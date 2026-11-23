Από τις 26 έως τις 28 Νοεμβρίου η BYD ανοίγει τα showroom Αθήνας και Θεσσαλονίκης με προσφορές Black Friday, δώρα και δράσεις για παιδιά.

Η Black Friday φέτος στα καταστήματα της BYD έχει συνοδεία από τον κόσμο του Miraculous. Τα Dream Days της μάρκας επιστρέφουν για τρεις ημέρες, από την Πέμπτη 26 έως το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, και στέλνουν στα showrooms την Ladybug και τον Cat Noir, τους πρωταγωνιστές της δημοφιλούς παιδικής σειράς.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στα showrooms της BYD σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Οι μικροί επισκέπτες θα βρουν παιχνίδια, αποστολές και δώρα, ενώ οι μεγαλύτεροι θα έχουν στη διάθεσή τους τις προσφορές της περιόδου για την αγορά νέου αυτοκινήτου.

Προσφορές για ηλεκτρικά και Super Hybrid

Η BYD ανακοινώνει ειδικές προσφορές Black Friday σε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα και σε μοντέλα Super Hybrid με τεχνολογία DM-i. Όσοι επιλέξουν το νέο τους αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια των Dream Days θα έχουν δωρεάν μεταλλικό χρώμα σε επιλεγμένα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα.

Η δωρεάν μεταλλική απόχρωση αφορά τα BYD SEAL 5 DM-i Design, SEAL U DM-i Boost και SEALION 5 DM-i Comfort & Design. Η προσφορά ισχύει αποκλειστικά για τα συγκεκριμένα μοντέλα και τις εκδόσεις που αναφέρονται, σύμφωνα με τους όρους της ενέργειας.

Ραντεβού με τους ήρωες στο Μαρούσι

Το Σάββατο 28 Νοεμβρίου, από τις 11:00 έως τις 14:00, η Ladybug και ο Cat Noir θα βρίσκονται στο BYD Showroom Αμαρουσίου, στη Λεωφόρο Κηφισίας 57. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει meet & greet με τα παιδιά, φωτογραφίες, παιχνίδι και εκπλήξεις.