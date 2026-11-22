Στο επίκεντρο των πληροφοριών η Peugeot στο WEC και οι Citroën και Opel στη Formula E. Οι κρίσιμες συναντήσεις, η περίπτωση της Lancia και η εξαίρεση του NASCAR.

Μπροστά σε μια δραστική ανατροπή της αγωνιστικής στρατηγικής της φαίνεται ότι βρίσκεται η Stellantis. Συγκλίνουσες πληροφορίες από τον γαλλικό οικονομικό και τον εξειδικευμένο αγωνιστικό Τύπο κάνουν λόγο για επικείμενη διακοπή σημαντικών εργοστασιακών προγραμμάτων, με την Peugeot στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Αντοχής και τις Citroën και Opel στη Formula E να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Ωστόσο, ο όμιλος δεν είχε ανακοινώσει επισήμως τις αποχωρήσεις. Εκείνο που έχει επιβεβαιώσει είναι η σύγκληση δύο έκτακτων συναντήσεων με τους εκπροσώπους των εργαζομένων της Stellantis Motorsport τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου. Από αυτές αναμένεται να προκύψει σαφέστερη εικόνα για την έκταση και το χρονοδιάγραμμα των αλλαγών. Η διάκριση είναι ουσιαστική: άλλο η διακοπή χρηματοδότησης συγκεκριμένων εργοστασιακών συμμετοχών και άλλο η πλήρης εγκατάλειψη κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας όλων των μαρκών του ομίλου. Τα διαθέσιμα στοιχεία στηρίζουν το πρώτο ενδεχόμενο, αλλά δεν επιτρέπουν ακόμη να θεωρηθεί δεδομένο το δεύτερο.

Πώς προέκυψαν οι πληροφορίες

Το πρώτο συγκεκριμένο σήμα ήρθε στις 19 Νοεμβρίου από το Motorsport.com, το οποίο μετέφερε πληροφορίες του συνεργαζόμενου Motorsport-Total για επικείμενο τερματισμό του προγράμματος Hypercar της Peugeot. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, που επικαλείται περισσότερες από μία πηγές, η γαλλική μάρκα ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το WEC, χωρίς να συνεχίσει το πρόγραμμα το 2027.

Την επόμενη ημέρα, η Le Figaro έδωσε ευρύτερη διάσταση στην υπόθεση, γράφοντας ότι η Stellantis προετοιμάζει διακοπή των επενδύσεών της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Στο δημοσίευμα περιλαμβάνονται τόσο η Peugeot στους αγώνες αντοχής όσο και οι Citroën και Opel στη Formula E. Οι Les Echos δημοσίευσαν επίσης πληροφορίες για περικοπή των αγωνιστικών επενδύσεων από την επόμενη χρονιά, προσθέτοντας όμως μια σημαντική διαφοροποίηση: οι πελατειακές αγωνιστικές δραστηριότητες φέρονται να εξαιρούνται από την αναδίπλωση. Το Reuters μετέδωσε την πληροφορία της Le Figaro και εξασφάλισε την επιβεβαίωση της Stellantis για τις έκτακτες συνεδριάσεις της Δευτέρας. Η εταιρεία δεν επιβεβαίωσε στο πρακτορείο την απόφαση αποχώρησης από τους αγώνες.

Η επίσημη θέση και οι κρίσιμες συναντήσεις

Η Stellantis διατηρεί προς το παρόν περιορισμένη δημόσια τοποθέτηση. Σε απάντηση που δημοσίευσε το Motorsport.com, ο όμιλος παρέπεμψε στη διαδικασία ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζομένους, εξηγώντας ότι δεν μπορεί να δώσει περισσότερες πληροφορίες πριν από την ολοκλήρωση αυτού του σταδίου.

Σύμφωνα με τη Le Figaro, οι δύο συναντήσεις της 23ης Νοεμβρίου έχουν προγραμματιστεί στο Poissy και στο Satory. Το περιεχόμενό τους θα είναι καθοριστικό όχι μόνο για τα αγωνιστικά προγράμματα, αλλά και για τη μελλοντική μορφή της ίδιας της Stellantis Motorsport.

Η απουσία επίσημης ανακοίνωσης δεν ακυρώνει τη βαρύτητα των πληροφοριών. Σημαίνει, όμως, ότι παραμένουν ανοιχτά κρίσιμα ζητήματα: ποια προγράμματα σταματούν, από πότε, ποιες υποχρεώσεις θα τηρηθούν και ποιες δραστηριότητες θα συνεχιστούν.

