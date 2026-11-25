Η προσφορά αφορά άμεσα διαθέσιμες μοτοσυκλέτες, από τις Panigale V2 και Streetfighter V4 μέχρι τις DesertX και Scrambler Icon.

Με όφελος τιμής έως 3.000 ευρώ σε επιλεγμένες, άμεσα διαθέσιμες μοτοσυκλέτες πραγματοποιείται η Ducati Red Friday. Η εμπορική ενέργεια περιλαμβάνει μοντέλα από διαφορετικές κατηγορίες της ιταλικής μάρκας, με τη μεγαλύτερη μείωση να αφορά τη DesertX White του 2026.

Ποια μοντέλα συμμετέχουν

Η DesertX White προσφέρεται με όφελος 3.000 ευρώ, ενώ για την Panigale V2 το όφελος διαμορφώνεται στα 2.000 ευρώ. Το ίδιο ποσό ισχύει για τις Streetfighter V4 και V4 S, καθώς και για την αγωνιστική μοτοσυκλέτα μοτοκρός Desmo450 MX.

Στη λίστα περιλαμβάνονται επίσης οι Hypermotard 698 Mono και 698 RVE, με όφελος 2.000 ευρώ, ενώ η Scrambler Icon διατίθεται με όφελος 1.500 ευρώ.

Αναλυτικά, οι προσφορές της Ducati Red Friday είναι:

DesertX White (2026): όφελος 3.000 ευρώ.

Panigale V2: όφελος 2.000 ευρώ.

Streetfighter V4 και V4 S: όφελος 2.000 ευρώ.

Desmo450 MX: όφελος 2.000 ευρώ.

Hypermotard 698 Mono και 698 RVE: όφελος 2.000 ευρώ.

Scrambler Icon: όφελος 1.500 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα μοντέλα και τα οφέλη της ενέργειας είναι διαθέσιμες στην επίσημη σελίδα της Ducati Red Friday.