Επιστροφή διπλώματος υπό όρους και πρόστιμα στάθμευσης στο επίκεντρο των αλλαγών. Ποιες ποινές παραμένουν αυστηρές και τι προτείνουν οι συγκοινωνιολόγοι για κυκλικούς κόμβους.

Στοχευμένες αλλαγές στις κυρώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προετοιμάζει το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, με επίκεντρο την αφαίρεση της άδειας οδήγησης για συγκεκριμένες παραβάσεις. Οι βασικές παρεμβάσεις αφορούν την οδήγηση οχήματος με δίπλωμα που δεν καλύπτει την κατηγορία του και ορισμένες περιπτώσεις παράνομης στάθμευσης.

Για τους οδηγούς που διαθέτουν άδεια χαμηλότερης κατηγορίας από εκείνη που απαιτεί το όχημά τους, εξετάζεται η δυνατότητα πρόωρης επιστροφής του διπλώματος, με πληρωμή του προστίμου και απόκτηση της κατάλληλης κατηγορίας. Στη στάθμευση, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει υψηλότερο χρηματικό πρόστιμο και επανεξέταση της αφαίρεσης της άδειας για συγκεκριμένες παραβάσεις.

Οι παρεμβάσεις βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας. Σύμφωνα με τις δηλώσεις και τα δημοσιεύματα που έχουν γίνει γνωστά, το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση. Οι εξαγγελίες περιγράφουν την κατεύθυνση της αλλαγής, ενώ το ακριβές πεδίο εφαρμογής και οι διαδικαστικές λεπτομέρειες θα προκύψουν από τις διατάξεις του.

Τι προανήγγειλε ο Γιώργος Κώτσηρας

Ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Γιώργος Κώτσηρας, περιέγραψε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τον στόχο των παρεμβάσεων, επιμένοντας στη διατήρηση του αυστηρού πλαισίου για τις σοβαρές παραβάσεις.

«Διατηρούμε ακέραιη τη συνολική φιλοσοφία του ΚΟΚ, ο οποίος αποτελεί βασικό εργαλείο στην προσπάθειά μας για μείωση των τροχαίων δυστυχημάτων. Επιμένουμε στην αυστηρή αντιμετώπιση σοβαρών παραβάσεων, επιφέροντας επιμέρους τροποποιήσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων χαμηλής επικινδυνότητας, ώστε οι κυρώσεις να είναι πιο αναλογικές και αποτελεσματικές», δήλωσε.

Την ίδια κατεύθυνση περιέγραψε και στην ημερίδα για τα 50 χρόνια του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, σύμφωνα με ρεπορτάζ της «Καθημερινής». Η νομοθετική πρωτοβουλία στοχεύει σε συγκεκριμένα σημεία στα οποία έχουν εντοπιστεί κυρώσεις που κρίνονται δυσανάλογες σε σχέση με τη βαρύτητα της παράβασης.

Δίπλωμα άλλης κατηγορίας: Πώς σχεδιάζεται η πρόωρη επιστροφή

Η πρώτη σημαντική παρέμβαση αφορά οδηγούς οι οποίοι έχουν άδεια οδήγησης, αλλά εντοπίζονται να οδηγούν όχημα που δεν καλύπτεται από την κατηγορία της.

Το παράδειγμα που χρησιμοποιείται είναι εκείνο του αναβάτη μοτοσικλέτας με δίπλωμα χαμηλότερης κατηγορίας από την απαιτούμενη. Για αυτή την περίπτωση, που με το σημερινό πλαίσιο συνεπάγεται αφαίρεση της άδειας για ένα έτος, προετοιμάζεται διαδικασία η οποία θα επιτρέπει την απόκτηση της κατάλληλης κατηγορίας και την επιστροφή του διπλώματος νωρίτερα.