Peugeot: Στον αέρα το πρόγραμμα του WEC

Η περίπτωση της Peugeot είναι εκείνη για την οποία έχουν δημοσιευθεί οι πιο συγκεκριμένες πληροφορίες. Το πρόγραμμα της 9X8 στο WEC φέρεται να οδηγείται σε τερματισμό, παρότι η ομάδα προετοίμαζε εκτεταμένα αναβαθμισμένο αυτοκίνητο για το 2027 και είχε ήδη ανακοινώσει οδηγούς για την επόμενη σεζόν.

Σύμφωνα με το Motorsport.com, η 23η Νοεμβρίου συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής συμμετοχών για το WEC του 2027. Αυτό δίνει πρόσθετη σημασία στον χρόνο των συναντήσεων, καθώς η απόφαση για τη συνέχεια του προγράμματος συνδέεται άμεσα με τις δεσμεύσεις της επόμενης χρονιάς.

Η Peugeot ολοκλήρωσε τη σεζόν του 2026 στη Μόντσα με την τέταρτη θέση της #94 και την όγδοη της #93. Η πιθανή αποχώρηση, συνεπώς, έρχεται ενώ η αγωνιστική δομή εξακολουθούσε να λειτουργεί κανονικά και να σχεδιάζει το επόμενο βήμα της.

Citroën και Opel: Δοκιμές για το 2027 εν μέσω αβεβαιότητας

Ακόμη πιο αιφνιδιαστική είναι η εικόνα στη Formula E. Την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που δημοσιεύονταν οι πληροφορίες για τις περικοπές, οι Citroën και Opel ενημέρωναν επισήμως για την ολοκλήρωση των δοκιμών προετοιμασίας τους στη Jarama.

Η ανακοίνωση της Opel περιέγραφε έξι περιόδους δοκιμών, συνολικής διάρκειας 18 ωρών, με τους Mitch Evans και Théo Pourchaire. Ανέφερε επίσης ότι τα αυτοκίνητα και ο εξοπλισμός θα μεταφέρονταν απευθείας στην Πόλη του Μεξικού, ενόψει του πρώτου E-Prix της ομάδας στις 16 Ιανουαρίου 2027.

Η Citroën, από την πλευρά της, ανακοίνωσε την ολοκλήρωση του πρώτου επίσημου τεστ προετοιμασίας της για τη σεζόν 2027. Η καθημερινή λειτουργία των ομάδων και η επικοινωνία τους συνέχιζαν, επομένως, να ακολουθούν τον αγωνιστικό σχεδιασμό.

Η L’Équipe κατέγραψε την αμηχανία που προκάλεσαν οι πληροφορίες στα paddock των δοκιμών. Στην Opel παρέπεμπαν στην προετοιμασία της ομάδας, ενώ στην Citroën δήλωναν ότι δεν είχαν εσωτερική ενημέρωση για διακοπή του προγράμματος.

Οι εξελίξεις αυτές δεν αποδεικνύουν ούτε ότι τα δημοσιεύματα είναι λανθασμένα ούτε ότι οι αγωνιστικές ομάδες γνώριζαν ήδη μια οριστική απόφαση. Αναδεικνύουν, όμως, την απόσταση ανάμεσα στην επιχειρησιακή προετοιμασία των ομάδων και σε μια ενδεχόμενη αναθεώρηση της στρατηγικής σε επίπεδο ομίλου.

Τι ισχύει για τη Lancia και τα πελατειακά αγωνιστικά

Η επέκταση των πληροφοριών στα ράλι απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Η διακοπή ενός εργοστασιακά χρηματοδοτούμενου προγράμματος δεν συνεπάγεται αυτομάτως το τέλος των ιδιωτικών συμμετοχών με αυτοκίνητα του ίδιου κατασκευαστή.

Οι Les Echos αναφέρουν ότι οι πελατειακές δραστηριότητες θα συνεχιστούν, χρησιμοποιώντας ως παράδειγμα τη Lancia στα ράλι. Πρόκειται για σημαντική επισήμανση, καθώς η πώληση και η τεχνική υποστήριξη αγωνιστικών αυτοκινήτων σε ανεξάρτητες ομάδες αποτελούν διαφορετική δραστηριότητα από τη χρηματοδότηση μιας εργοστασιακής συμμετοχής.

Αυτό δεν απαντά ακόμη σε όλα τα ερωτήματα. Χρειάζεται να διευκρινιστεί τι θα συμβεί με την εξέλιξη των αυτοκινήτων, τη διάθεση ανταλλακτικών, την τεχνική υποστήριξη και τις επιμέρους συμφωνίες με ομάδες και οδηγούς.

Επομένως, η διατύπωση ότι «τελειώνει κάθε αγωνιστική δραστηριότητα της Lancia» υπερβαίνει όσα μπορούν να τεκμηριωθούν σήμερα. Η τύχη της εργοστασιακής υποστήριξης και η συνέχεια του customer racing πρέπει να εξεταστούν χωριστά.

