Οι τροποποιήσεις στις ποινές επιβεβαιώνουν την αρχική αστοχία - Ο φόβος μπορεί να αποδίδει προσωρινά, αλλά η «προστιμοθηρία» δεν μπορεί να αλλάξει την οδηγική κουλτούρα.

Όταν το καλοκαίρι του 2025 ψηφιζόταν ο αναθεωρημένος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, η βασική κριτική που είχαμε διατυπώσει από αυτή εδώ τη γωνιά ήταν απλή: ένας νόμος, όσο αυστηρός κι αν γίνει στα χαρτιά, δεν αρκεί από μόνος του για να αλλάξει τη νοοτροπία δεκαετιών στους ελληνικούς δρόμους. Λίγο παραπάνω από έναν χρόνο μετά, το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση έρχεται να επιβεβαιώσει του λόγου το αληθές, όχι επειδή φέρνει πραγματικές λύσεις, αλλά επειδή αναγκάζεται να διορθώσει τις ίδιες τις υπερβολές που θεσπίστηκαν εξαρχής.

Η κατάργηση της αφαίρεσης διπλώματος για τις απλές παραβάσεις στάθμευσης -με ταυτόχρονο διπλασιασμό του προστίμου- καθώς και η εξορθολογισμένη ποινή για την οδήγηση χωρίς την αντίστοιχη κατηγορία άδειας, δείχνουν κάτι προφανές: η αρχική προσέγγιση σχεδιάστηκε με γνώμονα την εντυπωσιοθηρία της αυστηρότητας και όχι την ουσία ή τη λειτουργικότητα. Όταν ρίχνεις τις ίδιες εξοντωτικές τιμωρίες αδιακρίτως, γρήγορα συνειδητοποιείς ότι το σύστημα μπλοκάρει στην πράξη και αναγκάζεσαι να κάνεις βήματα πίσω, βαφτίζοντας τη διόρθωση των λαθών σου «εκσυγχρονισμό».

Ο φόβος φέρνει αποτελέσματα αλλά δεν χτίζει παιδεία

Για να είμαστε απολύτως δίκαιοι και ρεαλιστές, οφείλουμε να αναγνωρίσουμε ότι η σκληρή γραμμή και ο φόβος των βαριών συνεπειών δεν έπεσαν εντελώς στο κενό. Σε κρίσιμους τομείς, όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και η χρήση κράνους ή ζώνης, η απειλή της άμεσης και βαριάς τιμωρίας λειτούργησε αποτρεπτικά. Πολλοί οδηγοί το ξανασκέφτηκαν πριν πιάσουν τιμόνι έχοντας πιει, όχι επειδή ξαφνικά απέκτησαν οδική συνείδηση, αλλά επειδή φοβήθηκαν το κόστος και την ταλαιπωρία. Αυτό είναι ένα κέρδος που δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε, γιατί σώζει ζωές.

Όμως, άλλο η συμμόρφωση από φόβο και άλλο η αλλαγή κουλτούρας. Ο φόβος έχει ημερομηνία λήξης και λειτουργεί μόνο όσο υπάρχει η αίσθηση ότι κάποιος σε βλέπει. Όταν η φιλοσοφία της Πολιτείας εξαντλείται στο «αυξάνω το πρόστιμο, βάζω κάμερες και απειλώ με αφαίρεση διπλώματος», χάνεται η μεγάλη εικόνα. Η οδηγική παιδεία δεν καλλιεργείται με τιμοκαταλόγους παραβάσεων, ούτε με μπαλώματα της τελευταίας στιγμής.

Από την εισπρακτική καταστολή στην ουσιαστική προστασία του πολίτη

Το πραγματικό ζητούμενο, λοιπόν, δεν είναι να προσθέσουμε άλλη μία παράγραφο στον ΚΟΚ, αλλά να επαναπροσδιορίσουμε τον ρόλο της αστυνόμευσης. Όταν η παρουσία της Τροχαίας στους δρόμους περιορίζεται στην καταστολή, δηλαδή σε ένα διαρκές «κυνήγι» της παράβασης που εξυπηρετεί μια καθαρά εισπρακτική λογική, χάνεται η ουσία της αποστολής της. Ο οδηγός δεν βλέπει απέναντί του έναν σύμμαχο που φροντίζει για την ασφάλειά του, αλλά έναν τιμωρό που απλώς περιμένει στη γωνία για να βεβαιώσει μια κλήση.

Η ουσιαστική συμβολή της αστυνομίας στην οδική ασφάλεια κρίνεται στην πρόληψη και στην ενεργή παρουσία εκεί όπου παράγεται ο πραγματικός κίνδυνος: στην αποτροπή της επικίνδυνης οδήγησης σε πραγματικό χρόνο, στην προστασία των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, στην αποσυμφόρηση και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας πριν προκληθεί χάος, ακόμη και στην εκπαιδευτική παρέμβαση αντί της αυτόματης βεβαίωσης προστίμου για ήσσονος σημασίας σφάλματα.

Όσο η διαχείριση της οδικής ασφάλειας αντιμετωπίζεται με όρους καταστολής και εισπρακτικών προσαρμογών -πότε πάνω, πότε κάτω, ανάλογα με το τι αποδίδει επικοινωνιακά- η ουσία θα μένει αναλλοίωτη. Οι διορθώσεις στον ΚΟΚ ίσως κάνουν κάποιες ποινές πιο λογικές, αλλά δεν αγγίζουν τη ρίζα του προβλήματος: χρειαζόμαστε μια Πολιτεία και μια αστυνόμευση που να επενδύουν έμπρακτα στην ασφάλεια και την παιδεία του πολίτη, ώστε να σεβόμαστε τον κανόνα επειδή καταλαβαίνουμε την αξία του, και όχι επειδή φοβόμαστε το μπλοκάκι του τροχονόμου και το «μάτι» της ΑΙ κάμερας.