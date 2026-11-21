Ο Μάρκο Μπετζέκι πήρε εύκολα τη νίκη στον Αγώνα Σπριντ του Πορτιμάο - Ο Μαρκ Μάρκεθ δεν έγραψε (ακόμα) ιστορία καθώς έπεσε ενώ βρισκόταν σε θέση να κατακτήσει τον τίτλο.

Μία από τις πιο απρόσμενες ανατροπές της σύγχρονης ιστορίας του MotoGP σημειώθηκε στον αγώνα Σπριντ του Grand Prix Πορτογαλίας. Ο Μάρκο Μπετζέκι κυριάρχησε απόλυτα και κατέκτησε την πρώτη του νίκη σε Σπριντ για το 2026, όμως το απόλυτο δράμα εκτυλίχθηκε πίσω του, με την πτώση του Μαρκ Μάρκεθ δύο γύρους πριν από το πέσιμο της καρό σημαίας.

Ο Ισπανός της εργοστασιακής Ducati κρατούσε με άνεση την τρίτη θέση, αποτέλεσμα που του εξασφάλιζε και μαθηματικά τον όγδοο παγκόσμιο τίτλο του στη μεγάλη κατηγορία. Ωστόσο, η βροχή που δυνάμωσε στους τελευταίους γύρους στο Autodromo Internacional do Algarve τον παγίδευσε: στην είσοδο της στροφής 7 του προτελευταίου γύρου έχασε το μπροστινό μέρος και γλίστρησε εκτός πίστας, αναβάλλοντας τη στέψη του τουλάχιστον μέχρι το Grand Prix της Κυριακής.

Το «1-2» για την Aprilia ολοκλήρωσε ο εξαιρετικός Ραούλ Φερνάντεθ με τη μοτοσικλέτα της Trackhouse Racing, τερματίζοντας 8,3 δευτερόλεπτα πίσω από τον Μπετζέκι. Με αυτό το αποτέλεσμα, η εργοστασιακή ομάδα της Aprilia Racing εξασφάλισε μαθηματικά το Πρωτάθλημα Ομάδων για το 2026.

BEZ WINS THE SPRINT AND KEEPS HIS TITLE HOPES ALIVE! 🥇 #PortugueseGP🇵🇹 https://t.co/vNC7RyAZwo November 21, 2026

Απόλυτος έλεγχος από τον Μπετζέκι

Στην εκκίνηση, ο Μπετζέκι εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την pole position και έστριψε πρώτος. Ο Ραούλ Φερνάντεθ πέρασε αρχικά τον Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο και στη συνέχεια τον Μαρκ Μάρκεθ στη στροφή 3, ανεβαίνοντας δεύτερος. Οι δύο Aprilia άρχισαν να απομακρύνονται γρήγορα από το υπόλοιπο γκρουπ.

Ο Μάρκεθ, γνωρίζοντας ότι χρειαζόταν μόλις έναν βαθμό για να θέσει εκτός μάχης τον Μπετζέκι και δύο περισσότερους από τον Χόρχε Μαρτίν (ο οποίος πάλευε στις θέσεις 5-6), διαχειριζόταν έξυπνα τον αγώνα του από την τρίτη θέση. Είχε χτίσει διαφορά ασφαλείας ενός δευτερολέπτου από τον αδελφό του, Άλεξ Μάρκεθ, που ακολουθούσε τέταρτος.

Όμως, η ξαφνική ένταση της βροχής στον 11ο από τους 12 γύρους άλλαξε τα πάντα. Ο Μάρκεθ έκανε το μοιραίο λάθος στη στροφή 7, εγκαταλείποντας απογοητευμένος. Ο ίδιος σηκώθηκε αμέσως χωρίς να έχει τραυματιστεί, όμως η ευκαιρία για πρόωρη στέψη είχε χαθεί.

MARC MARQUEZ HAS CRASHED OUT! 🤯🤯🤯🤯🤯🤯 The Championship leader is out of the Sprint! #PortugueseGP 🇵🇹 https://t.co/m24FLsOffc — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Βάθρο για τον Άλεξ, πέμπτος ο Μαρτίν

Από την πτώση του Μαρκ επωφελήθηκε ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος χάρισε στην Gresini Racing την τρίτη θέση του βάθρου στην επιστροφή του από τον τραυματισμό στον ώμο. Ο Ισπανός δέχθηκε έντονη πίεση στους τελευταίους γύρους, αλλά κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Πέδρο Ακόστα (KTM) και τον Χόρχε Μαρτίν.

Ο Μαρτίν ολοκλήρωσε τον αγώνα στην πέμπτη θέση, αποκομίζοντας πέντε κρίσιμους βαθμούς. Με 62 βαθμούς να απομένουν μέχρι το τέλος της σεζόν, ο Ισπανός της Aprilia βρίσκεται πλέον 55 βαθμούς πίσω από τον Μάρκεθ, διατηρώντας μαθηματικές ελπίδες για την ανατροπή. Μαθηματικά στο παιχνίδι παραμένει και ο Μπετζέκι, ο οποίος όμως χρειάζεται νίκες σε όλους τους εναπομείναντες αγώνες και μηδενισμούς του Μάρκεθ.

Τη βαθμολογούμενη πρώτη εννεάδα του Σπριντ συμπλήρωσαν οι Άι Ογκούρα (Trackhouse Aprilia), Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο (VR46 Ducati), Φάμπιο Κουαρταραρό (Yamaha) και ο Ίκερ Λεκουόνα με την εργοστασιακή Ducati.

Η μάχη του τίτλου μεταφέρεται πλέον στον κυριακάτικο αγώνα Grand Prix (25 γύροι), με την εκκίνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 15:00 ώρα Ελλάδας.

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