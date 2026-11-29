Η Ducati παρουσίασε ένα ειδικό χρυσό σχέδιο για την τελευταία κούρσα του Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP λίγες ώρες πριν από τον αγώνα της Βαλένθιας.

Ο Μαρκ Μάρκεθ θα αγωνιστεί στον τελευταίο του αγώνα στο MotoGP με μια χρυσή Ducati. Ο Ισπανός παρουσίασε το ειδικό σχέδιο λίγο πριν από το Grand Prix Βαλένθιας, όπου θα κλείσει την καριέρα του στην κατηγορία, αφού ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι η κούρσα της Κυριακής θα είναι η τελευταία του στο πρωτάθλημα.

Η αποκάλυψη έγινε στις 9:30 τοπική ώρα στο Ricardo Tormo, πριν από το warm-up και μόλις λίγες ώρες πριν από τον αγώνα που θα ολοκληρώσει την εμβληματική καριέρα του. Η Κυριακή αναμένεται φορτισμένη συναισθηματικά, και η παρουσίαση του σχεδίου από τη Ducati ήταν η πρώτη συγκινητική στιγμή της ημέρας.

MotoGP: Το χρυσό «last dance»

Η ιταλική εταιρεία έβαψε χρυσή τη μοτοσικλέτα για αυτόν τον τελευταίο χορό. Το σχέδιο τιμά την καριέρα του Μάρκεθ στο MotoGP και φοριέται και από τις δύο μοτοσικλέτες του, την κύρια και την εφεδρική.

Η Ducati είχε ήδη προγραμματίσει το σχέδιο για αυτό το σαββατοκύριακο, μετά τον τίτλο του Μάρκεθ στο Πορτιμάο. Η ανακοίνωση της απόσυρσής του όμως του έδωσε μεγαλύτερη σημασία.

MotoGP: Η φωτιά και η δεύτερη μοτοσικλέτα

Ο Μάρκεθ θα αγωνιστεί στον αγώνα της Κυριακής με τη δεύτερη μοτοσικλέτα του, την ίδια που χρησιμοποίησε και στο σπριντ του Σαββάτου, αφού η κύρια πήρε φωτιά πριν από την εκκίνηση. Ένα πρόβλημα στα φώτα εκκίνησης έκανε τους αναβάτες να μένουν περισσότερο από το συνηθισμένο στην κεντρική ευθεία με τα μοτέρ στα κόκκινα, και η Ducati του Μάρκεθ άρχισε να βγάζει καπνό. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής πήδηξε από τη μοτοσικλέτα όταν ένιωσε τη ζέστη, ιδιαίτερα γύρω από το πόδι του, και αναγκάστηκε να περάσει στην εφεδρική.

Την Κυριακή θα ξεκινήσει από τη δεύτερη θέση του grid, με στόχο να κλείσει την καριέρα του στο βάθρο, μια εβδομάδα μετά την κατάκτηση του 10ου παγκόσμιου τίτλου του.