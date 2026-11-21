Οι Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον έμειναν ιδιαίτερα απογοητευμένοι από τις κατατακτήριες στο Λας Βέγκας, καθώς κανένας εκ των δύο δεν προκρίθηκε στο Q3.

To χειρότερο φετινό αποτέλεσμά της σε κατατακτήριες δοκιμές πήρε η Scuderia Ferrari στο Λας Βέγκας. Κανένας εκ των Σαρλ Λεκλέρ και Λιούις Χάμιλτον δεν προκρίθηκε στο Q3, με τους δύο να πλασάρονται στις θέσεις 11 και 12 αντίστοιχα.

Από το ξεκίνημα των κατατακτηρίων, στη Ferrari δεν κυνήγησαν το slipstream από άλλα μονοθέσια, ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλο οδηγό. Αυτό προκάλεσε έκπληξη, μιας και το slipstream έδινε τεράστια απόδοση όπως αποδείχθηκε και έκρινε τη μάχη της pole position στο τέλος του Q3.

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Έξαλλος με τη Ferrari o Λεκλέρ

Ο Λεκλέρ απείχε 0,111 δλ. από τον χρόνο που χρειαζόταν για να μπει στη δεκάδα. Μετά τις κατατακτήριες, ο Μονεγάσκος θεώρησε πως η Ferrari μπορούσε να προκριθεί και στάθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε τη διαδικασία. Όπως τόνισε, η SF-26 έχανε σχεδόν ένα δευτερόλεπτο στις ευθείες σε σχέση με τα κορυφαία μονοθέσια, κάτι το οποίο δημιουργεί ακόμη περισσότερα ερωτηματικά για το πλάνο της Ferrari στις κατατακτήριες.

«Η διαχείριση ήταν πολύ κακή. Ήταν στο χέρι μας να περάσουμε στο Q3. Είμαι πολύ εκνευρισμένος, οπότε προτιμώ να μην πω πολλά. Δεν υπάρχει κάτι που να μπορούμε να κάνουμε αύριο», δήλωσε ο Λεκλέρ.

Με ζημιά από το Q1 ο Χάμιλτον

Από τη μεριά του ο Χάμιλτον περίμενε ότι οι μεγάλες ευθείες του Λας Βέγκας θα δυσκόλευαν τη Ferrari. Από τους πρώτους γύρους, όμως, είχε να διαχειριστεί και την αλλαγή στην ισορροπία του μονοθεσίου του μετά τη ζημιά στο πάτωμα της SF-26 που δεν μπόρεσε να επιδιορθώσει η Ferrari.

«Ήταν μία από εκείνες τις ημέρες που όλα μας πήγαν στραβά. Ξέραμε ότι θα δυσκολευόμασταν στις ευθείες. «Χάσαμε ένα κομμάτι από το πάτωμα στον πρώτο ή τον δεύτερο γύρο του Q1 και άλλαξε εντελώς η ισορροπία του μονοθεσίου. Νομίζω ότι η απώλεια κάθετης δύναμης μάς κόστισε τρία με τέσσερα δέκατα του δευτερολέπτου. Μετά γλιστρούσαμε περισσότερο, αν και ουσιαστικά δυσκολευόμασταν από την αρχή με τα ελαστικά».

Παρά τη ζημιά, ο Βρετανός έμεινε ικανοποιημένος από την τελευταία του προσπάθεια. Εκτίμησε ότι η απώλεια ηλεκτρικής ισχύος στο τέλος του γύρου έκανε τη διαφορά ανάμεσα στην πρόκριση και τον αποκλεισμό.

«Ο τελευταίος μου γύρος ήταν πολύ καλός. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα με όσα είχα στη διάθεσή μου, αλλά λόγω προβλήματος με το υβριδικό σύστημα χάσαμε περίπου έξι δέκατα μόνο από την παροχή ηλεκτρικής ισχύος. Χωρίς αυτή την απώλεια, πιστεύω ότι θα είχαμε περάσει στο Q3. Κατά τα άλλα, ήμουν ικανοποιημένος με τον γύρο μου», πρόσθεσε.

Για τον αγώνα, ο Χάμιλτον περιορίστηκε στον στόχο να κερδίσει θέσεις: «Δεν έχω συγκεκριμένες προσδοκίες. Θα δω αν μπορώ να ανέβω στην κατάταξη. Οι κατατακτήριες τελείωσαν και σίγουρα το αποτέλεσμα δεν αφήνει ωραίο συναίσθημα στην ομάδα, αλλά θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε θέσεις αύριο».

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