Σύμφωνα με την περιγραφή που μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά την παρέλευση ενός μήνα και υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το πρόστιμο, ο οδηγός θα μπορεί να δώσει εξετάσεις για την άδεια της μεγαλύτερης κατηγορίας. Εφόσον επιτύχει, θα μπορεί να του επιστραφεί το δίπλωμα πριν συμπληρωθεί το έτος.

Το ρεπορτάζ της «Καθημερινής» αναφέρει ότι μετά τον μήνα και την πληρωμή του προστίμου θα μπορεί να υποβληθεί αίτηση για εκπαίδευση και εξετάσεις. Η ακριβής σειρά των διοικητικών βημάτων θα αποσαφηνιστεί με τη δημοσιοποίηση του νομοσχεδίου.

Ο ένας μήνας είναι η αφετηρία της διαδικασίας

Η ουσιαστική λεπτομέρεια βρίσκεται στις προϋποθέσεις επιστροφής της άδειας. Η συμπλήρωση ενός μήνα θα ανοίγει τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία απόκτησης της κατάλληλης κατηγορίας. Η τελική επιστροφή συνδέεται με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων και την καταβολή του προστίμου.

Επομένως, ο συνολικός χρόνος μέχρι να ανακτήσει κάποιος το δίπλωμά του θα εξαρτάται και από τη διαδικασία εκπαίδευσης και εξέτασης. Η εξαγγελία περιγράφει έναν δρόμο πρόωρης επιστροφής, υπό συγκεκριμένους όρους.

Ο μηχανισμός επιχειρεί να συνδέσει την κύρωση με την απόκτηση της απαιτούμενης οδηγικής ικανότητας. Ο οδηγός θα πρέπει να αποκτήσει την κατηγορία που του λείπει, ώστε να έχει δικαίωμα οδήγησης του αντίστοιχου οχήματος.

Η περιγραφή που έχει δημοσιοποιηθεί αφορά την οδήγηση με ακατάλληλη κατηγορία άδειας. Η επέκταση της ρύθμισης σε άλλες περιπτώσεις, όπως σε πρόσωπα που δεν έχουν αποκτήσει ποτέ δίπλωμα ή οδηγούν ενώ η άδειά τους έχει αφαιρεθεί για άλλη παράβαση, απαιτεί ρητή νομοθετική πρόβλεψη. Το ακριβές εύρος της παρέμβασης παραμένει προς διευκρίνιση.

Παράνομη στάθμευση: Το σενάριο των 60 ευρώ

Η δεύτερη βασική παρέμβαση αφορά συγκεκριμένες παραβάσεις παράνομης στάθμευσης. Η γενική κατεύθυνση που μεταφέρεται από το υπουργείο είναι η αύξηση του χρηματικού προστίμου και η μείωση του χρόνου αφαίρεσης της άδειας οδήγησης.

Η «Καθημερινή» δημοσιεύει πιο συγκεκριμένες πληροφορίες για τον σχεδιασμό: σε ορισμένες περιπτώσεις που σήμερα τιμωρούνται με πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση διπλώματος για δέκα ημέρες, εξετάζεται ο διπλασιασμός του προστίμου στα 60 ευρώ και η κατάργηση της αφαίρεσης της άδειας.

Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, ενδεικτικές περιπτώσεις είναι η παραβίαση της πινακίδας Ρ-39, η οποία απαγορεύει τη στάθμευση, και της Ρ-40, η οποία απαγορεύει τη στάση και τη στάθμευση.

Για τις παραβάσεις που θα ενταχθούν τελικά στη ρύθμιση, ο σχεδιασμός μεταφέρει το βάρος της κύρωσης στο χρηματικό σκέλος. Ο οδηγός θα καταβάλλει υψηλότερο ποσό, διατηρώντας την άδεια οδήγησής του.

Η συγκεκριμένη πρόταση χρειάζεται να αποτυπωθεί στο νομοσχέδιο, ώστε να γίνει σαφές ποιες ακριβώς περιπτώσεις αφορά και ποιες εξαιρούνται. Το ποσό των 60 ευρώ αποτελεί πληροφορία για τη σχεδιαζόμενη ρύθμιση.

