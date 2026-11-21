Απόλυτα ευχαριστημένος με την pole position στο Λας Βέγκας ήταν ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος ξέρει πως πρέπει να παλέψει για να κερδίσει.

Η πρώτη προσπάθεια του Μαξ Φερστάπεν στο Q3 έκρινε τη θέση του στην εκκίνηση του Grand Prix Λας Βέγκας. Με χρόνο 1:34,151, ο Ολλανδός ήταν 2ος στις κατατακτήριες πίσω από τον Κίμι Αντονέλι, του οποίου η ποινή πέντε θέσεων για τη χρήση νέου κινητήρα έφερε τον οδηγό της Red Bull Racing στην pole position.

Αυτή είναι η πρώτη pole του Φερστάπεν στο Λας Βέγκας, με τον Τζορτζ Ράσελ να εκκινεί δίπλα του. Ο Ισάκ Χατζάρ και οι δύο McLaren του έδωσαν slipstream στην πρώτη προσπάθεια του Q3 και ο χρόνος εκείνου του γύρου έμεινε στην κορυφή μέχρι την τελευταία προσπάθεια του Αντονέλι.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Ευχάριστη εξέλιξη στις κατατακτήριες

Λίγες ώρες πριν από τις κατατακτήριες, ο Φερστάπεν είχε ολοκληρώσει την τρίτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών στην έκτη θέση. Όταν ρωτήθηκε από τον Τζέιμς Χίντσλιφ αν τον εξέπληξε ο ρυθμός που βρήκε, αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπιζε με το μονοθέσιο ήδη από τη Βραζιλία.

«Συνέχισα να δυσκολεύομαι με κάποια πράγματα στο μονοθέσιο που υπήρχαν και στη Βραζιλία. Προσπαθώ να καταλάβω πώς να τα διαχειριστώ, ώστε να πάρω και αυτό το τριήμερο ό,τι καλύτερο μπορώ από το μονοθέσιο. Νομίζω ότι κάναμε καλές κατατακτήριες και εκτελέσαμε σωστά το πλάνο μας. Ο πρώτος μου γύρος στο Q3 ήταν σχεδόν ιδανικός, με τη βοήθεια του slipstream στη διάρκεια του γύρου. Το ότι είμαστε στην πρώτη σειρά είναι πολύ καλό για εμάς», εξήγησε.

Το κέρδος από το slipstream

Ο Φερστάπεν είχε αξιοποιήσει το slipstream ήδη στο Q2, όπου βελτίωσε τον χρόνο του κατά 0,768 δλ. στην τελευταία του προσπάθεια. Όπως ανέφερε, βρισκόταν περίπου τέσσερα δευτερόλεπτα πίσω από άλλο μονοθέσιο και εκτίμησε πως το αεροδυναμικό όφελος τού έδωσε επτά με οκτώ δέκατα, κυρίως στις ευθείες. Όταν ρωτήθηκε ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στις κατατακτήριες, στάθηκε στις συνθήκες της πίστας και στο πού έπρεπε να βρίσκεται σε σχέση με τα άλλα μονοθέσια πριν ξεκινήσει τον γρήγορο γύρο του.

«Παραλίγο να μείνω εκτός από το Q2. Η θερμοκρασία της ασφάλτου και το να βρεθείς στη σωστή θέση στην πίστα για το slipstream ήταν πολύ σημαντικά. Είναι απίστευτα δύσκολο με τόσες ευθείες εδώ. Νομίζω, όμως, ότι το διαχειριστήκαμε σωστά, οπότε μπορούμε να είμαστε πολύ ικανοποιημένοι».

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Λας Βέγκας είναι προγραμματισμένη για τις 06:00 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα της Κυριακής. Συντονιστείτε στις 05:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.