Με προβλήματα στα φρένα και στην προθέρμανση των ελαστικών, ο Κίμι Αντονέλι εξήγησε πώς το slipstream τον βοήθησε στην τελευταία προσπάθεια του Q3.

Ένα δευτερόλεπτο απέμενε στο χρονόμετρο του Q3 όταν ο Κίμι Αντονέλι πέρασε τη γραμμή για να ξεκινήσει την τελευταία του προσπάθεια στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Λας Βέγκας. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής ολοκλήρωσε τον γύρο του σε 1:33,893 και ανέβηκε στην κορυφή, με διαφορά 0,258 δευτερολέπτων από τον Μαξ Φερστάπεν.

Η ποινή πέντε θέσεων για τη χρήση του έκτου κινητήρα εσωτερικής καύσης της σεζόν σημαίνει ότι ο Αντονέλι αναμένεται να εκκινήσει 6ος τον αυριανό αγώνα (εκκίνηση 06:00 ώρα Ελλάδος, LIVE gMotion 05:30). Αυτή η εξέλιξη φέρνει τον Φερστάπεν στην pole position, με τον Τζορτζ Ράσελ 2ο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο Αντονέλι δεν μπορεί να κερδίσει.

Η εκπομπή «Pole Position by Allwyn» για την F1 μεταδίδεται LIVE κάθε Δευτέρα μετά από Grand Prix στις 16:30 στο Youtube του Gazzetta.

Ένας γύρος που έφερε αναμνήσεις από τα kart

Η κίνηση στην πίστα λίγο πριν από την εκπνοή του χρόνου θύμισε στον Αντονέλι τις κατατακτήριες στα καρτ. Αυτό δεν τον εμπόδισε από το να γράψει την ταχύτερη επίδοση, έχοντας για σύμμαχο το πανίσχυσρο slipstream.

«Ήταν σαν να γύρισα στην κατηγορία 60 Mini, όπου κάνουμε όλοι μαζί κατατακτήριες και είμαστε πολύ κοντά ο ένας στον άλλο. Ήταν πολύ παράξενες κατατακτήριες για μένα. Στην αρχή δεν μπορούσα να φέρω τα ελαστικά στη σωστή θερμοκρασία και δεν είχα καθόλου αίσθηση από το μονοθέσιο. Το πεντάλ του φρένου είχε επίσης μεγάλη διαδρομή, οπότε δυσκολευόμουν στο φρενάρισμα», είπε στον Τζέιμς Χίντσκλιφ μετά το πέρας του Q3.

Η μικρή απόσταση από το μονοθέσιο μπροστά του αρχικά τον ανησύχησε. Στις ευθείες του Λας Βέγκας, όμως, αυτή η απόσταση του επέτρεψε να επωφεληθεί από το slipstream.

«Ήταν εντελώς απρόσμενο. Όταν άρχισα τον τελευταίο γύρο, νόμιζα ότι την είχα πατήσει, γιατί ήμουν μόλις ένα δευτερόλεπτο πίσω από το προπορευόμενο μονοθέσιο. Εδώ, όμως, το slipstream είναι τόσο ισχυρό που κατάφερα να κερδίσω χρόνο και να κάνω τον ταχύτερο γύρο».

POLE POSITION IN SIN CITY FOR KIMI 🎲🤩 Kimi will take a 5 place grid penalty and will start P6 in tomorrow’s race. https://t.co/LsllGza0Nc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 21, 2026

Ο Αντονέλι πιστεύει στη νίκη

Παρότι η βροχή περιόρισε τη δουλειά των ομάδων στις ελεύθερες δοκιμές, ο Αντονέλι έμεινε ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά της Mercedes σε ρυθμό αγώνα.

«Στις δοκιμές ένιωσα ότι είχαμε καλό ρυθμό και ότι τα ελαστικά λειτουργούσαν καλά. Πιστεύω πως έχουμε καλές πιθανότητες να παλέψουμε για τη νίκη. Τώρα θα δουλέψουμε για να καταλάβουμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε και να παρουσιαστούμε πιο δυνατοί στον αγώνα», ανέφερε.

Και τώρα αγώνας

Η εκκίνηση για το Grand Prix Λας Βέγκας είναι προγραμματισμένη για τις 06:00 ώρα Ελλάδος τα ξημερώματα της Κυριακής. Συντονιστείτε στις 05:30 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford για να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

Δείτε την εκπομπή μας για τη Formula 1

Παρακολουθήστε την εκπομπή Pole Position by Allwyn του Gazzetta, με τους Κώστα Παστρίμα, Στάθη Κοκκορόγιαννη και Δήμητρα Ηρειώτη να κάνουν την ανάλυση του GP Βραζιλίας.