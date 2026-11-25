Μια κοινή φωτογραφία και η αναφορά στη 18η Ιουλίου έφεραν στο προσκήνιο πιθανή παρουσία του Αλόνσο στον αγώνα του IndyCar στη Βαρκελώνη.

Μια φωτογραφία με τον Φερνάντο Αλόνσο και μια σύντομη λεζάντα ήταν αρκετές για να ανοίξει ο Άλεξ Παλού τη συζήτηση για πιθανή παρουσία του συμπατριώτη του στο IndyCar το 2027. Ο πρωταθλητής της αμερικανικής σειράς δημοσίευσε στα social media ένα κοινό στιγμιότυπο από το γκαράζ της Aston Martin στο Grand Prix Λας Βέγκας, παραπέμποντας σε μια συγκεκριμένη ημερομηνία.

«Organizando el 18 de Julio», έγραψε ο Παλού, κάνοντας αναφορά στον λογαριασμό του Αλόνσο. Σε ελληνική απόδοση: «Οργανώνουμε τη 18η Ιουλίου».

Η ημερομηνία οδηγεί στη Βαρκελώνη

Η επιλογή της ημέρας δεν πέρασε απαρατήρητη. Στις 18 Ιουλίου 2027 είναι προγραμματισμένος ο πρώτος αγώνας του IndyCar στο Circuit de Barcelona-Catalunya, με το αμερικανικό πρωτάθλημα να επισκέπτεται την Ισπανία για πρώτη φορά.

Η διοργάνωση έχει ήδη ανακοινωθεί επίσημα από το IndyCar και το αγωνιστικό τριήμερο θα διεξαχθεί από τις 16 έως τις 18 Ιουλίου. Πρόκειται για μια ιδιαίτερη περίσταση για τον Παλού, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της πατρίδας του. Ο Αλόνσο ενίσχυσε το ενδιαφέρον απαντώντας στην ανάρτηση του Παλού στο Instagram με ένα GIF, χωρίς ωστόσο να προσθέσει κάποια συγκεκριμένη πληροφορία για τα σχέδιά τους.

Το μήνυμα προκάλεσε αμέσως εικασίες για ενδεχόμενη συμμετοχή του δύο φορές παγκόσμιου πρωταθλητή της Formula 1 στον αγώνα. Προς το παρόν, όμως, δεν έχει ανακοινωθεί ότι ο Αλόνσο θα αγωνιστεί, ούτε έχει διευκρινιστεί ποια μορφή θα μπορούσε να έχει η παρουσία του στη Βαρκελώνη. Μέχρι να υπάρξει πιο συγκεκριμένη τοποθέτηση, το μόνο σαφές είναι ότι ο Παλού και ο Αλόνσο επέλεξαν να τραβήξουν την προσοχή στη 18η Ιουλίου. Το αν πίσω από το μήνυμα βρίσκεται μια αγωνιστική έκπληξη ή μια διαφορετική κοινή παρουσία θα φανεί στη συνέχεια.

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