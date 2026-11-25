Η BMW δίνει την πρώτη γεύση από την ηλεκτρική M3, με νέο σύστημα κίνησης και μπαταρία έκτης γενιάς ειδικά εξελιγμένη για τα μοντέλα Μ.

Η ηλεκτρική BMW M3 αρχίζει να αποκαλύπτει τον χαρακτήρα της, με την πρώτη δοκιμή από εκπροσώπους των ΜΜΕ στο Μιραμάς να σηματοδοτεί ένα ακόμη βήμα στην εξέλιξή της. Τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, νέα τεχνολογική αρχιτεκτονική και μια μπαταρία ειδικά προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των μοντέλων M συνθέτουν τη βάση της νέας πρότασης της BMW M.

Η εταιρεία τη χαρακτηρίζει ως την ταχύτερη και ισχυρότερη BMW M3 που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Προς το παρόν, πάντως, δεν συνοδεύει αυτή τη δήλωση με συγκεκριμένα στοιχεία ισχύος, ροπής ή επιδόσεων.

Τέσσερις ηλεκτροκινητήρες και BMW M eDrive

Στο επίκεντρο της ηλεκτρικής M3 βρίσκεται το BMW M eDrive, με τέσσερις ηλεκτροκινητήρες, σε συνδυασμό με το M Dynamic Performance Control. Η BMW παρουσιάζει τα δύο συστήματα ως βασικά στοιχεία για τη διαμόρφωση της δυναμικής συμπεριφοράς του αυτοκινήτου, χωρίς να αναλύει ακόμη στο συγκεκριμένο δελτίο Τύπου τη λειτουργία τους ή τις διαθέσιμες ρυθμίσεις.

Η νέα τεχνολογική αρχιτεκτονική έχει σχεδιαστεί για ηλεκτρικά οχήματα υψηλών επιδόσεων. Συνεργάζεται με μια δομή οχήματος που έχει εξελιχθεί με έμφαση στην ακρίβεια και στην ευελιξία, ώστε η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση να διατηρήσει τον οδηγικό προσανατολισμό της M3.

Μπαταρία έκτης γενιάς με προδιαγραφές Μ

Την τροφοδοσία αναλαμβάνει μπαταρία υψηλής τάσης έκτης γενιάς, ειδικά εξελιγμένη για τα μοντέλα M. Σύμφωνα με την BMW, έχει σχεδιαστεί για να υποστηρίζει υψηλές επιδόσεις τόσο στον δρόμο όσο και στην πίστα.

Δεν ανακοινώνονται ακόμη η χωρητικότητά της, η αυτονομία ή τα χαρακτηριστικά φόρτισης. Η πρώτη ενημέρωση επικεντρώνεται περισσότερο στη συνολική προσέγγιση του συστήματος κίνησης και του πλαισίου παρά στις τελικές τεχνικές προδιαγραφές.

Ηλεκτρική, αλλά με τον χαρακτήρα της M3

Όπως επισημαίνει η BMW, ο στόχος από την αρχή της εξέλιξης δεν ήταν η ηλεκτροκίνηση να υποκαταστήσει τον γνώριμο δυναμικό χαρακτήρα της BMW M, αλλά να δημιουργήσει νέες δυνατότητες. Αυτή είναι και η κεντρική πρόκληση για τη νέα M3: να αξιοποιήσει το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης χωρίς να χάσει την ταυτότητα που συνοδεύει το όνομά της.

Η πρώτη δημοσιογραφική δοκιμή προσφέρει μια αρχική εικόνα αυτής της κατεύθυνσης, αλλά όχι ακόμη το πλήρες τεχνικό προφίλ του μοντέλου. Πέρα από τα στοιχεία ισχύος και επιδόσεων, η BMW δεν προσδιορίζει στο συγκεκριμένο δελτίο Τύπου το βάρος, τον χρόνο εμπορικής διάθεσης ή την τιμή της ηλεκτρικής M3.