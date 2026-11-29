Ο Ράσελ πέρασε στην 3η θέση ενώ ο Φερστάπεν εξασφάλισε τη 2η του πρωταθλήματος οδηγών - Η Ferrari στη 2η θέση των κατασκευαστών με Red Bull και McLaren ισόπαλες στην 3η.

Μετά το GP Κατάρ, στον προτελευταίο αγώνα της σεζόν, το ενδιαφέρον στη Formula 1 συνεχίζεται στις μάχες για τις θέσεις πίσω από τους πρωταθλητές. Ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε και τη 10η νίκη της χρονιάς και έφτασε τους 427 βαθμούς, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν, με την 4η θέση, εξασφάλισε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών.

Η μεγάλη αλλαγή έγινε στην 3η θέση. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε 18 βαθμούς με τη 2η θέση, προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον και τον Λάντο Νόρις και ανέβηκε στους 282 βαθμούς, με τους δύο αντιπάλους του να ακολουθούν με 275 και 274. Στους κατασκευαστές, η Ferrari εξασφάλισε τη 2η θέση, ενώ η Red Bull και η McLaren βρέθηκαν ισόπαλες με 456 βαθμούς.

Βαθμολογία Οδηγών

Ο Αντονέλι προηγείται με 427 βαθμούς, 111 περισσότερους από τον Φερστάπεν, που έχει 316 και δεν απειλείται πια από τον Ράσελ, αφού ο Βρετανός έχει 34 βαθμούς λιγότερους και απομένει ένας αγώνας. Ο Ράσελ πέρασε τον Χάμιλτον (275) με διαφορά επτά βαθμών, ενώ ο Νόρις (274) είναι πέμπτος, μόλις έναν βαθμό πίσω από τον Χάμιλτον. Ο Σαρλ Λεκλέρ ακολουθεί με 256 βαθμούς και ο Όσκαρ Πιάστρι με 182, ενώ ο Ισάκ Χατζάρ έφτασε τους 126 και ο Λίαμ Λόσον τους 91. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο πήρε τον πρώτο βαθμό του στην 10η θέση και ανέβηκε στους 15, ένα βαθμό πάνω από τον συναθλητή του στην Audi, Νίκο Χούλκενμπεργκ.

Θέση Οδηγός Ομάδα Βαθμοί 1 Κίμι Αντονέλι (Πρωταθλητής) Mercedes 427 2 Μαξ Φερστάπεν Red Bull Racing 316 3 Τζορτζ Ράσελ Mercedes 282 4 Λιούις Χάμιλτον Ferrari 275 5 Λάντο Νόρις McLaren 274 6 Σαρλ Λεκλέρ Ferrari 256 7 Όσκαρ Πιάστρι McLaren 182 8 Ισάκ Χατζάρ Red Bull Racing 126 9 Λίαμ Λόσον Racing Bulls 91 10 Πιερ Γκασλί Alpine 52 11 Άρβιντ Λίντμπλαντ Racing Bulls 38 12 Φράνκο Κολαπίντο Alpine 35 13 Όλιβερ Μπίρμαν Haas 23 14 Γκάμπριελ Μπορτολέτο Audi 15 15 Νίκο Χούλκενμπεργκ Audi 14 16 Κάρλος Σάινθ Williams 11 17 Εστεμπάν Οκόν Haas 7 18 Φερνάντο Αλόνσο Aston Martin 7 19 Άλεξ Άλμπον Williams 5 20 Γιούκι Τσουνόντα Racing Bulls 1 21 Ρίο Χιρακάβα Haas 1 22 Λανς Στρολ Aston Martin 0 23 Βάλτερι Μπότας Cadillac 0 24 Σέρχιο Πέρεζ Cadillac 0 25 Ραφαέλ Καμάρα Haas 0

Βαθμολογία Κατασκευαστών

Η Mercedes, που είχε ήδη κερδίσει τον τίτλο, έφτασε τους 709 βαθμούς, μετά τους 43 που πρόσθεσε με το 1-2 στο Κατάρ. Η Ferrari, με την 6η και την 7η θέση, πήρε 14 βαθμούς και έφτασε τους 531, αρκετούς για να κρατήσει τη 2η θέση με ένα αγώνα να απομένει. Η μάχη για την 3η θέση έμεινε στον αέρα. Η Red Bull Racing πήρε 16 βαθμούς με την 4η και την 8η θέση και η McLaren 25 με την 3η και την 5η, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 456 βαθμούς. Στο Άμπου Ντάμπι θα κριθεί ποια θα κλείσει τη χρονιά στην 3η θέση.