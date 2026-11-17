Με συνοδηγό ξανά τον Μαρκ Κομά και ομόσταβλους τους Λεμπ και Μοράες, ο Ισπανός θα οδηγήσει το Dreadnought της Prodrive.

Ο Φερνάντο Αλόνσο θα επιστρέψει στο Ράλλυ Ντακάρ τον Ιανουάριο του 2027, επτά χρόνια μετά την πρώτη συμμετοχή του. Ο δύο φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 θα αγωνιστεί με το νέο Aston Martin Dreadnought, στην πρώτη εργοστασιακή παρουσία της βρετανικής μάρκας στον αγώνα.

Στο πλευρό του θα βρίσκεται ξανά ο Μαρκ Κομά, πέντε φορές νικητής του Ντακάρ στις μοτοσικλέτες και συνοδηγός του στην εμφάνισή του με την Toyota το 2020. Τα άλλα δύο αυτοκίνητα της ομάδας θα μοιραστούν ο Σεμπαστιάν Λεμπ με τον Φαμπιάν Λουρκέν και ο Λούκας Μοράες με τον Πάμπλο Μορένο. Η Prodrive έχει αναλάβει την εξέλιξη και την κατασκευή των Dreadnought, καθώς και την αγωνιστική υποστήριξη και των τριών πληρωμάτων.

Επιστροφή επτά χρόνια μετά το ντεμπούτο

Ο Αλόνσο είχε ολοκληρώσει το Ντακάρ του 2020 στη 13η θέση της γενικής κατάταξης, καταγράφοντας ως καλύτερο αποτέλεσμα τη δεύτερη θέση στην όγδοη ειδική διαδρομή. Η συνεργασία με τον Κομά συνεχίζεται στη δεύτερη συμμετοχή του, με τον Ισπανό να συνδυάζει αυτή την προσπάθεια με τις υποχρεώσεις του στη Formula 1.

«Αφού αποφάσισα να συνεχίσω να αγωνίζομαι στη Formula 1 με την Aston Martin Aramco, σκέφτηκα προσεκτικά το Ντακάρ. Τελικά, η απόφαση έγινε απλή. Ήθελα να αποδεχθώ πλήρως την πρόκληση και να αγωνιστώ τόσο στη Formula 1 όσο και στο Ράλλυ Ντακάρ την ίδια χρονιά», δήλωσε ο Αλόνσο.

«Το 2020, το Ντακάρ ήταν μία από τις πιο απαιτητικές και απολαυστικές εμπειρίες της καριέρας μου. Έχω τεράστιο σεβασμό για αυτόν τον αγώνα και για τους ειδικούς που τον έχουν κατακτήσει. Είναι πολύ σημαντικό να έχω ξανά τον Μαρκ δίπλα μου και, μαζί με την Aston Martin, την Prodrive, τον Σεμπαστιάν και τον Λούκας, διαθέτουμε μια εξαιρετική ομάδα. Η Formula 1 παραμένει η προτεραιότητά μου», πρόσθεσε.

Η Prodrive και η σύνδεση με την Dacia

Το Dreadnought αντλεί το όνομα και τη σχεδιαστική έμπνευσή του από το ψηφιακό όχημα στρατιωτικών προδιαγραφών που δημιουργήθηκε για το Call of Duty: Modern Warfare 4. Η αγωνιστική εκδοχή του φέρνει την Aston Martin στο rally-raid, επεκτείνοντας τη μακρόχρονη συνεργασία της με την Prodrive στους αγώνες GT.

Σύμφωνα με το Motorsport.com, το νέο αυτοκίνητο αποτελεί την τελευταία εξέλιξη του πρωτοτύπου που αγωνιζόταν ως Dacia Sandrider. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι το Renault Group αποχώρησε από το rally-raid μετά τη νίκη του Νάσερ Αλ Ατίγια στο Ντακάρ του 2026 και ότι η Prodrive συζήτησε με διάφορους κατασκευαστές για τη συνέχεια του προγράμματος, προτού συμφωνήσει με την Aston Martin.

Στο ίδιο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι ο Αλόνσο φέρεται να δοκίμασε πρωτότυπη έκδοση του αυτοκινήτου στο Μαρόκο τον Οκτώβριο. Η εμπειρία της Prodrive από τα προηγούμενα προγράμματά της στο Ντακάρ αποτελεί σημαντικό υπόβαθρο για την προετοιμασία της νέας ομάδας.

Ο Λεμπ αναζητά την πρώτη νίκη

Ο εννέα φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του WRC, Σεμπαστιάν Λεμπ, θα συμμετάσχει για 11η φορά στο Ντακάρ. Ο Γάλλος μετρά 28 νίκες σε ειδικές διαδρομές και πέντε παρουσίες στο βάθρο της γενικής κατάταξης, με καλύτερο αποτέλεσμα τη δεύτερη θέση σε τρεις περιπτώσεις. Παραμένει στην αγωνιστική δομή της Prodrive, με την οποία συνεργάζεται από το 2021, αρχικά στο πρόγραμμα της Bahrain Raid Xtreme και στη συνέχεια σε εκείνο της Dacia.

«Η νίκη στο Ντακάρ είναι πολύ σημαντική για μένα. Έχουμε πλησιάσει αρκετές φορές και το κίνητρο παραμένει για να συνεχίσουμε να δουλεύουμε μέχρι να το πετύχουμε. Η συμμετοχή σε αυτή την πρόκληση με την Aston Martin και το Dreadnought είναι μια μεγάλη ευκαιρία», δήλωσε ο Λεμπ.

Ο Λούκας Μοράες συμπληρώνει τη σύνθεση της ομάδας, έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid του 2025 με την Toyota, πριν μετακινηθεί στην Dacia το 2026. Ο Βραζιλιάνος είχε τερματίσει τρίτος στο ντεμπούτο του στο Ντακάρ το 2023 και προσθέτει στο νέο πρόγραμμα εμπειρία από τη διεκδίκηση κορυφαίων αποτελεσμάτων.

Από την Πορτογαλία στο Μαρόκο

Η 49η έκδοση του Ντακάρ θα διεξαχθεί από τις 9 έως τις 23 Ιανουαρίου 2027, με εκκίνηση στην Πορτογαλία και τερματισμό στο Μαρακές του Μαρόκου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Aston Martin, το πρόγραμμα περιλαμβάνει 12 ειδικές διαδρομές, συνολικού μήκους 4.341 αγωνιστικών χιλιομέτρων.

Για τον Αλόνσο, ο αγώνας θα προηγηθεί των χειμερινών δοκιμών της Formula 1. Η επιστροφή του με τον Κομά, η παρουσία των Λεμπ και Μοράες και η τεχνική υποστήριξη της Prodrive συγκροτούν μια προσπάθεια με στόχο τη διεκδίκηση κορυφαίων θέσεων από την πρώτη συμμετοχή της Aston Martin.