Το NASCAR δεν ακολουθεί την ίδια πορεία

Ένας ακόμη λόγος για τον οποίο δεν μπορεί να γίνει λόγος για επιβεβαιωμένη παγκόσμια έξοδο της Stellantis από τους αγώνες είναι οι εξελίξεις στις ΗΠΑ.

Η Dodge ανακοίνωσε στις 2 Νοεμβρίου την επιστροφή της στο NASCAR Cup Series το 2027, με την Kaulig Racing ως βασική συνεργαζόμενη ομάδα. Παράλληλα, η Ram έχει παρουσία στο Truck Series από το 2026.

Στις 20 Νοεμβρίου, το ίδιο το NASCAR ανακοίνωσε κανονιστικές αλλαγές για την επόμενη σεζόν, στις οποίες περιλαμβάνεται η προσθήκη της Dodge στις σχετικές προβλέψεις για τους κατασκευαστές. Πρόκειται για πρόσφατη επίσημη ένδειξη ότι η προετοιμασία για το 2027 συνεχίζεται.

Το The Drive αναφέρει ότι η επιστροφή της Dodge παραμένει ανεπηρέαστη από τις σχεδιαζόμενες περικοπές. Χωρίς επίσημη ανακοίνωση που να ορίζει ολόκληρο το εύρος της αναδιάρθρωσης, πάντως, οι αμερικανικές δραστηριότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ξεχωριστή περίπτωση και όχι να εντάσσονται αυτομάτως στην ευρωπαϊκή αναδίπλωση.

Η οικονομική πίεση πίσω από την επανεξέταση

Τα δημοσιεύματα συνδέουν τις πιθανές αγωνιστικές περικοπές με την προσπάθεια περιορισμού του κόστους. Το οικονομικό περιβάλλον παραμένει απαιτητικό, όπως προκύπτει και από τα επίσημα αποτελέσματα της Stellantis για το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Ο όμιλος ανακοίνωσε καθαρά έσοδα 37,6 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 1% σε ετήσια βάση, αλλά καθαρή ζημία 500 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένο λειτουργικό περιθώριο 0,7%. Οι βιομηχανικές ελεύθερες ταμειακές ροές ήταν αρνητικές κατά 4 δισ. ευρώ, ενώ η διαθέσιμη βιομηχανική ρευστότητα διαμορφώθηκε στα 42,7 δισ. ευρώ.

Η διοίκηση προωθεί παράλληλα πρόγραμμα διαρθρωτικών εξοικονομήσεων. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί, ωστόσο, το ποσό που θα εξοικονομούσε ο όμιλος από τις συγκεκριμένες αγωνιστικές περικοπές, ούτε το κόστος εξόδου από υφιστάμενες συμφωνίες. Το οικονομικό πλαίσιο είναι σαφές, αλλά η ακριβής οικονομική διάσταση της πιθανής αποχώρησης παραμένει άγνωστη.

Αβεβαιότητα και για τους εργαζομένους

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, στο επίκεντρο βρίσκονται οι άνθρωποι της Stellantis Motorsport. Η Le Figaro αναφέρει προσωπικό περίπου 300 ατόμων, από τα οποία λιγότερα από 220 εργάζονται με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

Δεν έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένος αριθμός απολύσεων ή οριστικό σχέδιο για το προσωπικό. Ο αριθμός των εργαζομένων που βρίσκονται σε αβεβαιότητα δεν πρέπει, συνεπώς, να παρουσιάζεται ως αριθμός ήδη αποφασισμένων απομακρύνσεων.

Οι συναντήσεις της Δευτέρας αναμένεται να δείξουν αν η Stellantis προχωρά σε διακοπή συγκεκριμένων προγραμμάτων ή σε βαθύτερη αλλαγή της δομής της Motorsport. Εξίσου κρίσιμες είναι οι διευκρινίσεις για το χρονοδιάγραμμα, τις συμβατικές υποχρεώσεις, την υποστήριξη ιδιωτικών ομάδων και το μέλλον του προσωπικού.

Μέχρι τότε, η εικόνα είναι σοβαρή αλλά όχι πλήρως αποσαφηνισμένη: η Peugeot στο WEC και οι Citroën και Opel στη Formula E βρίσκονται αντιμέτωπες με το ενδεχόμενο διακοπής των προγραμμάτων τους, σύμφωνα με πολλαπλά ρεπορτάζ. Η επίσημη επιβεβαίωση, όμως, όπως και οι λεπτομέρειες για όσα θα συνεχιστούν, εξακολουθούν να εκκρεμούν.