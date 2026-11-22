Η προσπάθεια της Mercedes F1 να βοηθήσει τον Κίμι Αντονέλι να κερδίσει στο Λας Βέγκας της γύρισε μπούμερανγκ, καθώς δεν ενημέρωσε εγκαίρως τον Ιταλό.

Στον προτελευταίο γύρο του Grand Prix Λας Βέγκας, ο Κίμι Αντονέλι άφησε το γκάζι πριν από τη στροφή 14. Ήθελε να μείνει πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν και να κρατήσει το overtake mode για τον τελευταίο γύρο. Όταν βγήκε από τη στροφή, όμως, η Mercedes δεν είχε διαθέσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Ο Ιταλός όχι μόνο έχασε την επαφή με την RB22 του Ολλανδού, αλλά τον πέρασαν οι Λάντο Νόρις και Όσκαρ Πιάστρι και τερμάτισε 4ος.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής είχε σημειώσει τον ταχύτερο χρόνο στις κατατακτήριες, αλλά η ποινή πέντε θέσεων για αλλαγή κινητήρα τον έφερε έκτο στην εκκίνηση. Ήταν ο μόνος από τους πρώτους δέκα που ξεκίνησε με τη μεσαία γόμα και στον πρώτο γύρο έπεσε όγδοος. Στο δεύτερο μισό του αγώνα έφτασε να διεκδικεί την πρωτοπορία από τον Φερστάπεν. Στο τέλος του 43ου γύρου, μάλιστα, πέρασε τη γραμμή εκκίνησης-τερματισμού μόλις ένα χιλιοστό του δευτερολέπτου μπροστά από τον Ολλανδό.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Τι συνέβη όταν άφησε το γκάζι

Με τις συνεχείς εναλλαγές στην πρώτη θέση, ο Αντονέλι έκρινε ότι είχε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει αν περίμενε μέχρι τον τελευταίο γύρο για να επιτεθεί. Όπως εξήγησε, ο τρόπος με τον οποίο άφησε και ξαναπάτησε το γκάζι επηρέασε την ανάκτηση ενέργειας.

«Άφησα το γκάζι πριν από τη στροφή 14 για να κρατήσω το overtake mode και να μείνω πίσω από τον Μαξ, ώστε να έχω την καλύτερη δυνατή ευκαιρία για τη νίκη. Όταν όμως άφησα το γκάζι, κάτι συνέβη στο σύστημα και βγήκα από τη στροφή με μηδενική διαθέσιμη ενέργεια στην μπαταρία. Εκεί χάθηκαν όλα. Το λάθος μου ήταν ότι άφησα το γκάζι. Αυτό προκάλεσε το πρόβλημα και δεν μπορούσα να ανακτήσω καθόλου ενέργεια. Στο τέλος της ευθείας έχεις ήδη πολύ λίγη ενέργεια και, επειδή δεν κατάφερα να ανακτήσω τίποτα, είδα ότι ήμουν στο μηδέν. Το σύστημα δεν ήταν έτοιμο γι’ αυτό. Άφησα το γκάζι και το ξαναπάτησα λίγο για να διατηρήσω κάποια ταχύτητα. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση του συστήματος και στην ευθεία έχασα σχεδόν δύο δευτερόλεπτα», δήλωσε ο παγκόσμιος πρωταθλητής μετά τον τερματισμό.

Η οδηγία που η Mercedes δεν έδωσε ποτέ

Ο Τότο Βολφ αποκάλυψε στο Sky Sport ότι η Mercedes είχε καταλήξει περίπου δέκα γύρους πριν από το τέλος σε ένα σχέδιο για την τελική μονομαχία. Αν ο Αντονέλι περνούσε τον Φερστάπεν στη μεγάλη ευθεία, η ομάδα σκόπευε να του ζητήσει να κάνει κάτι διαφορετικό στην τελευταία ευθεία, ώστε να υπερασπιστεί την πρώτη θέση μέχρι τη γραμμή του τερματισμού.

«Είχαμε έναν άσο στο μανίκι και τον σκεφτόμασταν σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Δέκα γύρους πριν από το τέλος αποφασίσαμε να το κάνουμε. Φυσικά, δεν μπορούσαμε να το πούμε νωρίτερα. Η οδηγία θα δινόταν την ώρα που ο Κίμι θα ανέβαζε σχέσεις μπαίνοντας στην τελευταία ευθεία, ώστε κανείς να μην καταλάβει από πριν τι θα κάναμε. Πιθανότατα θα τον περνούσαμε ξανά στην ευθεία. Και μετά το θέμα θα ήταν ποιος θα περνούσε πρώτος τη γραμμή, ο Μαξ από την εξωτερική ή ο Κίμι από την εσωτερική».

Το σχέδιο προϋπέθετε ότι ο Αντονέλι θα έμπαινε στον τελευταίο γύρο αρκετά κοντά στον Φερστάπεν για να του επιτεθεί. Η προσπάθειά του να μείνει πίσω από τη Red Bull στον προτελευταίο γύρο είχε το αντίθετο αποτέλεσμα:

«Ο Κίμι έκανε κάτι διαφορετικό σε σχέση με τους προηγούμενους γύρους. Άφησε το γκάζι και, όταν το ξαναπάτησε, εξάντλησε όλη τη διαθέσιμη ενέργεια της μπαταρίας. Έτσι, για τον τελευταίο γύρο δεν του είχε μείνει καθόλου», πρόσθεσε ο Βολφ.

Η ταχύτητα της Mercedes στις ευθείες

Ο Αντονέλι ρωτήθηκε επίσης αν η Mercedes υστερούσε έναντι της Red Bull στις ευθείες. Ο ίδιος στάθηκε στην επιλογή της ομάδας του να χρησιμοποιήσει λιγότερη κάθετη δύναμη στο Λας Βέγκας.

«Όχι, μπορούσαμε να τον ακολουθήσουμε. Είχαμε επιλέξει λιγότερη κάθετη δύναμη αυτό το τριήμερο και στις στροφές ήταν λίγο πιο δύσκολα, αλλά σίγουρα μας βοηθούσε σε όλες τις ευθείες. Φαινόταν σε ποια σημεία η Red Bull χρησιμοποιούσε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια. Είχαμε όμως κρατήσει κάτι για τον τελευταίο γύρο και δεν μπόρεσα καν να το δοκιμάσω», ανέφερε.

Μην χάσετε την εκπομπή μας για την F1

Συντονιστείτε την Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 16:30 στο κανάλι του Gazzetta στο Youtube για την εκπομπή «Pole Position by Allwyn», στην οποία θα κάνουμε ανάλυση του GP Λας Βέγκας.