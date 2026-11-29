Το Grand Prix Άμπου Ντάμπι θα είναι το φινάλε της σεζόν, με τη 3η θέση στους οδηγούς και στους κατασκευαστές να παραμένει ανοιχτή.

Μετά και το GP Κατάρ, η Formula 1 κλείνει τη σεζόν του 2026 στο Άμπου Ντάμπι, με το τελευταίο Grand Prix να διεξάγεται την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στην πίστα Γιας Μαρίνα. Ο Κίμι Αντονέλι και η Mercedes έχουν ήδη κατακτήσει τους τίτλους, ο Μαξ Φερστάπεν έχει εξασφαλίσει τη 2η θέση στους οδηγούς και η Ferrari τη 2η θέση στους κατασκευαστές.

Τα περιθώρια μάχης είναι πλέον λίγα και εστιάζονται στις θέσεις που ακολουθούν. Ο Τζορτζ Ράσελ έχει 282 βαθμούς στην 3η θέση, ο Λιούις Χάμιλτον 275 και ο Λάντο Νόρις 274. Στους κατασκευαστές, η Red Bull και η McLaren είναι ισόπαλες με 456 βαθμούς για την 3η θέση.

Το πρόγραμμα του Άμπου Ντάμπι

Το αγωνιστικό τριήμερο διεξάγεται στις 4-6 Δεκεμβρίου. Ο αγώνας των 58 γύρων, στην πίστα των 5,281 χιλιομέτρων, ξεκινά την Κυριακή 6 Δεκεμβρίου στις 15:00 ώρα Ελλάδας (17:00 τοπική).

GP Άμπου Ντάμπι – Γιας Μαρίνα

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, FP1: 11:30-12:30

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου, FP2: 15:00-16:00

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, FP3: 12:30-13:30

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, Κατατακτήριες: 16:00-17:00

Κυριακή 6 Δεκεμβρίου, Αγώνας: 15:00

Όλες οι ώρες είναι ώρες Ελλάδας.