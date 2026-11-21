Η Aprilia Racing εξασφάλισε μαθηματικά το Πρωτάθλημα Ομάδων, ενώ ο Μαρκ Μάρκεθ διατηρεί διαφορά ασφαλείας 55 βαθμών ενόψει του αυριανού Grand Prix.

Η πτώση του Μαρκ Μάρκεθ στον προτελευταίο γύρο του Αγώνα Σπριντ στο Πορτιμάο στέρησε από τον Ισπανό την πρόωρη στέψη, όμως δεν απείλησε την πρωτοπορία του στον βαθμολογικό πίνακα. Ο αναβάτης της Ducati παραμένει στην κορυφή με 431 βαθμούς, έχοντας διαφορά 55 βαθμών από τον Χόρχε Μαρτίν (376 βαθμοί) και 62 από τον νικητή του Σπριντ, Μάρκο Μπετζέκι (369 βαθμοί).

Για να κατακτήσει τον τίτλο στο κυριακάτικο Grand Prix της Πορτογαλίας, ο Μάρκεθ χρειάζεται απλώς έναν τερματισμό στην πρώτη οκτάδα (8 βαθμοί), ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των αντιπάλων του. Εάν ο Μαρτίν δεν καταφέρει να κερδίσει τον αγώνα, ο Μάρκεθ στέφεται πρωταθλητής με ακόμη χαμηλότερο πλασάρισμα (13ος αν ο Μαρτίν είναι 2ος, 15ος αν είναι 3ος), ενώ σε περίπτωση που ο αναβάτης της Aprilia μείνει εκτός βάθρου, ο τίτλος καταλήγει στον Μάρκεθ ακόμη και αν δεν τερματίσει.

APRILIA ARE THE 2026 TEAMS' CHAMPIONS! 🟣 👑 #PortugueseGP 🇵🇹 | #MotoGP https://t.co/cI9qgz0zEk — MotoGP™🏁 (@MotoGP) November 21, 2026

Αντίθετα, στο Πρωτάθλημα Ομάδων η υπόθεση έκλεισε οριστικά. Με το «1-2» των Μπετζέκι και Ραούλ Φερνάντεθ και την 5η θέση του Μαρτίν, η Aprilia Racing έφτασε τους 745 βαθμούς και αποσπάστηκε κατά 140 βαθμούς από τη Ducati Lenovo Team, κατακτώντας μαθηματικά τον Παγκόσμιο Τίτλο Ομάδων για το 2026. Στους Κατασκευαστές, η Ducati προηγείται με 576 βαθμούς, αλλά η Aprilia πλησίασε σε απόσταση αναπνοής, μόλις στους τρεις βαθμούς (573).

Βαθμολογία Αναβατών

Θέση Αναβάτης Χώρα Μοτοσικλέτα Βαθμοί Διαφορά 1 Μαρκ Μάρκεθ Ισπανία Ducati 431 — 2 Χόρχε Μαρτίν Ισπανία Aprilia 376 -55 3 Μάρκο Μπετζέκι Ιταλία Aprilia 369 -62 4 Πέδρο Ακόστα Ισπανία KTM 315 -116 5 Άι Ογκούρα Ιαπωνία Aprilia 298 -133 6 Φάμπιο Ντι Τζιαναντόνιο Ιταλία Ducati 285 -146 7 Ραούλ Φερνάντεθ Ισπανία Aprilia 267 -164 8 Άλεξ Μάρκεθ Ισπανία Ducati 204 -227 9 Φραντσέσκο Μπανάια Ιταλία Ducati 173 -258 10 Ενέα Μπαστιανίνι Ιταλία KTM 147 -284 11 Φερμίν Αλντεγκέρ Ισπανία Ducati 129 -302 12 Μπραντ Μπίντερ Ν. Αφρική KTM 118 -313 13 Λούκα Μαρίνι Ιταλία Honda 117 -314 14 Φάμπιο Κουαρταραρό Γαλλία Yamaha 81 -350 15 Ντιόγκο Μορέιρα Βραζιλία Honda 78 -353 16 Φράνκο Μορμπιντέλι Ιταλία Ducati 70 -361 17 Ζοάν Ζαρκό Γαλλία Honda 63 -368 18 Χουάν Μιρ Ισπανία Honda 33 -398 19 Τζακ Μίλερ Αυστραλία Yamaha 31 -400 20 Άλεξ Ρινς Ισπανία Yamaha 29 -402 21 Ίκερ Λεκουόνα Ισπανία Ducati 19 -412 22 Τοπράκ Ραζγκατλίογλου Τουρκία Yamaha 18 -413 23 Μάβερικ Βινιάλες Ισπανία KTM 17 -414 24 Αουγκούστο Φερνάντεθ Ισπανία Yamaha 6 -425 25 Πολ Εσπαργκαρό Ισπανία KTM 5 -426 26 Σόμκιατ Τσάντρα Ταϊλάνδη Honda 3 -428 27 Τακαάκι Νακαγκάμι Ιαπωνία Honda 3 -428 28 Τζέικ Ντίξον Μ. Βρετανία Honda 2 -429 29 Καλ Κράτσλοου Μ. Βρετανία Yamaha 0 -431 30 Γιόνας Φόλγκερ Γερμανία KTM 0 -431 31 Λορέντσο Σαβαντόρι Ιταλία Aprilia 0 -431 32 Μικέλε Πίρο Ιταλία Ducati 0 -431 33 Αλέις Εσπαργκαρό Ισπανία Honda 0 -431

Βαθμολογία Ομάδων

Θέση Ομάδα Βαθμοί Διαφορά 1 Aprilia Racing (Πρωταθλήτρια) 745 — 2 Ducati Lenovo Team 605 -140 3 Trackhouse MotoGP Team 565 -180 4 Red Bull KTM Factory Racing 433 -312 5 Pertamina Enduro VR46 Racing Team 355 -390 6 BK8 Gresini Racing MotoGP 351 -394 7 Red Bull KTM Tech3 169 -576 8 Honda HRC Castrol 158 -587 9 LCR Honda 141 -604 10 Monster Energy Yamaha MotoGP Team 110 -635 11 Prima Pramac Yamaha MotoGP 49 -696

Βαθμολογία Κατασκευαστών