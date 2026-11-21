Η εκκίνηση του αγώνα των 12 γύρων στο Πορτιμάο μεταφέρθηκε νωρίτερα, στις 16:30 ώρα Ελλάδας, λόγω επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών.

Έκτακτη αλλαγή προέκυψε στο πρόγραμμα του Grand Prix Πορτογαλίας, καθώς η εκκίνηση του αγώνα Σπριντ μεταφέρθηκε νωρίτερα. Οι διοργανωτές και η διεύθυνση αγώνα αποφάσισαν τη μεταφορά της ώρας λόγω των δυσμενών μετεωρολογικών προγνώσεων, οι οποίες προβλέπουν έντονη επιδείνωση του καιρού και ισχυρές βροχοπτώσεις στο Πορτιμάο αργότερα το απόγευμα.

Έτσι, η μάχη των 12 γύρων στο Autodromo Internacional do Algarve θα ξεκινήσει στις 14:30 τοπική ώρα, δηλαδή στις 16:30 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 17:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη.

Στόχος της απόφασης είναι να διεξαχθεί ο κρίσιμος αγώνας σε ασφαλείς συνθήκες για τους αναβάτες, καθώς η σημερινή ημέρα μπορεί να κρίνει και μαθηματικά την υπόθεση του παγκόσμιου τίτλου στο MotoGP.