεραιότητες.

«Η επιστροφή των V8 είναι μια ευκαιρία να ξαναβρούμε το DNA του πρωταθλήματος, να επαναφέρουμε τον ήχο, το συναίσθημα και τους καθαρούς αγώνες που αγαπούν οι φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο. Θέλουμε ελαφρύτερα, απλούστερα και πιο προσιτά μονοθέσια, που βάζουν την ικανότητα του οδηγού στο επίκεντρο του ανταγωνισμού», δήλωσε ο πρόεδρος της FIA.

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