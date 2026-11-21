MotoGP: Pole με ρεκόρ πίστας για τον Μπετζέκι στην Πορογαλία
- Η μάχη του Q2 σε στεγνή άσφαλτο
- Στη δεύτερη σειρά ο Άλεξ Μάρκεθ, μακριά ο Μαρτίν
- Πρόκριση με πτώση για Μορέιρα
- Τα πλήρη αποτελέσματα των κατατακτηρίων
- Νέα ώρα εκκίνησης για το Σπριντ
Ο Μάρκο Μπετζέκι κατέκτησε την pole position για το Grand Prix Πορτογαλίας, σημειώνοντας νέο ρεκόρ γύρου στο Autodromo Internacional do Algarve. Ο Ιταλός αναβάτης της εργοστασιακής Aprilia σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:37.201, πανηγυρίζοντας τη 15η pole της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία.
Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα παραταχθεί ο επικεφαλής του πρωταθλήματος, Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός της Ducati Lenovo Team ήταν δεύτερος, έχοντας πλέον στα χέρια του ένα ιδανικό «match point» για την εξασφάλιση του τίτλου στον σημερινό αγώνα Σπριντ, καθώς ο βασικός του αντίπαλος, Χόρχε Μαρτίν, περιορίστηκε στην έβδομη θέση.
Την πρώτη σειρά του grid συμπλήρωσε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της VR46 Racing Team, μένοντας 0,622 δλ. πίσω από τον χρόνο της pole.
Bez smashes Portimao’s all-time lap record to take POLE! 🔥😎 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/holot2WdSu— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026
Η μάχη του Q2 σε στεγνή άσφαλτο
Παρότι οι ελεύθερες δοκιμές ξεκίνησαν με βροχή και στο Q1 οι συνθήκες ήταν μεικτές, η πίστα στέγνωσε πλήρως για την καθοριστική περίοδο του Q2. Ο Μαρκ Μάρκεθ έθεσε από νωρίς τον ρυθμό, γράφοντας αρχικά 1:38.361 και βελτιώνοντας στον επόμενο γύρο σε 1:38.013.
Ο Μπετζέκι απάντησε στο πρώτο του stint πλησιάζοντας στα 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στην τελική αντεπίθεση με φρέσκα ελαστικά, ο Μάρκεθ βελτίωσε εκ νέου σε 1:37.695 παίρνοντας προσωρινά την πρωτοπορία. Ωστόσο, ο Μπετζέκι πραγματοποίησε έναν εκπληκτικό γύρο, κατεβάζοντας το χρονόμετρο στο 1:37.201 και εξασφαλίζοντας την pole με διαφορά σχεδόν μισού δευτερολέπτου (0,494 δλ.).
Στη δεύτερη σειρά ο Άλεξ Μάρκεθ, μακριά ο Μαρτίν
Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης βρέθηκαν οι Ραούλ Φερνάντεθ (Trackhouse Aprilia), Άλεξ Μάρκεθ (Gresini Ducati) και Πέδρο Ακόστα (Red Bull KTM Factory Racing), οι οποίοι κατέλαβαν τις θέσεις 4, 5 και 6 αντίστοιχα.
Αντίθετα, ο Χόρχε Μαρτίν δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της κορυφής. Ο αναβάτης της Aprilia έμεινε 1,1 δευτερόλεπτο μακριά από τον ομόσταβλό του και θα εκκινήσει από την έβδομη θέση. Για να διατηρήσει ζωντανές τις μαθηματικές του ελπίδες για τον τίτλο, ο Μαρτίν πρέπει να αποτρέψει τον Μάρκεθ από το να συγκεντρώσει δύο βαθμούς περισσότερους από εκείνον στο Σπριντ — αν ο αγώνας τελειώσει με τις θέσεις εκκίνησης, ο Μάρκεθ στέφεται πρωταθλητής.
Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φερμίν Αλντεγκέρ (Gresini Ducati), Ζοάν Ζαρκό (LCR Honda) και Μπραντ Μπίντερ (Red Bull KTM).
