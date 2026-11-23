Το ραντεβού του gMotion by Gazzetta με τη Formula 1 είναι προγραμματισμένο για σήμερα στις 16:30 με την εκπομπή «Pole Position by Allwyn».

H «καρδιά» της Formula 1 στην Ελλάδα χτυπάει σήμερα στις 16:30 στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn». Η εκπομπή του Gazzetta για το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ του πλανήτη επιστρέφει με την ανάλυση του Grand Prix Λας Βέγκας που κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν της Red Bull Racing σε έναν αγώνα φεστιβάλ προσπερασμάτων.

Ο αγώνας ήταν ένας από τους πιο συναρπαστικούς της χρονιάς, καθώς σημειώθηκε νέο ρεκόρ προσπερασμάτων σε Grand Prix της Formula 1. Η πρωτοπορία άλλαξε χέρια συνολικά 35 φορές, ενώ όλοι οι οδηγοί πραγματοποίησαν τουλάχιστον ένα προσπέρασμα στους 50 γύρους. Όλα τα παραπάνω, όπως επίσης και τον τρόπο με τον οποίο κέρδισε ο Μαξ Φερστάπεν θα τα συζητήσουμε στη σημερινή Pole Position by Allwyn.

Συντονιστείτε στην εκπομπή «Pole Position by Allwyn» στις 16:30 και μπείτε στην παρέα της ανάλυσης του Grand Prix Λας Βέγκας. Δείτε την εκπομπή πατώντας «play» στο παρακάτω βίντεο.