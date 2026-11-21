MotoGP: Ο Μπετζέκι πήρε τη νίκη στο Σπριντ της Πορτογαλίας - Πτώση για τον Μ. Μάρκεθ
- Απόλυτος έλεγχος από τον Μπετζέκι
- Βάθρο για τον Άλεξ, πέμπτος ο Μαρτίν
- Αποτελέσματα Αγώνα Σπριντ (GP Πορτογαλίας)
Μία από τις πιο απρόσμενες ανατροπές της σύγχρονης ιστορίας του MotoGP σημειώθηκε στον αγώνα Σπριντ του Grand Prix Πορτογαλίας. Ο Μάρκο Μπετζέκι κυριάρχησε απόλυτα και κατέκτησε την πρώτη του νίκη σε Σπριντ για το 2026, όμως το απόλυτο δράμα εκτυλίχθηκε πίσω του, με την πτώση του Μαρκ Μάρκεθ δύο γύρους πριν από το πέσιμο της καρό σημαίας.
Ο Ισπανός της εργοστασιακής Ducati κρατούσε με άνεση την τρίτη θέση, αποτέλεσμα που του εξασφάλιζε και μαθηματικά τον όγδοο παγκόσμιο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία. Ωστόσο, η βροχή που δυνάμωσε στους τελευταίους γύρους στο Autodromo Internacional do Algarve τον παγίδευσε: στην είσοδο της στροφής 7 του προτελευταίου γύρου έχασε το μπροστινό μέρος και γλίστρησε εκτός πίστας, αναβάλλοντας τη στέψη του τουλάχιστον μέχρι το Grand Prix της Κυριακής.
Το «1-2» για την Aprilia ολοκλήρωσε ο εξαιρετικός Ραούλ Φερνάντεθ με τη μοτοσικλέτα της Trackhouse Racing, τερματίζοντας 8,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μπετζέκι. Με αυτό το αποτέλεσμα, η εργοστασιακή ομάδα της Aprilia Racing εξασφάλισε μαθηματικά το Πρωτάθλημα Ομάδων για το 2026.
BEZ WINS THE SPRINT AND KEEPS HIS TITLE HOPES ALIVE! 🥇 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/vNC7RyAZwo— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026
Απόλυτος έλεγχος από τον Μπετζέκι
Στην εκκίνηση, ο Μπετζέκι εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την pole position και έστριψε πρώτος. Ο Ραούλ Φερνάντεθ πέρασε αρχικά τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και στη συνέχεια τον Μαρκ Μάρκεθ στη στροφή 3, ανεβαίνοντας δεύτερος. Οι δύο Aprilia άρχισαν να απομακρύνονται γρήγορα από το υπόλοιπο γκρουπ.
Ο Μάρκεθ, γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν μόλις έναν βαθμό για να θέσει εκτός μάχης τον Μπετζέκι και δύο περισσότερους από τον Χόρχε Μαρτίν (ο οποίος πάλευε στις θέσεις 5-6), διαχειριζόταν έξυπνα τον αγώνα του από την τρίτη θέση. Είχε χτίσει διαφορά ασφαλείας ενός δευτερολέπτου από τον αδελφό του, Άλεξ Μάρκεθ, που ακολουθούσε τέταρτος.
Όμως, η ξαφνική ένταση της βροχής στον 11ο από τους 12 γύρους άλλαξε τα πάντα. Ο Μάρκεθ έκανε το μοιραίο λάθος στη στροφή 7, εγκαταλείποντας απογοητευμένος. Ο ίδιος σηκώθηκε αμέσως χωρίς να έχει τραυματιστεί, όμως η ευκαιρία για πρόωρη στέψη είχε χαθεί.
MARC MARQUEZ HAS CRASHED OUT! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯 The Championship leader is out of the Sprint! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/m24FLsOffc— MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026
Βάθρο για τον Άλεξ, πέμπτος ο Μαρτίν
Από την πτώση του Μαρκ επωφελήθηκε ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος χάρισε στην Gresini Racing την τρίτη θέση του βάθρου στην επιστροφή του από τον τραυματισμό στον ώμο. Ο Ισπανός δέχθηκε έντονη πίεση στους τελευταίους γύρους, αλλά κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Πέδρο Ακόστα (KTM) και τον Χόρχε Μαρτίν.
