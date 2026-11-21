Ο Ιταλός της Aprilia επικράτησε στη μάχη των κατατακτηρίων του Πορτιμάο, με τον Μαρκ Μάρκεθ να ξεκινά από θέση ισχύος για τη στέψη στο Σπριντ και τον Μαρτίν μόλις στην 7η θέση.

Ο Μάρκο Μπετζέκι κατέκτησε την pole position για το Grand Prix Πορτογαλίας, σημειώνοντας νέο ρεκόρ γύρου στο Autodromo Internacional do Algarve. Ο Ιταλός αναβάτης της εργοστασιακής Aprilia σταμάτησε τα χρονόμετρα στο 1:37.201, πανηγυρίζοντας τη 15η pole της καριέρας του στη μεγάλη κατηγορία.

Δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης θα παραταχθεί ο επικεφαλής του πρωταθλήματος, Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός της Ducati Lenovo Team ήταν δεύτερος, έχοντας πλέον στα χέρια του ένα ιδανικό «match point» για την εξασφάλιση του τίτλου στον σημερινό αγώνα Σπριντ, καθώς ο βασικός του αντίπαλος, Χόρχε Μαρτίν, περιορίστηκε στην έβδομη θέση.

Την πρώτη σειρά του grid συμπλήρωσε ο Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο με την Ducati της VR46 Racing Team, μένοντας 0,622 δλ. πίσω από τον χρόνο της pole.

Bez smashes Portimao’s all-time lap record to take POLE! 🔥😎 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/holot2WdSu November 21, 2026

Η μάχη του Q2 σε στεγνή άσφαλτο

Παρότι οι ελεύθερες δοκιμές ξεκίνησαν με βροχή και στο Q1 οι συνθήκες ήταν μεικτές, η πίστα στέγνωσε πλήρως για την καθοριστική περίοδο του Q2. Ο Μαρκ Μάρκεθ έθεσε από νωρίς τον ρυθμό, γράφοντας αρχικά 1:38.361 και βελτιώνοντας στον επόμενο γύρο σε 1:38.013.

Ο Μπετζέκι απάντησε στο πρώτο του stint πλησιάζοντας στα 60 χιλιοστά του δευτερολέπτου. Στην τελική αντεπίθεση με φρέσκα ελαστικά, ο Μάρκεθ βελτίωσε εκ νέου σε 1:37.695 παίρνοντας προσωρινά την πρωτοπορία. Ωστόσο, ο Μπετζέκι πραγματοποίησε έναν εκπληκτικό γύρο, κατεβάζοντας το χρονόμετρο στο 1:37.201 και εξασφαλίζοντας την pole με διαφορά σχεδόν μισού δευτερολέπτου (0,494 δλ.).

Στη δεύτερη σειρά ο Άλεξ Μάρκεθ, μακριά ο Μαρτίν

Στη δεύτερη σειρά της εκκίνησης βρέθηκαν οι Ραούλ Φερνάντεθ (Trackhouse Aprilia), Άλεξ Μάρκεθ (Gresini Ducati) και Πέδρο Ακόστα (Red Bull KTM Factory Racing), οι οποίοι κατέλαβαν τις θέσεις 4, 5 και 6 αντίστοιχα.

Αντίθετα, ο Χόρχε Μαρτίν δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της κορυφής. Ο αναβάτης της Aprilia έμεινε 1,1 δευτερόλεπτο μακριά από τον ομόσταβλό του και θα εκκινήσει από την έβδομη θέση. Για να διατηρήσει ζωντανές τις μαθηματικές του ελπίδες για τον τίτλο, ο Μαρτίν πρέπει να αποτρέψει τον Μάρκεθ από το να συγκεντρώσει δύο βαθμούς περισσότερους από εκείνον στο Σπριντ — αν ο αγώνας τελειώσει με τις θέσεις εκκίνησης, ο Μάρκεθ στέφεται πρωταθλητής.

Την πρώτη δεκάδα συμπλήρωσαν οι Φερμίν Αλντεγκέρ (Gresini Ducati), Ζοάν Ζαρκό (LCR Honda) και Μπραντ Μπίντερ (Red Bull KTM).

