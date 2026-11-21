Ο Κίμι Αντονέλι ήταν ο πρωταγωνιστής στις κατατακτήριες δοκιμές της Formula 1 στο Λας Βέγκας έχοντας τον ταχύτερο γύρο, όμως δεν θα ξεκινήσει από την pole position.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix Λας Βέγκας αποδείχθηκαν επεισοδιακές, με τον κύριο παράγοντα να είναι το slipstream, το οποίο εκμεταλλεύτηκε καλύτερα από όλους ο Κίμι Αντονέλι. Έχοντας τέσσερα μονοθέσια μπροστά του ο Ιταλός της Mercedes F1 έγραψε τον ταχύτερο γύρο στο τέλος του Q3 και πήρε την 1η θέση.

Ωστόσο δεν θα ξεκινήσει από την pole position λόγω ποινής για αλλαγή κινητήρα εσωτερικής καύσης. Ο οδηγός που θα δούμε στην pole θα είναι ο Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος θα μοιραστεί την πρώτη σειρά της εκκίνησης με τον Τζορτζ Ράσελ, ο οποίος δεν ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τη στρατηγική της ομάδας του στο τέλος του Q3.

Ο Λάντο Νόρις θα βρίσκεται στην 3η θέση στον αυριανό αγώνα για λογαριασμό της McLaren. Κάκιστες κατατακτήριες δοκιμές για τη Ferrari, καθώς κανένα εκ των δύο μονοθεσίων της δεν προκρίθηκε στο Q3.

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Q1

Οι κατατακτήριες δοκιμές ξεκίνησαν με τους οδηγούς της Cadillac να είναι πρώτοι στην πίστα. Στα πρώτα λεπτά είδαμε κυρίως οδηγούς του midfield και με τη συμπλήρωση δύο λεπτών είδαμε οδηγούς του Top4 να βγαίνουν από τα pits.

Με τη θερμοκρασία πίστας στους 15 βαθμούς Κελσίου, ήταν πολύ δύσκολο για τους οδηγούς να αναπτύξουν θερμοκρασία στα ελαστικά τους. Για το λόγο αυτό έκαναν πολλαπλούς γύρους προθέρμανσης.

Η κατάταξη άλλαζε συνεχώς, με τα ελαστικά να δίνουν καλύτερη απόδοση από τον ένα γύρο στον άλλο. Με τα λεπτά να περνούν ωστόσο, η μάχη ήταν για την πρόκριση στην επόμενη φάση των κατατακτήριων δοκιμών.

Στη Haas προσπάθησαν να παίξουν με το slipstream ώστε να επωφεληθεί ο Κάμαρα, όμως ο Βραζιλιάνος έμεινε την τελευταία στιγμή εκτός ως 17ος. Χαμόγελα στην Cadillac παρά το διπλό αποκλεισμό, καθώς κέρδισαν την Aston Martin.

Από το Q1 αποκλείστηκαν οι Κάμαρα, Πέρεζ, Αλόνσο, Στρολ, Μπότας και Μπέρμαν.

Q2

Με καθυστέρηση 2 λεπτών είδαμε οδηγούς στην πίστα στην έναρξη της δεύτερης περιόδου. Με κάθε πέρασμα των οδηγών ήταν εμφανές πως η πρόσφυση της ασφάλτου βελτιωνόταν με κάθε πέρασμα.

O Πιάστρι είχε θέσει την ταχύτερη επίδοση με το 1:34,966, ενώ ο Λόσον είχε το δεύτερο ταχύτερο χρόνο. Οι διαφορές ήταν πολύ μικρές με τους 10 πρώτους να τους χωρίζουν λιγότερα από πέντε δέκατα του δευτερολέπτου. O Χάμιλτον δεν μπορούσε να βρει ρυθμό έχοντας πολλά προβλήματα και με 2 λεπτά για το τέλος του Q2 ανέβηκε στην 9η θέση, αλλά δεν ήταν ασφαλής.

Όπως αποδείχθηκε κανένας οδηγός της Ferrari δεν ήταν ασφαλής. Η ιταλική ομάδα ήταν η μόνη που δεν έψαξε slipstream από άλλα μονοθέσια και το πλήρωσε πολύ ακριβά. Από το Q2 αποκλείστηκαν οι Λεκλέρ, Χάμιλτον, Χούλκενμπεργκ, Σάινθ, Μπορτολέτο και Άλμπον.

Frustration for Ferrari as both drivers tumble out in Q2 #F1 #LasVegasGP https://t.co/eoMSXWeCAP November 21, 2026

Q3

Τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα για τα πρώτα τους περάσματα, με τους οδηγούς της Alpine να είναι οι πρώτοι. Κάθε ομάδα είχε τη δική της τακτική, όμως άπαντες έψαχναν ένα πράγμα και αυτό ήταν το slipstream.

Αυτός που το εκμεταλλεύτηκε καλύτερα ήταν ο Φερστάπεν, ο οποίος είχε τον ταχύτερο χρόνο μετά τις πρώτες προσπάθειες στο 1:34,151. Ο Ολλανδός ήταν πίσω από τους οδηγούς της McLaren που με τη σειρά τους έπαιρναν slipstream από τους Χατζάρ και Ράσελ.

Ο Νόρις ήταν μόλις 0,173 δλ πίσω του, ενώ ο Ράσελ ήταν 3ος έπειτα από τις πρώτες προσπάθειες.

Όλα όμως κρίθηκαν στο τέλος. Άπαντες προσπάθησαν να πάρουν slipstream και «μάλωναν» για μια θέση στην πίστα. Οι οδηγοί της Red Bull δεν βελτίωσαν, με τον Νόρις και τον Ράσελ να μην μπορούν να ξεπεράσουν τον Φερστάπεν.

Αυτός όμως που το κατάφερε ήταν ο Αντονέλι, ο οποίος έγραψε τον ταχύτερο χρόνο στο 1:33,893 και πήρε την 1η θέση. Όμως δεν θα ξεκινήσει από την pole λόγω ποινής για αλλαγή κινητήρα. Έτσι, από την pole θα ξεκινήσει ο Φερστάπεν με τους Ράσελ, Νόρις, Χατζάρ, Λίντμπλαντ, Πιάστρι, Λόσον, Γκασλί και Κολαπίντο να κλείνουν τη 10άδα.

Kimi goes quickest - what a climax to qualifying! 🍿 #F1 #LasVegasGP https://t.co/J0WroQ4odE — Formula 1 (@F1) November 21, 2026

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Λας Βέγκας είναι προγραμματισμένη για τις 06:00 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα της Κυριακής. Συντονιστείτε στις 05:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

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