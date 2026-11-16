Αγορά αυτοκινήτου: Άλμα 30,4% στις ταξινομήσεις του Οκτωβρίου

Στα 129.203 τα καινούργια επιβατικά στο δεκάμηνο, με άνοδο 5%. Τα υβριδικά διατηρούν την πρώτη θέση, ενώ τα αμιγώς ηλεκτρικά κατέγραψαν αύξηση 157,3% τον Οκτώβριο.

Με σημαντική άνοδο έκλεισε ο Οκτώβριος του 2026 για την ελληνική αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. Οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 14.031, έναντι 10.763 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 30,4%, σύμφωνα με τα πρωτογενή στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ που επεξεργάστηκε ο Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων (ΣΕΑΑ).

Η επίδοση του μήνα ενίσχυσε τη συνολική εικόνα του δεκαμήνου. Από τον Ιανουάριο έως και τον Οκτώβριο ταξινομήθηκαν 129.203 καινούργια επιβατικά, έναντι 122.995 την ίδια περίοδο πέρυσι, με την αύξηση να διαμορφώνεται στο 5%.

Η εικόνα των ταξινομήσεων

Κατηγορία οχημάτων Οκτώβριος 2026 Οκτώβριος 2025 Μεταβολή Δεκάμηνο 2026 Δεκάμηνο 2025 Μεταβολή Καινούργια επιβατικά 14.031 10.763 +30,4% 129.203 122.995 +5,0% Καινούργια φορτηγά, ελαφρά και βαρέα 1.107 1.159 -4,5% 9.766 9.600 +1,7% Καινούργια λεωφορεία 44 74 -40,5% 865 823 +5,1%

Ισχυρή άνοδος για τα αμιγώς ηλεκτρικά

Οι ταξινομήσεις αμιγώς ηλεκτρικών επιβατικών (BEV) έφτασαν τις 2.056 τον Οκτώβριο, από 799 έναν χρόνο νωρίτερα, σημειώνοντας αύξηση 157,3%. Το μερίδιό τους στην αγορά διαμορφώθηκε στο 14,6%, έναντι 7,4% τον Οκτώβριο του 2025.

Στο δεκάμηνο, τα BEV ανήλθαν σε 10.242, έναντι 6.953 την αντίστοιχη περσινή περίοδο, καταγράφοντας άνοδο 47,3%. Το μερίδιό τους έφτασε το 7,9%, από 5,7%.

Διαφορετική ήταν η πορεία των plug-in υβριδικών (PHEV). Τον Οκτώβριο ταξινομήθηκαν 1.268 αυτοκίνητα, έναντι 1.311 πέρυσι, με πτώση 3,3%. Στο δεκάμηνο οι ταξινομήσεις τους υποχώρησαν κατά 3,6%, στις 8.925, από 9.255.

Αθροιστικά, τα αμιγώς ηλεκτρικά και τα plug-in υβριδικά κατέγραψαν 3.324 ταξινομήσεις τον Οκτώβριο, αυξημένες κατά 57,5%. Από την αρχή του έτους έφτασαν τις 19.167, έναντι 16.208 το 2025, με άνοδο 18,3%.

Τα υβριδικά παραμένουν η πρώτη επιλογή

Στην κατανομή ανά καύσιμο και σύστημα κίνησης, η κατηγορία των υβριδικών HEV διατήρησε το μεγαλύτερο μερίδιο. Τον Οκτώβριο αντιστοιχούσε στο 58,6% των καινούργιων επιβατικών, από 52,5% πέρυσι, ενώ στο δεκάμηνο έφτασε το 58,1%, έναντι 50%.

Αντίθετα, η κατηγορία της βενζίνης περιορίστηκε στο 11,7% τον Οκτώβριο, από 21,4%, και στο 21,7% στο δεκάμηνο, από 30,4%. Το πετρέλαιο υποχώρησε στο 1% τον μήνα και στο 2% από την αρχή του έτους.

Τα ποσοστά αυτά αφορούν τις διακριτές κατηγορίες του πίνακα του ΣΕΑΑ: τα υβριδικά και τα plug-in υβριδικά καταγράφονται χωριστά από τη βενζίνη και το πετρέλαιο.

Καύσιμο / σύστημα κίνησης Μερίδιο Οκτωβρίου 2026 Μερίδιο Οκτωβρίου 2025 Μερίδιο δεκαμήνου 2026 Μερίδιο δεκαμήνου 2025 Βενζίνη 11,7% 21,4% 21,7% 30,4% Πετρέλαιο 1,0% 2,7% 2,0% 3,3% Υβριδικά (HEV) 58,6% 52,5% 58,1% 50,0% Plug-in υβριδικά (PHEV) 9,0% 12,2% 6,9% 7,5% Αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) 14,6% 7,4% 7,9% 5,7% Υγραέριο, αμιγώς ή διπλού καυσίμου 5,1% 3,8% 3,4% 3,1%

Πάνω από επτά στα δέκα ήταν SUV τον Οκτώβριο

Τα SUV εξακολούθησαν να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο μέρος της αγοράς, με μερίδιο 73,2% τον Οκτώβριο. Το ποσοστό ήταν ελαφρώς χαμηλότερο από το 73,6% του αντίστοιχου περσινού μήνα, παρά τη συνολική αύξηση των ταξινομήσεων.

Στο δεκάμηνο, ωστόσο, η παρουσία τους ενισχύθηκε: τα SUV αντιστοιχούσαν στο 67,5% της αγοράς, έναντι 63,9% την ίδια περίοδο του 2025.

Η μεγαλύτερη επιμέρους κατηγορία ήταν τα B-SUV, με μερίδιο 38,7% τον Οκτώβριο και 36,9% στο δεκάμηνο. Ακολούθησαν τα C-SUV, με 22,6% και 20,6% αντίστοιχα. Συνολικά, η κατηγορία Β, μαζί με τα SUV της, συγκέντρωσε το 58,1% των ταξινομήσεων από την αρχή του έτους.

Πτώση στα επαγγελματικά τον μήνα, άνοδος στο δεκάμηνο

Σε αντίθεση με τα επιβατικά, οι ταξινομήσεις καινούργιων φορτηγών, ελαφρών και βαρέων, υποχώρησαν κατά 4,5% τον Οκτώβριο, στις 1.107. Στο δεκάμηνο παρέμειναν σε θετικό έδαφος, με 9.766 οχήματα και αύξηση 1,7%.

Στα λεωφορεία καταγράφηκαν 44 ταξινομήσεις τον Οκτώβριο, έναντι 74 πέρυσι, με μείωση 40,5%. Από τον Ιανουάριο έως τον Οκτώβριο, αντίθετα, οι ταξινομήσεις έφτασαν τις 865, αυξημένες κατά 5,1%.

Πηγή: ΣΕΑΑ, βάσει πρωτογενών στοιχείων ΕΛΣΤΑΤ. Η κατανομή των επιβατικών ανά κατηγορία και καύσιμο βασίζεται στους πρώτους υπολογισμούς του Συνδέσμου.