Το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών φιλοξενεί για πρώτη φορά το FIA Intercontinental Drifting Cup, με κορυφαίες διεθνείς συμμετοχές και ισχυρή ελληνική παρουσία.

Στο επίκεντρο του διεθνούς μηχανοκίνητου αθλητισμού βρίσκεται αυτό το τριήμερο το Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών, το οποίο φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα το FIA Intercontinental Drifting Cup. Από τις 13 έως τις 15 Νοεμβρίου, 48 οδηγοί από 26 χώρες και τρεις ηπείρους θα διεκδικήσουν τη νίκη στην έκτη διοργάνωση του θεσμού, με την ΟΜΑΕ να έχει αναλάβει τη διεξαγωγή του αγώνα.

Πρόκειται για αριθμό-ρεκόρ συμμετοχών στην ιστορία του FIA IDC, το οποίο συγκεντρώνει σημαντικά ονόματα από τα εθνικά και διεθνή πρωταθλήματα drifting. Παράλληλα με την ατομική κατάταξη, 13 χώρες θα διεκδικήσουν το Nations Cup, με την Ελλάδα να έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί μπροστά στο εγχώριο κοινό απέναντι σε ορισμένους από τους κορυφαίους οδηγούς του θεσμού.

Οι ελληνικές συμμετοχές και οι διεθνείς πρωταγωνιστές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρουσία πέντε Ελλήνων οδηγών. Ο οκτώ φορές πρωταθλητής Ελλάδας Χρήστος Χατζαράς, ο οποίος εκπροσώπησε τη χώρα μας στο περσινό FIA IDC στη Ρίγα, θα αγωνιστεί με BMW E36 M3 Turbo. Στη διοργάνωση συμμετέχει επίσης ο πρωταθλητής Ελλάδας του 2025, Σταύρος Γρύλλης, με BMW M2, έχοντας κατακτήσει φέτος τη δεύτερη θέση στο πολωνικό πρωτάθλημα DMP.

Την ελληνική παρουσία συμπληρώνουν ο Αλέξανδρος Σπονδυλίδης και ο Ιωάννης Βερνίκος-Ευγενίδης, αμφότεροι με Nissan 350Z, καθώς και ο Μάριος Δακτυλίδης με BMW 330. Στις Σέρρες θα αγωνιστεί και ο Κύπριος Χρήστος Κούτα με Toyota Supra.

Ανάμεσα στα σημαντικότερα ονόματα της διεθνούς συμμετοχής ξεχωρίζουν ο Λιθουανός Μπενεντίκτας Τσίρμπα, ο πρωταθλητής Γαλλίας Ματίας Λοκατέλι και ο Ιβ Μέγιερ, ο οποίος θα οδηγήσει ένα ιδιαίτερα τροποποιημένο Toyota GR Yaris. Συνολικά, 14 συμμετέχοντες έχουν κατακτήσει εθνικούς τίτλους ή σημαντικές διακρίσεις στις χώρες τους.

Ιστορική είναι και η συμμετοχή δύο γυναικών για πρώτη φορά στον θεσμό. Η Γιέβα Ιβάνοφ και η Ρουμάνα Άλις Ένε θα βρεθούν στην εκκίνηση, με τη δεύτερη να έχει καταγράψει ρεκόρ Γκίνες το 2021 στις Σέρρες, ως η νεότερη γυναίκα που κέρδισε αγώνα του Drift King International Series, σε ηλικία μόλις 14 ετών.

Πώς θα κριθεί ο νικητής

Σε αντίθεση με τους περισσότερους αγώνες ταχύτητας, στο drifting δεν κερδίζει εκείνος που ολοκληρώνει ταχύτερα μια διαδρομή. Οι οδηγοί αξιολογούνται από τους κριτές με βάση την αγωνιστική γραμμή, τη γωνία πλαγιολίσθησης, την ακρίβεια και το οδηγικό τους στιλ.

Από τις κατατακτήριες του Σαββάτου θα προκύψουν οι 32 καλύτεροι οδηγοί, οι οποίοι θα αναμετρηθούν την Κυριακή σε διαδοχικές μονομαχίες tandem. Σε αυτές, δύο αυτοκίνητα κινούνται ταυτόχρονα στην πίστα, με τον οδηγό που ακολουθεί να προσπαθεί να διατηρηθεί όσο το δυνατόν πιο κοντά στον προπορευόμενο, ακολουθώντας τη γραμμή και τη γωνία του.

Για την κατάταξη του Nations Cup θα συνυπολογιστούν οι επιδόσεις των δύο καλύτερων οδηγών κάθε χώρας στις κατατακτήριες και στις τελικές μονομαχίες.

Το πρόγραμμα του FIA IDC στις Σέρρες

Η δράση ξεκινά την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου με τις ελεύθερες δοκιμές, ενώ το Σάββατο θα διεξαχθούν οι κατατακτήριες. Η Κυριακή είναι αφιερωμένη στις μονομαχίες των 32 καλύτερων, από τις οποίες θα αναδειχθεί ο φετινός νικητής.

Παρασκευή 13 Νοεμβρίου

11:45–14:45: Πρώτες ελεύθερες δοκιμές

15:00–17:00: Δεύτερες ελεύθερες δοκιμές

Σάββατο 14 Νοεμβρίου

09:30–13:00: Ελεύθερες δοκιμές

13:30–16:30: Κατατακτήριες

Κυριακή 15 Νοεμβρίου

10:00–12:00: Δοκιμές tandem

12:30: Τελετή έναρξης

13:30–17:00: Τελικές μονομαχίες Top 32

17:15: Απονομές

Οι κατατακτήριες και οι τελικές μονομαχίες θα μεταδοθούν ζωντανά από το επίσημο κανάλι του FIA Intercontinental Drifting Cup στο YouTube. Για όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν τη διοργάνωση από κοντά, τα εισιτήρια διατίθενται εδώ.