Ο Μαρτίν ολοκλήρωσε τον αγώνα στην πέμπτη θέση, αποκομίζοντας πέντε κρίσιμους βαθμούς. Με 62 βαθμούς να απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν, ο Ισπανός της Aprilia βρίσκεται πλέον 55 βαθμούς πίσω από τον Μάρκεθ, διατηρώντας μαθηματικές ελπίδες για την ανατροπή. Μαθηματικά στο παιχνίδι παραμένει και ο Μπετζέκι, ο οποίος όμως χρειάζεται νίκες σε όλους τους εναπομείναντες αγώνες και μηδενισμούς του Μάρκεθ.
Τη βαθμολογούμενη πρώτη εννεάδα του Σπριντ συμπλήρωσαν οι Άι Ογκούρα (Trackhouse Aprilia), Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46 Ducati), Φάμπιο Κουαρταραρό (Yamaha) και ο Ίκερ Λεκουόνα με την εργοστασιακή Ducati.
Η μάχη του τίτλου μεταφέρεται πλέον στον κυριακάτικο αγώνα Grand Prix (25 γύροι), με την εκκίνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδας.
Αποτελέσματα Αγώνα Σπριντ (GP Πορτογαλίας)
|Θέση
|Αναβάτης
|Ομάδα
|Μοτοσικλέτα
|Διαφορά
|Βαθμοί
|1
|Μάρκο Μπετζέκι
|Aprilia Racing
|Aprilia
|12 γύροι
|12
|2
|Ραούλ Φερνάντεθ
|Trackhouse MotoGP Team
|Aprilia
|+8.378
|9
|3
|Άλεξ Μάρκεθ
|BK8 Gresini Racing
|Ducati
|+11.568
|7
|4
|Πέδρο Ακόστα
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|+11.888
|6
|5
|Χόρχε Μαρτίν
|Aprilia Racing
|Aprilia
|+12.058
|5
|6
|Άι Ογκούρα
|Trackhouse MotoGP Team
|Aprilia
|+12.217
|4
|7
|Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο
|Pertamina Enduro VR46
|Ducati
|+12.658
|3
|8
|Φάμπιο Κουαρταραρό
|Monster Energy Yamaha
|Yamaha
|+18.392
|2
|9
|Ίκερ Λεκουόνα
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|+19.077
|1
|10
|Τζακ Μίλερ
|Prima Pramac Yamaha
|Yamaha
|+19.467
|0
|11
|Ενέα Μπαστιανίνι
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|+21.898
|0
|12
|Τζέικ Ντίξον
|Honda HRC Castrol
|Honda
|+22.380
|0
|13
|Πολ Εσπαργκαρό
|Red Bull KTM Tech3
|KTM
|+22.569
|0
|14
|Άλεξ Ρινς
|Monster Energy Yamaha
|Yamaha
|+26.136
|0
|15
|Λούκα Μαρίνι
|Honda HRC Castrol
|Honda
|+27.065
|0
|—
|Φράνκο Μορμπιντέλι
|Pertamina Enduro VR46
|Ducati
|Εγκατάλειψη
|0
|—
|Μαρκ Μάρκεθ
|Ducati Lenovo Team
|Ducati
|Εγκατάλειψη (Πτώση)
|0
|—
|Μπραντ Μπίντερ
|Red Bull KTM Factory Racing
|KTM
|Εγκατάλειψη (Πτώση)
|0
|—
|Ζοάν Ζαρκό
|Castrol Honda LCR
|Honda
|Εγκατάλειψη (Πτώση)
|0
|—
|Φερμίν Αλντεγκέρ
|BK8 Gresini Racing
|Ducati
|Εγκατάλειψη
|0
|—
|Αουγκούστο Φερνάντεθ
|Prima Pramac Yamaha
|Yamaha
|Εγκατάλειψη
|0
|—
|Ντιόγκο Μορέιρα
|Pro Honda LCR
|Honda
|Εγκατάλειψη
|0