Πού διατηρείται η αυστηρή αντιμετώπιση

Στην ενημέρωση που μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ γίνεται ρητή αναφορά στη διατήρηση των αυστηρών ποινών για σοβαρές και αντικοινωνικές παραβάσεις στάθμευσης. Ως χαρακτηριστικά παραδείγματα αναφέρονται:

Η στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ.

Η στάθμευση σε πεζοδρόμια.

Η στάθμευση σε διαβάσεις πεζών.

Η στάθμευση σε λεωφορειολωρίδες.

Η διάκριση αυτή έχει άμεση σημασία για τους οδηγούς. Η σχεδιαζόμενη επανεξέταση της αφαίρεσης διπλώματος αφορά επιλεγμένες περιπτώσεις και συνοδεύεται από τη διατήρηση της αυστηρής μεταχείρισης παραβάσεων που περιορίζουν την προσβασιμότητα ή εμποδίζουν την ασφαλή κίνηση άλλων χρηστών του δρόμου.

Έτσι, οποιαδήποτε τελική αλλαγή για τις απαγορευτικές πινακίδες στάθμευσης θα πρέπει να διαβαστεί μαζί με τις υπόλοιπες απαγορεύσεις που ισχύουν στο σημείο. Η ακριβής οριοθέτηση αυτών των περιπτώσεων αποτελεί ένα από τα βασικά ζητήματα που καλείται να αποσαφηνίσει το νομοσχέδιο.

Οι βασικές παρεμβάσεις συγκεντρωτικά

Περίπτωση Σημερινό πλαίσιο που περιγράφεται στα ρεπορτάζ Σχεδιαζόμενη παρέμβαση Τι χρειάζεται διευκρίνιση Οδήγηση οχήματος με άδεια που δεν καλύπτει την κατηγορία του Αφαίρεση άδειας για ένα έτος, μαζί με το προβλεπόμενο πρόστιμο. Δυνατότητα έναρξης της διαδικασίας απόκτησης της κατάλληλης κατηγορίας μετά από έναν μήνα και πληρωμή του προστίμου. Πρόωρη επιστροφή μετά την επιτυχία στις εξετάσεις. Ακριβείς δικαιούχοι, διαδικασία, προϋποθέσεις και τυχόν μεταβατικές διατάξεις. Συγκεκριμένες παραβάσεις στάθμευσης Σύμφωνα με την «Καθημερινή», πρόστιμο 30 ευρώ και αφαίρεση άδειας για δέκα ημέρες στις περιπτώσεις που εξετάζονται. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, πρόστιμο 60 ευρώ και κατάργηση της αφαίρεσης της άδειας. Εξαντλητικός κατάλογος παραβάσεων και τελική διατύπωση της κύρωσης. Στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, πεζοδρόμια, διαβάσεις και λεωφορειολωρίδες Αυστηρές κυρώσεις για σοβαρές και αντικοινωνικές παραβάσεις. Διατήρηση της αυστηρής αντιμετώπισης, σύμφωνα με την ενημέρωση του υπουργείου. Η αναλυτική αποτύπωση των εξαιρέσεων στο νομοσχέδιο.

Κυκλικοί κόμβοι: Η χωριστή πρόταση των συγκοινωνιολόγων

Παράλληλα με τη συζήτηση για τις κυρώσεις, έχει επανέλθει στην επικαιρότητα η πρόταση των συγκοινωνιολόγων για αλλαγή στον γενικό κανόνα προτεραιότητας στους κυκλικούς κόμβους.

Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου», ο πρόεδρος του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων, Θανάσης Τσιάνος, υποστηρίζει την καθιέρωση προτεραιότητας για τα οχήματα που κινούνται ήδη μέσα στον κόμβο. Όσοι προσεγγίζουν την είσοδο θα παραχωρούν προτεραιότητα.