Πρόκριση με πτώση για Μορέιρα
Στην 11η θέση κατετάγη ο Ντιόγκο Μορέιρα. Ο Βραζιλιάνος αναβάτης της LCR Honda πέρασε από το Q1 σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο, παρά το γεγονός ότι είχε ένα σφοδρότατο highside στη στροφή 15 λίγο πριν από το τέλος της περιόδου, προκαλώντας προσωρινά κόκκινη σημαία. Τη δωδεκάδα της Q2 έκλεισε ο Ίκερ Λεκουόνα με τη δεύτερη εργοστασιακή Ducati.
Η διακοπή στο Q1 κόστισε στον Τζακ Μίλερ, ο οποίος είχε μπει στα πιτ και περιορίστηκε στη 13η θέση ως η ταχύτερη Yamaha του grid.
Τα πλήρη αποτελέσματα των κατατακτηρίων
|Θέση
|Αναβάτης
|Ομάδα
|Μοτοσικλέτα
|Χρόνος
|Διαφορά
|Περίοδος
|1
|Μάρκο Μπετζέκι
|Aprilia Racing
|Aprilia
|1:37.201
|—
|Q2
|2
|Μαρκ Μάρκεθ
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|1:37.695
|+0.494
|Q2
|3
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|Pertamina Enduro VR46
|Ducati
|1:37.823
|+0.622
|Q2
|4
|Ραούλ Φερνάντεθ
|Trackhouse MotoGP Team
|Aprilia
|1:38.117
|+0.916
|Q2
|5
|Άλεξ Μάρκεθ
|BK8 Gresini Racing
|Ducati
|1:38.262
|+1.061
|Q2
|6
|Πέδρο Ακόστα
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|1:38.304
|+1.103
|Q2
|7
|Χόρχε Μαρτίν
|Aprilia Racing
|Aprilia
|1:38.314
|+1.113
|Q2
|8
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|BK8 Gresini Racing
|Ducati
|1:38.515
|+1.314
|Q2
|9
|Ζοάν Ζαρκό
|Castrol Honda LCR
|Honda
|1:38.630
|+1.429
|Q2
|10
|Μπραντ Μπίντερ
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|1:38.706
|+1.505
|Q2
|11
|Ντιόγκο Μορέιρα
|Pro Honda LCR
|Honda
|1:38.867
|+1.666
|Q2
|12
|Ίκερ Λεκουόνα
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|1:39.094
|+1.893
|Q2
|13
|Τζακ Μίλερ
|Prima Pramac Yamaha
|Yamaha
|1:41.850
|—
|Q1
|14
|Λούκα Μαρίνι
|Honda HRC Castrol
|Honda
|1:41.886
|+0.036
|Q1
|15
|Άι Ογκούρα
|Trackhouse MotoGP Team
|Aprilia
|1:41.934
|+0.084
|Q1
|16
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|Prima Pramac Yamaha
|Yamaha
|1:42.319
|+0.469
|Q1
|17
|Τζέικ Ντίξον
|Honda HRC Castrol
|Honda
|1:42.385
|+0.535
|Q1
|18
|Πολ Εσπαργκαρό
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|1:42.599
|+0.749
|Q1
|19
|Άλεξ Ρινς
|Monster Energy Yamaha
|Yamaha
|1:42.796
|+0.946
|Q1
|20
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|Monster Energy Yamaha
|Yamaha
|1:42.966
|+1.116
|Q1
|21
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|Pertamina Enduro VR46
|Ducati
|1:48.767
|+6.917
|Q1
|22
|Ενέα Μπαστιανίνι
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|1:51.233
|+9.383
|Q1
Νέα ώρα εκκίνησης για το Σπριντ
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα του Σαββάτου τροποποιήθηκε εκτάκτως λόγω των μετεωρολογικών προγνώσεων για ισχυρή βροχόπτωση. Η εκκίνηση του αγώνα Σπριντ των 12 γύρων μεταφέρθηκε μισή ώρα νωρίτερα και θα δοθεί στις 16:30 ώρα Ελλάδας (14:30 τοπική).