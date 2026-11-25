Το πρωτότυπο της Volkswagen στέλνει 550 Nm στους εμπρός τροχούς, κάνει το 0-100 σε 4,7 δλ. και συνδυάζει κεραμικά φρένα με διθέσια καμπίνα.

Ένα δίθυρο Polo με φαρδωμένα φτερά, μεγάλη πίσω αεροτομή και δύο αγωνιστικά καθίσματα δίνει στη Volkswagen την ευκαιρία να δείξει μέχρι πού μπορεί να φτάσει ένα ηλεκτρικό GTI. Το ID. Polo GTI Clubsport Concept δημιουργήθηκε με προτεραιότητα την πίστα και συνδυάζει τη μικρή πλατφόρμα MEB+ με έναν ηλεκτροκινητήρα που προέρχεται από μεγαλύτερα μοντέλα της μάρκας.

Η παρουσίασή του εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 50 χρόνια του GTI, με τη δημόσια πρεμιέρα να έχει προγραμματιστεί για το Essen Motor Show, από τις 27 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου. Προς το παρόν παραμένει πρωτότυπο: η Volkswagen το παρουσιάζει ως μια πιθανή κατεύθυνση εξέλιξης της ηλεκτρικής οικογένειας GTI, χωρίς να ανακοινώνει έκδοση παραγωγής.

367 ίπποι και 550 Nm στους εμπρός τροχούς

Η βάση προέρχεται από το ID. Polo GTI παραγωγής των 226 ίππων, αλλά το Clubsport ανεβάζει την ισχύ στους 367 ίππους και τη ροπή στα 550 Nm, από 290 Nm. Η κίνηση εξακολουθεί να μεταδίδεται αποκλειστικά στον εμπρός άξονα, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο μπλοκέ διαφορικό VAQ για τη διαχείρισή της. Με ενεργοποιημένο το Launch Control, η Volkswagen ανακοινώνει επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 240 χλμ./ώρα. Η μπαταρία των 52 kWh έχει προσαρμοστεί στις αυξημένες απαιτήσεις και μπορεί να παρέχει στιγμιαία ισχύ έως 290 kW. Η συγκεκριμένη τιμή αφορά την παροχή ισχύος της μπαταρίας και όχι την ταχύτητα φόρτισης.

Στο επίκεντρο της μετατροπής βρίσκεται ο ηλεκτροκινητήρας APP550. Πρόκειται για μονάδα που έχει αναπτυχθεί για τοποθέτηση στον πίσω άξονα μεγαλύτερων μοντέλων, όπως τα ID. Tiguan και ID.7. Η ενσωμάτωσή της στο εμπρός μέρος του μικρότερου Polo, μαζί με το διαφορικό VAQ, αποτέλεσε μία από τις βασικές τεχνικές προκλήσεις του εγχειρήματος. Σύμφωνα με τη Volkswagen, η παραγωγή του APP550 στο εργοστάσιο εξαρτημάτων του Κάσελ έχει ήδη ξεπεράσει το ένα εκατομμύριο μονάδες.

Οι αλλαγές επεκτείνονται στο πλαίσιο και στα φρένα. Το σύστημα ηλεκτρονικά ελεγχόμενης απόσβεσης DCC έχει ρυθμιστεί για χρήση στην πίστα και συνεργάζεται με το μπλοκέ διαφορικό, με στόχο την ακρίβεια στους χειρισμούς και την πρόσφυση κατά την επιτάχυνση. Το σύστημα πέδησης χρησιμοποιεί κεραμικά φρένα και μονάδα ελέγχου τύπου «one-box», επίσης προσαρμοσμένα στις υψηλές απαιτήσεις του πρωτοτύπου. Η Volkswagen δεν δίνει βάρος, αυτονομία ή χρόνους φόρτισης για το Clubsport. Τα στοιχεία που δημοσιοποιεί επικεντρώνονται στις επιδόσεις και στις τεχνικές αλλαγές που απαιτήθηκαν για τη δημιουργία του.

Δύο πόρτες και αεροδυναμική με αγωνιστική κατεύθυνση

Η πιο εμφανής διαφοροποίηση από το αυτοκίνητο παραγωγής είναι το δίθυρο αμάξωμα. Τα φτερά έχουν διευρυνθεί κατά 50 χιλιοστά το καθένα, ενώ το μεγάλο εμπρός splitter, το φαρδύτερο πίσω μέρος και ο νέος διαχύτης διαμορφώνουν μια σαφώς πιο επιθετική εικόνα. Την ολοκληρώνει η πίσω αεροτομή από ανθρακονήματα, η οποία προεξέχει πάνω από τη γραμμή της οροφής.

Οι προσθήκες έχουν λειτουργικό προσανατολισμό, καθώς στοχεύουν στην παραγωγή κάθετης δύναμης για γρήγορους γύρους. Παρά τις εκτεταμένες επεμβάσεις, το πρωτότυπο διατηρεί τη βασική σχεδιαστική ταυτότητα του ID. Polo GTI, συνδέοντας την εμφάνιση του μοντέλου παραγωγής με μια πιο ακραία αγωνιστική εκδοχή.

Δύο καθίσματα, ζώνες πέντε σημείων και καθόλου infotainment

Στην καμπίνα διατηρείται η βασική διάταξη του ταμπλό, αλλά ο εξοπλισμός έχει περιοριστεί με γνώμονα την οδήγηση στην πίστα. Το σύστημα infotainment έχει αφαιρεθεί, όπως και τα πίσω καθίσματα και η επένδυση του χώρου αποσκευών. Ο οδηγός και ο συνοδηγός κάθονται σε αγωνιστικά μπάκετ της Recaro με κόκκινες ζώνες πέντε σημείων.

Πάνω και πίσω από τα εμπρός καθίσματα έχει τοποθετηθεί μπάρα προστασίας ανατροπής, βαμμένη στην απόχρωση Tornado Red. Το ταμπλό, οι πλευρικές επενδύσεις και αρκετές ακόμη επιφάνειες καλύπτονται με σκούρο ύφασμα μικροϊνών ArtVelours και κόκκινες ραφές. Στην κατασκευή και στην επένδυση του εσωτερικού συμμετείχαν εκπαιδευόμενοι της Volkswagen, σε συνεργασία με τα τμήματα εξέλιξης και σχεδιασμού.

Μια πιο ακραία κατεύθυνση για τα ηλεκτρικά GTI

Το Clubsport Concept δείχνει το εύρος δυνατοτήτων της πλατφόρμας MEB+, αξιοποιώντας τη βασική αρχιτεκτονική του ID. Polo με διαφορετικό κινητήρα και εκτεταμένες παρεμβάσεις. Η Volkswagen το τοποθετεί στο αντίθετο άκρο από το Mission Efficiency, το επίσης βασισμένο στο ID. Polo πρωτότυπο που δημιουργήθηκε για την επίτευξη ρεκόρ αποδοτικότητας.

Στην επετειακή χρονιά του GTI, το ηλεκτρικό Clubsport πλαισιώνει τα Golf GTI Edition 50, ID.3 GTI και ID. Polo GTI. Το τελευταίο είναι διαθέσιμο για παραγγελία από τον Οκτώβριο, ενώ η έναρξη πωλήσεων του ID.3 GTI έχει προγραμματιστεί για τις αρχές του 2027. Για το δίθυρο πρωτότυπο των 367 ίππων, το επόμενο βήμα είναι η εμφάνιση στο Έσσεν, όπου η Volkswagen θα παρουσιάσει την πιο δυναμική μέχρι σήμερα ερμηνεία ενός προσθιοκίνητου ID.