Μετά το τέλος του αγώνα στη Λουσέιλ, ο Κίμι Αντονέλι παραδέχθηκε πως σκέφτηκε σοβαρά να δώσει τη νίκη στον άτυχο Τζορτζ Ράσελ.

Μια ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε ο Κίμι Αντονέλι στο Grand Prix Κατάρ, πανηγυρίζοντας τη δέκατη νίκη του στη φετινή σεζόν της Formula 1. Ο παγκόσμιος πρωταθλητής εκμεταλλεύτηκε τα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Τζορτζ Ράσελ και κυριάρχησε στο δεύτερο μισό του αγώνα, τερματίζοντας περισσότερα από 31 δευτερόλεπτα μπροστά από τον ομόσταυλό του.

Ωστόσο, το μεγαλύτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η αποκάλυψη ότι ο Ιταλός ήταν διατεθειμένος να παραχωρήσει την πρώτη θέση στον Ράσελ, προκειμένου να τον βοηθήσει στη μάχη για τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος οδηγών. Παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις του μέσω ασυρμάτου, η Mercedes αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αλλαγή θέσεων, επιτρέποντας στον Αντονέλι να ολοκληρώσει τον αγώνα στην κορυφή.

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Γιατί προσφέρθηκε να παραχωρήσει τη νίκη

Μετά το τέλος του Grand Prix, ο Αντονέλι εξήγησε ότι η πρόθεσή του συνδεόταν αποκλειστικά με το συμφέρον της Mercedes και την προσπάθεια του Ράσελ να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία.

«Ως ομάδα προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον Τζορτζ στο πρωτάθλημα και γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό και για την ομάδα. Επομένως, ήμουν διατεθειμένος να του επιστρέψω την πρωτοπορία, γνωρίζοντας την κατάσταση. Όμως η ομάδα μου είπε ότι δεν υπήρχε πρόβλημα και συνέχισα τον αγώνα μου», δήλωσε.

Ο Αντονέλι αναγνώρισε ότι, χωρίς το συγκεκριμένο πρόβλημα στο μονοθέσιο του teammate του, η εξέλιξη της μάχης για τη νίκη θα μπορούσε να είναι διαφορετική: «Λυπάμαι για τον Τζορτζ. Είχε αρκετά μεγάλη ζημιά στο μονοθέσιό του και πιστεύω ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολύ ωραία μάχη στον αγώνα. Παρ' όλα αυτά, είμαι πραγματικά χαρούμενος για τη νίκη και τον ρυθμό που είχαμε σήμερα».

Η συγκεκριμένη απόφαση ήρθε σε μια περίοδο κατά την οποία η Mercedes έχει ήδη εξασφαλίσει τόσο το πρωτάθλημα οδηγών όσο και εκείνο των κατασκευαστών. Ο Ράσελ, ωστόσο, εξακολουθούσε να διεκδικεί τη δεύτερη θέση στη βαθμολογία απέναντι στον Μαξ Φερστάπεν.

Τελικά, η δεύτερη θέση του Βρετανού στο Κατάρ δεν ήταν αρκετή για να διατηρήσει ζωντανή αυτή τη μάχη, με τον Φερστάπεν να εξασφαλίζει μαθηματικά τη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος.

Another clip for the family album 🤩 #F1 #QatarGP https://t.co/hAkEHFAxyS — Formula 1 (@F1) November 29, 2026

Η καλύτερη εμφάνιση της W17

Πέρα από τη διαχείριση της νίκης, ο Αντονέλι δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για την απόδοση της W17. Η Mercedes είχε κυριαρχήσει στις κατατακτήριες του Σαββάτου, όμως στον αγώνα το πλεονέκτημά της αποδείχθηκε ακόμη μεγαλύτερο, ιδιαίτερα όταν ο Ιταλός βρέθηκε σε καθαρό αέρα.

«Το μονοθέσιο ήταν απίστευτο. Ο ρυθμός μας στον αγώνα ήταν πραγματικά εντυπωσιακός, ιδιαίτερα στο τελευταίο stint, όταν είχα καθαρή πίστα μπροστά μου. Έκανα χρόνους στο 1:25, πίεζα ακόμη περισσότερο και το αυτοκίνητο ακολουθούσε τις εντολές μου με απόλυτη ακρίβεια. Ήταν πραγματική απόλαυση να το οδηγώ», ανέφερε.

Ο παγκόσμιος πρωταθλητής στάθηκε επίσης στη δουλειά που πραγματοποίησε η Mercedes για να κατανοήσει το πακέτο αναβαθμίσεων που είχε παρουσιάσει νωρίτερα στη σεζόν: «Ήταν το καλύτερο μονοθέσιο που είχαμε μέχρι τώρα στη χρονιά. Είμαι πραγματικά περήφανος για την ομάδα και τη δουλειά που έχει κάνει, ιδιαίτερα στην προσπάθεια να κατανοήσει το νέο πακέτο αναβαθμίσεων».

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