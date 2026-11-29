F1: Οι βαθμολογίες οδηγών και κατασκευαστών μετά το GP Κατάρ
Μετά το GP Κατάρ, στον προτελευταίο αγώνα της σεζόν, το ενδιαφέρον στη Formula 1 συνεχίζεται στις μάχες για τις θέσεις πίσω από τους πρωταθλητές. Ο Κίμι Αντονέλι κέρδισε και τη 10η νίκη της χρονιάς και έφτασε τους 427 βαθμούς, ενώ ο Μαξ Φερστάπεν, με την 4η θέση, εξασφάλισε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών.
Η μεγάλη αλλαγή έγινε στην 3η θέση. Ο Τζορτζ Ράσελ πήρε 18 βαθμούς με τη 2η θέση, προσπέρασε τον Λιούις Χάμιλτον και τον Λάντο Νόρις και ανέβηκε στους 282 βαθμούς, με τους δύο αντιπάλους του να ακολουθούν με 275 και 274. Στους κατασκευαστές, η Ferrari εξασφάλισε τη 2η θέση, ενώ η Red Bull και η McLaren βρέθηκαν ισόπαλες με 456 βαθμούς.
Βαθμολογία Οδηγών
Ο Αντονέλι προηγείται με 427 βαθμούς, 111 περισσότερους από τον Φερστάπεν, που έχει 316 και δεν απειλείται πια από τον Ράσελ, αφού ο Βρετανός έχει 34 βαθμούς λιγότερους και απομένει ένας αγώνας. Ο Ράσελ πέρασε τον Χάμιλτον (275) με διαφορά επτά βαθμών, ενώ ο Νόρις (274) είναι πέμπτος, μόλις έναν βαθμό πίσω από τον Χάμιλτον. Ο Σαρλ Λεκλέρ ακολουθεί με 256 βαθμούς και ο Όσκαρ Πιάστρι με 182, ενώ ο Ισάκ Χατζάρ έφτασε τους 126 και ο Λίαμ Λόσον τους 91. Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο πήρε τον πρώτο βαθμό του στην 10η θέση και ανέβηκε στους 15, ένα βαθμό πάνω από τον συναθλητή του στην Audi, Νίκο Χούλκενμπεργκ.
|Θέση
|Οδηγός
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Κίμι Αντονέλι (Πρωταθλητής)
|Mercedes
|427
|2
|Μαξ Φερστάπεν
|Red Bull Racing
|316
|3
|Τζορτζ Ράσελ
|Mercedes
|282
|4
|Λιούις Χάμιλτον
|Ferrari
|275
|5
|Λάντο Νόρις
|McLaren
|274
|6
|Σαρλ Λεκλέρ
|Ferrari
|256
|7
|Όσκαρ Πιάστρι
|McLaren
|182
|8
|Ισάκ Χατζάρ
|Red Bull Racing
|126
|9
|Λίαμ Λόσον
|Racing Bulls
|91
|10
|Πιερ Γκασλί
|Alpine
|52
|11
|Άρβιντ Λίντμπλαντ
|Racing Bulls
|38
|12
|Φράνκο Κολαπίντο
|Alpine
|35
|13
|Όλιβερ Μπίρμαν
|Haas
|23
|14
|Γκάμπριελ Μπορτολέτο
|Audi
|15
|15
|Νίκο Χούλκενμπεργκ
|Audi
|14
|16
|Κάρλος Σάινθ
|Williams
|11
|17
|Εστεμπάν Οκόν
|Haas
|7
|18
|Φερνάντο Αλόνσο
|Aston Martin
|7
|19
|Άλεξ Άλμπον
|Williams
|5
|20
|Γιούκι Τσουνόντα
|Racing Bulls
|1
|21
|Ρίο Χιρακάβα
|Haas
|1
|22
|Λανς Στρολ
|Aston Martin
|0
|23
|Βάλτερι Μπότας
|Cadillac
|0
|24
|Σέρχιο Πέρεζ
|Cadillac
|0
|25
|Ραφαέλ Καμάρα
|Haas
|0
Βαθμολογία Κατασκευαστών
Η Mercedes, που είχε ήδη κερδίσει τον τίτλο, έφτασε τους 709 βαθμούς, μετά τους 43 που πρόσθεσε με το 1-2 στο Κατάρ. Η Ferrari, με την 6η και την 7η θέση, πήρε 14 βαθμούς και έφτασε τους 531, αρκετούς για να κρατήσει τη 2η θέση με ένα αγώνα να απομένει. Η μάχη για την 3η θέση έμεινε στον αέρα. Η Red Bull Racing πήρε 16 βαθμούς με την 4η και την 8η θέση και η McLaren 25 με την 3η και την 5η, με αποτέλεσμα οι δύο ομάδες να είναι ισόπαλες με 456 βαθμούς. Στο Άμπου Ντάμπι θα κριθεί ποια θα κλείσει τη χρονιά στην 3η θέση.
|Θέση
|Ομάδα
|Βαθμοί
|1
|Mercedes (Πρωταθλήτρια)
|709
|2
|Ferrari
|531
|3
|Red Bull Racing
|456
|4
|McLaren
|456
|5
|Racing Bulls
|116
|6
|Alpine
|87
|7
|Haas
|31
|8
|Audi
|29
|9
|Williams
|16
|10
|Aston Martin
|7
|11
|Cadillac
|0