Σήμερα, όταν απουσιάζει διαφορετική ρύθμιση με σήμανση, εφαρμόζεται ο γενικός κανόνας της προτεραιότητας από δεξιά. Στη συνήθη διάταξη ενός κυκλικού κόμβου αυτό ευνοεί το όχημα που εισέρχεται. Όπου υπάρχουν πινακίδες που ορίζουν διαφορετικά την προτεραιότητα, οι οδηγοί ακολουθούν τη συγκεκριμένη σήμανση.

Η εισήγηση επιδιώκει έναν ενιαίο κανόνα λειτουργίας των κυκλικών κόμβων. Το σκεπτικό που περιγράφεται είναι ότι ο οδηγός ο οποίος κινείται ήδη μέσα στον κόμβο συχνά δυσκολεύεται να γνωρίζει ποια σήμανση υπάρχει σε κάθε είσοδό του.

Πρόκειται για πρόταση προς το υπουργείο. Η ένταξή της σε τελική νομοθετική ρύθμιση και ο τρόπος εφαρμογής της απαιτούν επίσημη επιβεβαίωση. Μέχρι να υπάρξει τέτοια αλλαγή, οι οδηγοί οφείλουν να ακολουθούν τους ισχύοντες κανόνες και τη σήμανση κάθε κόμβου.

Τι προτείνεται για τα «σαμαράκια»

Στις εισηγήσεις των συγκοινωνιολόγων περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση επιβραδυντών ταχύτητας, των γνωστών «σαμαριών», σε επιλεγμένα σημεία του οδικού δικτύου.

Σύμφωνα με τις δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν, η πρόταση αφορά δρόμους με όριο ταχύτητας έως 30 χλμ./ώρα, με αναφορές σε σημεία κοντά σε σχολεία, σε STOP και σε οδούς από τις οποίες διέρχονται λεωφορεία. Ο κ. Τσιάνος διευκρίνισε ότι προτείνονται χαμηλά στοιχεία από καουτσούκ και ότι η εισήγηση αφορά στενούς δρόμους.

Η εφαρμογή μιας τέτοιας πρότασης προϋποθέτει την αποσαφήνιση των τεχνικών προδιαγραφών, των σημείων εγκατάστασης και της προβλεπόμενης διαδικασίας. Στη σημερινή συζήτηση η πληροφορία καταγράφεται ως εισήγηση για τη μείωση των ταχυτήτων σε συγκεκριμένα σημεία.

Πότε θα ισχύσουν οι αλλαγές

Με βάση τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, το επόμενο βήμα για τις κυβερνητικές παρεμβάσεις στις κυρώσεις είναι η δημόσια διαβούλευση του σχετικού νομοσχεδίου. Συγκεκριμένη ημερομηνία εφαρμογής των εξαγγελθεισών αλλαγών δεν προκύπτει από τις διαθέσιμες ανακοινώσεις.

Από το τελικό κείμενο θα πρέπει επίσης να διευκρινιστεί εάν θα υπάρχει πρόβλεψη για οδηγούς στους οποίους έχει ήδη επιβληθεί αφαίρεση άδειας, ποια υπηρεσία θα χειρίζεται την πρόωρη επιστροφή και ποια δικαιολογητικά θα απαιτούνται.

Η ίδια ανάγκη αποσαφήνισης ισχύει για τη στάθμευση: ποιες παραβάσεις θα υπαχθούν στο νέο καθεστώς, ποιο θα είναι το τελικό πρόστιμο και από πότε θα εφαρμόζεται η νέα κύρωση.

Μέχρι να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία και να ενεργοποιηθούν οι σχετικές διατάξεις, οι οδηγοί χρειάζεται να υπολογίζουν τις κυρώσεις του ισχύοντος πλαισίου. Οι σημερινές εξαγγελίες δίνουν το περίγραμμα των παρεμβάσεων που προετοιμάζονται.