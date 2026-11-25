Το νέο Suzuki Ignis στρέφεται στην ηλεκτροκίνηση, διατηρώντας τις compact διαστάσεις του με μήκος 3,57 μέτρα, μπαταρία 26 kWh και τέσσερις άνετες θέσεις.

Το ολκάινουργιο Ignis ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για τη Suzuki, περνώντας στην αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και κρατώντας τον προσανατολισμό του στις καθημερινές μετακινήσεις. Η νέα γενιά μόλις παρουσιάστηκε διαδικτυακά και θα ξεκινήσει την εμπορική της πορεία στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές από το καλοκαίρι του 2027.

Η Suzuki το παρουσιάζει ως το πρώτο μικρό ηλεκτρικό της μοντέλο για τις διεθνείς αγορές. Η φιλοσοφία εξέλιξής του συνοψίζεται στη φράση «Easy to Switch»: εύκολη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση για όσους προέρχονται από ένα συμβατικό αυτοκίνητο, αλλά και μια πρακτική πρόταση για οδηγούς που θέλουν να αντικαταστήσουν ένα μεγαλύτερο όχημα με κάτι πιο συμπαγές.

Copact διαστάσεις με τέσσερις θέσεις

Το νέο Ignis έχει μήκος 3.570 χιλιοστά, πλάτος 1.565 χιλιοστά και ύψος 1.635 χιλιοστά. Το μεταξόνιο φτάνει τα 2.460 χιλιοστά και η καμπίνα διαθέτει τέσσερις θέσεις. Η ελάχιστη ακτίνα στροφής των 4,5 μέτρων υπογραμμίζει την έμφαση στην ευκολία ελιγμών, ενώ η ελάχιστη απόσταση από το έδαφος είναι 150 χιλιοστά.

Σχεδιαστικά, η Suzuki επέλεξε ένα αμάξωμα με ψηλή καμπίνα, μια συνεχή γραμμή κατά μήκος των πλευρών και οροφή που μοιάζει να αιωρείται. Ξεχωριστό στοιχείο αποτελούν τα εμπρός και πίσω φωτιστικά σώματα LED, των οποίων τα γραφικά είναι εμπνευσμένα από ψηφιακούς αριθμούς.

Στο εσωτερικό, μια καμπύλη γραμμή συνδέει το ταμπλό με τις επενδύσεις των θυρών, δημιουργώντας μια ενιαία εικόνα γύρω από τους επιβάτες. Η πλατιά οθόνη συνδυάζεται με έναν πρακτικό δίσκο μικροαντικειμένων, με σχεδιασμό εμπνευσμένο από κεραμικές επιφάνειες. Στόχος της διαμόρφωσης είναι η εύκολη καθημερινή χρήση και η αξιοποίηση του διαθέσιμου χώρου.

Ηλεκτροκινητήρας 91 ίππων και μπαταρία LFP

Το ηλεκτρικό σύστημα κίνησης αποδίδει μέγιστη ισχύ 67 kW, δηλαδή περίπου 91 ίππους, και μέγιστη ροπή 133 Nm. Οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές αναφέρουν κίνηση στους δύο τροχούς.

Η Suzuki χρησιμοποιεί ένα νέο, συμπαγές και ελαφρύ σύνολο eAxle, το οποίο ενσωματώνει τον ηλεκτροκινητήρα, τον μετατροπέα ισχύος και τα γρανάζια υποπολλαπλασιασμού σε μία μονάδα. Τροφοδοτείται από μπαταρία χωρητικότητας 26 kWh, τεχνολογίας LFP, δηλαδή φωσφορικού σιδήρου λιθίου, με την εταιρεία να δίνει έμφαση στην ασφάλεια και στη μεγάλη διάρκεια ζωής της.

Στην πρώτη παρουσίαση δεν ανακοινώνονται αυτονομία, κατανάλωση ενέργειας, ισχύς και χρόνοι φόρτισης, ούτε επιδόσεις επιτάχυνσης και τελικής ταχύτητας. Η Suzuki διευκρινίζει επίσης ότι οι τεχνικές προδιαγραφές προηγούνται της τελικής έγκρισης τύπου και ενδέχεται να αλλάξουν.

