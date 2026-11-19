Στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά» προηγείται η αγορά και ακολουθεί η αίτηση για επιδότηση - αλλά μήπως δεν είναι αυτή η σωστή σειρά;

«Εφόσον έχετε ήδη αγοράσει ή μισθώσει ηλεκτρικό όχημα». Έτσι αρχίζουν οι οδηγίες του gov.gr για την αίτηση καταβολής της επιδότησης για αγορά EV. Αυτό το «ήδη» είναι η πιο ειλικρινής λέξη του προγράμματος. Το κράτος θα σε βοηθήσει να αγοράσεις αυτοκίνητο, αλλά μόνο εφόσον έχεις καταφέρει να το πληρώσεις.

Ας πούμε ότι το αυτοκίνητο κοστίζει 25.000 ευρώ και πληροί τους όρους για τη βασική επιδότηση των 3.000 ευρώ. Αν εγκριθεί η αίτηση και καταβληθεί η ενίσχυση, το αυτοκίνητο θα σου έχει κοστίσει 22.000 ευρώ. Την ημέρα που υπογράφεις, όμως, η αγορά είναι των 25.000. Τις υπόλοιπες 3.000 πρέπει να τις βρεις εσύ, με δικά σου χρήματα ή με δανεισμό. Το κράτος θα ασχοληθεί με το δικό του μερίδιο αφού εσύ τακτοποιήσεις ολόκληρο τον λογαριασμό.

Ο αγοραστής που δεν θα φανεί στον απολογισμό

Δύο άνθρωποι κοιτάζουν το ίδιο αυτοκίνητο. Ο ένας έχει τις 25.000 ευρώ και μπορεί να περιμένει την επιστροφή. Ο άλλος έχει 22.000 και πήγε στην αντιπροσωπεία ακριβώς επειδή άκουσε ότι υπάρχει επιδότηση 3.000 ευρώ. Για τον πρώτο, η αναμονή είναι μια ενόχληση. Για τον δεύτερο, μπορεί να είναι ο λόγος που η συζήτηση τελειώνει στην προσφορά.

Ο δεύτερος αγοραστής έχει κι ένα διοικητικό πλεονέκτημα: δεν θα απασχολήσει καθόλου τη διοίκηση. Αφού δεν αγόρασε, δεν θα κάνει αίτηση. Δεν θα καταγραφεί ως απόρριψη, δεν θα εμφανιστεί στις εκκρεμότητες και δεν θα χαλάσει τον μέσο χρόνο διεκπεραίωσης. Από τη σκοπιά της πλατφόρμας, όλα πήγαν καλά.

Η σειρά των βημάτων είναι πολιτική επιλογή. Το Δημόσιο κρατά για τον εαυτό του τον έλεγχο και την απόφαση. Στον πολίτη αφήνει τη χρηματοδότηση της διαφοράς και το ρίσκο της αναμονής. Ο άνθρωπος με τη μεγαλύτερη οικονομική άνεση έχει έτσι ευκολότερη πρόσβαση στην ίδια κρατική βοήθεια. Δεν χρειάζεται να γράψεις εισοδηματικό κριτήριο για να έχεις κάνει επιλογή με βάση το πορτοφόλι.

Κι αν αδειάσει το ταμείο;

Πριν από λίγες ημέρες αναφέρθηκε στον Τύπο ότι στον προϋπολογισμό για τους ιδιώτες είχαν απομείνει περίπου 200 ευρώ, ποσό ασφαλώς ανεπαρκές για νέα αίτηση με τη βασική επιδότηση. Εκεί φαίνεται τι σημαίνει στην πράξη η σειρά «αγορά, μετά αίτηση»: μπορεί να έχεις συμφωνήσει την τιμή, να έχεις παραλάβει το αυτοκίνητο και να έχεις συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά, χωρίς να υπάρχει διαθέσιμο ποσό όταν έρθει η σειρά σου να υποβάλεις την αίτηση.

Κάθε πρόγραμμα έχει πεπερασμένο προϋπολογισμό. Γι’ αυτό έχει σημασία πότε μαθαίνεις ότι τα χρήματα τελείωσαν. Πριν από την υπογραφή, η πληροφορία σε βοηθά να αποφασίσεις αν βγαίνει η αγορά. Μετά την παράδοση, σε βοηθά να καταλάβεις γιατί σου κόστισε περισσότερο απ’ όσο υπολόγιζες.

Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπήρχε άλλος τρόπος. Στον πρώτο κύκλο του «Κινούμαι Ηλεκτρικά», ο ενδιαφερόμενος μπορούσε να υποβάλει αίτηση με τα στοιχεία και την αξία του οχήματος, να ενημερωθεί για την έγκριση και ύστερα να προχωρήσει στην αγορά ή στη μίσθωση. Το αίτημα πληρωμής ακολουθούσε. Η σειρά αυτή έδινε στον πολίτη κάτι χρήσιμο: την απόφαση πριν από τη δέσμευση. Τα χρήματα για την αγορά, βέβαια, έπρεπε και πάλι να τα βρει.

Η επιδότηση πρέπει να περνά στην τιμή την ημέρα της αγοράς

Η λύση είναι η επιδότηση να διεκπεραιώνεται από τον έμπορο κατά την αγορά. Ο έμπορος ελέγχει την επιλεξιμότητα στην πλατφόρμα και δεσμεύει το ποσό πριν από την υπογραφή. Στο παραστατικό αναγράφονται χωριστά η τιμή, η κρατική ενίσχυση και το τελικό πληρωτέο ποσό. Στο παράδειγμα των 25.000 ευρώ, ο αγοραστής πληρώνει 22.000. Ο έμπορος υποβάλλει τα δικαιολογητικά, το Δημόσιο ελέγχει τη συναλλαγή και του καταβάλλει τις 3.000 ευρώ μέσα σε δεσμευτική προθεσμία.

Το κράτος διατηρεί τον έλεγχο των χρημάτων του και ο πολίτης ξέρει τι θα πληρώσει προτού υπογράψει. Κυρίως, η επιδότηση είναι διαθέσιμη τη στιγμή που μπορεί ακόμη να αλλάξει την απόφαση αγοράς. Εκεί κρίνεται η χρησιμότητά της και όχι στα δελτία Τύπου των υπουργείων.