Πρόκριση με πτώση για Μορέιρα

Στην 11η θέση κατετάγη ο Ντιόγκο Μορέιρα. Ο Βραζιλιάνος αναβάτης της LCR Honda πέρασε από το Q1 σημειώνοντας τον ταχύτερο χρόνο, παρά το γεγονός ότι είχε ένα σφοδρότατο highside στη στροφή 15 λίγο πριν από το τέλος της περιόδου, προκαλώντας προσωρινά κόκκινη σημαία. Τη δωδεκάδα της Q2 έκλεισε ο Ίκερ Λεκουόνα με τη δεύτερη εργοστασιακή Ducati.

Η διακοπή στο Q1 κόστισε στον Τζακ Μίλερ, ο οποίος είχε μπει στα πιτ και περιορίστηκε στη 13η θέση ως η ταχύτερη Yamaha του grid.

Τα πλήρη αποτελέσματα των κατατακτηρίων

Θέση Αναβάτης Ομάδα Μοτοσικλέτα Χρόνος Διαφορά Περίοδος 1 Μάρκο Μπετζέκι Aprilia Racing Aprilia 1:37.201 — Q2 2 Μαρκ Μάρκεθ Ducati Lenovo Team Ducati 1:37.695 +0.494 Q2 3 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Pertamina Enduro VR46 Ducati 1:37.823 +0.622 Q2 4 Ραούλ Φερνάντεθ Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:38.117 +0.916 Q2 5 Άλεξ Μάρκεθ BK8 Gresini Racing Ducati 1:38.262 +1.061 Q2 6 Πέδρο Ακόστα Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:38.304 +1.103 Q2 7 Χόρχε Μαρτίν Aprilia Racing Aprilia 1:38.314 +1.113 Q2 8 Φερμίν Αλντεγκέρ BK8 Gresini Racing Ducati 1:38.515 +1.314 Q2 9 Ζοάν Ζαρκό Castrol Honda LCR Honda 1:38.630 +1.429 Q2 10 Μπραντ Μπίντερ Red Bull KTM Factory Racing KTM 1:38.706 +1.505 Q2 11 Ντιόγκο Μορέιρα Pro Honda LCR Honda 1:38.867 +1.666 Q2 12 Ίκερ Λεκουόνα Ducati Lenovo Team Ducati 1:39.094 +1.893 Q2 13 Τζακ Μίλερ Prima Pramac Yamaha Yamaha 1:41.850 — Q1 14 Λούκα Μαρίνι Honda HRC Castrol Honda 1:41.886 +0.036 Q1 15 Άι Ογκούρα Trackhouse MotoGP Team Aprilia 1:41.934 +0.084 Q1 16 Αουγκούστο Φερνάντεθ Prima Pramac Yamaha Yamaha 1:42.319 +0.469 Q1 17 Τζέικ Ντίξον Honda HRC Castrol Honda 1:42.385 +0.535 Q1 18 Πολ Εσπαργκαρό Red Bull KTM Tech3 KTM 1:42.599 +0.749 Q1 19 Άλεξ Ρινς Monster Energy Yamaha Yamaha 1:42.796 +0.946 Q1 20 Φάμπιο Κουαρταραρό Monster Energy Yamaha Yamaha 1:42.966 +1.116 Q1 21 Φράνκο Μορμπιντέλι Pertamina Enduro VR46 Ducati 1:48.767 +6.917 Q1 22 Ενέα Μπαστιανίνι Red Bull KTM Tech3 KTM 1:51.233 +9.383 Q1

Νέα ώρα εκκίνησης για το Σπριντ

Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα του Σαββάτου τροποποιήθηκε εκτάκτως λόγω των μετεωρολογικών προγνώσεων για ισχυρή βροχόπτωση. Η εκκίνηση του αγώνα Σπριντ των 12 γύρων μεταφέρθηκε μισή ώρα νωρίτερα και θα δοθεί στις 16:30 ώρα Ελλάδας (14:30 τοπική).