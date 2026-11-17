Ο Μπενεντίκτας Τσίρμπα νίκησε στο FIA Intercontinental Drifting Cup, με τον Σταύρο Γρύλλη τρίτο και τον Χρήστο Χαντζαρά τέταρτο.

Δύο Έλληνες οδηγοί έφτασαν στα ημιτελικά του FIA Intercontinental Drifting Cup, στην πρώτη διοργάνωση του θεσμού στην Ελλάδα. Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοξένησε από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου 48 οδηγούς από 26 χώρες, με περισσότερους από 3.000 θεατές να παρακολουθούν το τριήμερο, σύμφωνα με τη FIA.

Ο Σταύρος Γρύλλης και ο Χρήστος Χαντζαράς βρέθηκαν σε διαφορετικά ζευγάρια στην τετράδα. Και οι δύο έμειναν εκτός μεγάλου τελικού, όμως η πορεία τους είχε βαρύτητα και στη μάχη του Κυπέλλου Εθνών.

Πρώτη η Ελλάδα με 154 βαθμούς

Η ελληνική ομάδα συγκέντρωσε 154 βαθμούς και πήρε το Κύπελλο Εθνών, μπροστά από την Ουκρανία των 111 και τη Λετονία των 109. Την πεντάδα της Ελλάδας συμπλήρωσαν, δίπλα στους Γρύλλη και Χαντζαρά, οι Ιωάννης Βερνίκος-Ευγενίδης, Αλέξανδρος Σπονδυλίδης και Μάριος Δακτυλίδης. Για τη βαθμολογία των εθνικών ομάδων συνυπολογίστηκαν οι δύο καλύτερες επιδόσεις κάθε χώρας στις κατατακτήριες και τα αποτελέσματα των αντίστοιχων οδηγών στις νοκ άουτ μονομαχίες.

Ο Τσίρμπα νικητής, ο Γρύλλης στο βάθρο

Ο Μπενεντίκτας Τσίρμπα ξεπέρασε τα μηχανικά προβλήματα που αντιμετώπισε με την BMW G42 και επικράτησε του Ουκρανού Ρομάν Ζελίνσκι στα προημιτελικά. Ο Χαντζαράς είχε φτάσει στην τετράδα αποκλείοντας τον Βερνίκο-Ευγενίδη σε επαναληπτικό πέρασμα και στη συνέχεια δύο Ουκρανούς οδηγούς, τον Τιμούρ Λίπσκι και τον Αρτέμ Χορόλσκι. Ο Λιθουανός επικράτησε του οκτώ φορές πρωταθλητή Ελλάδας στον ημιτελικό και στον μεγάλο τελικό νίκησε τον Λετονό Μάρτινς Ίμερμανις με την Toyota GT86, πανηγυρίζοντας την πρώτη του νίκη στον θεσμό.

Με την BMW M2, ο Γρύλλης απέκλεισε διαδοχικά τη Γιέβα Ιβάνοφ, τον Ντάνιελ Πέλικαν και τον Ιβ Μέγιερ. Έφτασε κοντά στην πρόκριση απέναντι στον Ίμερμανις, όμως ένα λάθος στην τελευταία στροφή της μονομαχίας έκρινε τον ημιτελικό. Ο 24χρονος από την Κω πήρε τελικά την τρίτη θέση, καθώς μια βλάβη στον στρόφαλο της BMW M3 E36 του Χαντζαρά ματαίωσε τον μικρό τελικό ανάμεσα στους δύο Έλληνες. Ο Χαντζαράς κατετάγη τέταρτος.