Πλατφόρμα HEARTECT-e και δοκιμές στην Ευρώπη

Το νέο Ignis βασίζεται στην πλατφόρμα HEARTECT-e, η οποία έχει εξελιχθεί ειδικά για ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η μπαταρία τοποθετείται κάτω από το αμάξωμα, με τη Suzuki να στοχεύει στον συνδυασμό χαμηλού βάρους, υψηλής ακαμψίας και αποδοτικής χωροταξικής διαμόρφωσης.

Η ανάρτηση έχει προσαρμοστεί στην ηλεκτρική πλατφόρμα. Κατά την εξέλιξη πραγματοποιήθηκαν εκτεταμένες δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, τόσο σε αστικό περιβάλλον όσο και σε δρόμους με στροφές στην Ευρώπη και σε άλλες περιοχές. Τα δεδομένα αξιοποιήθηκαν για τη ρύθμιση του πλαισίου και του τρόπου απόδοσης της ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες των επιμέρους αγορών.

Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερο βάρος στην ομαλή επιτάχυνση και στη φυσική αίσθηση κατά την επιβράδυνση. Το σύστημα πέδησης συνδυάζει την ανάκτηση ενέργειας με την υδραυλική λειτουργία των φρένων, ενώ διαθέτει ηλεκτρική υποβοήθηση. Αναφέρεται επίσης λειτουργία «easy operation pedal», ανάλογα με τις προδιαγραφές της έκδοσης, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τον τρόπο λειτουργίας της.

Τα φρένα αποτελούνται από αεριζόμενους δίσκους εμπρός και ταμπούρα πίσω, ενώ τα ελαστικά έχουν διάσταση 175/65 R15.

Η εμπειρία των kei cars στο παρασκήνιο

Η σύνδεση με την ιαπωνική παράδοση των πολύ μικρών αυτοκινήτων υπάρχει και στην ίδια την παρουσίαση. Ο πρόεδρος της Suzuki, Toshihiro Suzuki, αναφέρει ότι η διαμόρφωση των χώρων αξιοποιεί την τεχνογνωσία που έχει αποκτήσει η εταιρεία εξελίσσοντας τα μικροσκοπικά μοντέλα της ιαπωνικής αγοράς.

Αυτή είναι και η βασική λογική των kei cars: η όσο το δυνατόν καλύτερη εκμετάλλευση ενός αυστηρά περιορισμένου εξωτερικού όγκου, με έμφαση στην πρακτικότητα. Το ευρωπαϊκών προδιαγραφών Ignis ξεπερνά τα όρια μήκους και πλάτους της συγκεκριμένης ιαπωνικής κατηγορίας, που είναι 3,40 και 1,48 μέτρα αντίστοιχα. Μεταφέρει, όμως, την ίδια προσέγγιση στη διαχείριση των χώρων σε ένα μικρό ηλεκτρικό αυτοκίνητο για διεθνείς αγορές.

Ο Toshihiro Suzuki συνδέει το νέο μοντέλο και με τη φιλοσοφία «Sho-Sho-Kei-Tan-Bi» της εταιρείας, η οποία δίνει έμφαση στις μικρότερες διαστάσεις, στα λιγότερα στοιχεία, στο χαμηλότερο βάρος, στο μικρότερο μήκος και στην ομορφιά.

Στην Ευρώπη από το καλοκαίρι του 2027

Η διάθεση του νέου Ignis στην Ευρώπη και σε άλλες αγορές θα ξεκινήσει από το καλοκαίρι του 2027. Τιμές, επίπεδα εξοπλισμού και αναλυτικές πληροφορίες για την ελληνική αγορά δεν έχουν ανακοινωθεί στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρεμιέρας.

Με το ηλεκτρικό Ignis, η Suzuki δίνει προτεραιότητα στις μικρές διαστάσεις, στην ευελιξία και στην απλή χρήση. Τα επόμενα στοιχεία που θα ολοκληρώσουν την εικόνα του μοντέλου είναι η πιστοποιημένη αυτονομία, οι δυνατότητες φόρτισης και η τιμή του.