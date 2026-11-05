ADDAX RALLY 2026: Ένα ταξίδι εμπειρίας, ένα βήμα πιο κοντά στο AFRICA ECO RACE

Η MOTODYNAMICS RALLY TEAM, ο Κίμωνας Καράμπελας και η Yamaha Ténéré έχουν ήδη χαράξει τον επόμενο αγωνιστικό τους ορίζοντα.

Κάθε μεγάλη πρόκληση απαιτεί προετοιμασία. Χρειάζεται σχέδιο, στόχο και, κυρίως, τις σωστές εμπειρίες που σε φέρνουν πιο κοντά σε αυτό που ονειρεύεσαι.

Για τη MOTODYNAMICS RALLY TEAM και τον Κίμωνα Καράμπελα, το ADDAX RALLY στο Μαρόκο δεν ήταν απλώς ένας αγώνας. Ήταν ένα εξαρχής σχεδιασμένο βήμα προετοιμασίας, με έναν ξεκάθαρο προορισμό: το AFRICA ECO RACE!

Στο ADDAX RALLY, ο Κίμωνας αγωνίστηκε με την υποστήριξη της MOTODYNAMICS RALLY TEAM, έχοντας στο πλευρό του την επίσημη εργοστασιακή αγωνιστική ομάδα της Yamaha, Ténéré Yamaha Rally Team.

Στην έρημο της Merzouga, ο Κίμωνας ήρθε για πρώτη φορά σε ουσιαστική επαφή με τις απαιτήσεις της οδήγησης στην άμμο, τους αμμόλοφους και την πλοήγηση στην έρημο. Στα πέντε stages του ADDAX RALLY, προσαρμοζόταν καθημερινά στις ιδιαίτερες συνθήκες του αγώνα και ανέβαζε σταδιακά την απόδοσή του. Παρά την ατυχία του 3ου stage, επέστρεψε δυναμικά, πραγματοποιώντας στο 4ο stage την καλύτερη εμφάνισή του και κατακτώντας τη 10η θέση της γενικής κατάταξης!

Η συμμετοχή του στο ADDAX RALLY ήταν ένα σημαντικό βήμα στην αγωνιστική του εξέλιξη. Μαζί με πολύτιμη γνώση στην πλοήγηση, νέες εμπειρίες και μοναδικές εικόνες από την έρημο, επιστρέφει με ακόμη μεγαλύτερη διάθεση και αποφασιστικότητα για την επόμενη πρόκληση.

Με την υποστήριξη της MOTODYNAMICS RALLY TEAM, ο Κίμωνας ετοιμάζεται να αγωνιστεί στο AFRICA ECO RACE με τη Yamaha Ténéré GYTR, και πάλι κάτω από τις τέντες της Ténéré Yamaha Rally Team.

Το επόμενο roadbook «γράφει» AFRICA ECO RACE!

Μείνετε συντονισμένοι!