Οι δύο ιαπωνικές εταιρείες αντικαθιστούν μηχανισμούς ενεργοποίησης αερόσακων σε παλαιότερα μοντέλα, με το μεγαλύτερο μέρος της ανάκλησης της Honda να αφορά τις ΗΠΑ.

Η Honda και η Toyota ανακοίνωσαν ανάκληση περίπου 1,6 εκατομμυρίων αυτοκινήτων, φορτηγών και SUV, λόγω πιθανού κινδύνου θραύσης στους μηχανισμούς ενεργοποίησης των αερόσακων Takata, όπως αναφέρει το Reuters.

Η Honda ανακαλεί 810.592 παλαιότερα επιβατικά και SUV στις ΗΠΑ, ενώ η ανάκληση της Toyota συμπληρώνει το υπόλοιπο του συνολικού αριθμού. Οι εταιρείες θα αντικαταστήσουν τα εξαρτήματα στα οχήματα που περιλαμβάνονται.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες

Οι οδηγοί που έχουν παλαιότερο μοντέλο των δύο μαρκών μπορούν να ελέγξουν αν το όχημά τους περιλαμβάνεται, χρησιμοποιώντας τον αριθμό πλαισίου (VIN) στην επίσημη αντιπροσωπεία ή στο δίκτυο της εταιρείας. Η αντικατάσταση των εξαρτημάτων γίνεται χωρίς χρέωση για τον ιδιοκτήτη, στο πλαίσιο της ανάκλησης.

Οι ανακοινώσεις δεν προσδιορίζουν αν η ανάκληση θα εφαρμοστεί και στην ελληνική αγορά. Οι σχετικές πληροφορίες αναμένεται να δοθούν από τις επίσημες αντιπροσωπείες.

Η υπόθεση Takata

Οι αερόσακοι Takata αποτελούν από την προηγούμενη δεκαετία μία από τις μεγαλύτερες ανακλήσεις στην ιστορία της αυτοκίνησης, με ανακλήσεις σε πολλές μάρκες παγκοσμίως. Οι νέες ανακλήσεις δείχνουν ότι η αντικατάσταση των παλαιότερων εξαρτημάτων συνεχίζεται.