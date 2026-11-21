MotoGP: Αλλαγή ώρας για το Σπριντ στην Πορτογαλία
Έκτακτη αλλαγή προέκυψε στο πρόγραμμα του Grand Prix Πορτογαλίας, καθώς η εκκίνηση του αγώνα Σπριντ μεταφέρθηκε νωρίτερα. Οι διοργανωτές και η διεύθυνση αγώνα αποφάσισαν τη μεταφορά της ώρας λόγω των δυσμενών μετεωρολογικών προγνώσεων, οι οποίες προβλέπουν έντονη επιδείνωση του καιρού και ισχυρές βροχοπτώσεις στο Πορτιμάο αργότερα το απόγευμα.
Έτσι, η μάχη των 12 γύρων στο Autodromo Internacional do Algarve θα ξεκινήσει στις 14:30 τοπική ώρα, δηλαδή στις 16:30 ώρα Ελλάδας, αντί για τις 17:00 που ήταν αρχικά προγραμματισμένη.
Στόχος της απόφασης είναι να διεξαχθεί ο κρίσιμος αγώνας σε ασφαλείς συνθήκες για τους αναβάτες, καθώς η σημερινή ημέρα μπορεί να κρίνει και μαθηματικά την υπόθεση του παγκόσμιου τίτλου στο MotoGP.
O ponto decisivo. #PortugueseGP🇵🇹 | #MotoGP https://t.co/o7ST5OPQue— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 17, 2026