Tο ηλεκτρικό Volkswagen Polo σε κερδίζει στο δρόμο και στην καθημερινότητα με 211 ίππους, μπαταρία 52 kWh και ουσιαστική επιστροφή στην ευχρηστία.

Υπάρχουν αυτοκίνητα που προσπαθούν να σε εντυπωσιάσουν από το πρώτο λεπτό και άλλα που κερδίζουν την εμπιστοσύνη σου όσο περνά η μέρα. Το νέο Volkswagen ID. Polo ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Το καταλαβαίνεις όταν ρυθμίζεις τον κλιματισμό χωρίς να ψάχνεις σε μενού, όταν βρίσκεις αμέσως τη θέση σου πίσω από το τιμόνι και όταν μια κακοτεχνία περνά κάτω από τους τροχούς χωρίς να αναστατώνει ολόκληρο το αυτοκίνητο. Αυτά ακούγονται αυτονόητα. Στην εποχή των ηλεκτρικών, όμως, που συχνά απαιτούν να προσαρμοστείς στις δικές τους συνήθειες, αποκτούν ξανά ιδιαίτερη αξία.

Για τη Volkswagen, το όνομα Polo συνοδεύεται από συγκεκριμένες υποχρεώσεις. Μιλάμε για ένα compact αυτοκίνητο που επί δεκαετίες στηρίχθηκε στην ποιότητα, στην ευκολία χρήσης και στην αίσθηση ότι μπορούσε να αναλάβει περισσότερες δουλειές από όσες υποδήλωναν οι διαστάσεις του. Η ηλεκτρική εκδοχή καλείται να διατηρήσει αυτά τα χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πειστική αυτονομία και αποτελεσματική διαχείριση της ενέργειας. Στην έκδοση Style των 211 ίππων που δοκιμάσαμε υπάρχει και αρκετή δύναμη ώστε η διαδρομή να αποκτά ενδιαφέρον όταν απομακρύνεσαι από την κίνηση της πόλης.

Το ουσιαστικό ερώτημα, επομένως, αφορά το σύνολο. Πόσο καλά συνδυάζονται οι επιδόσεις με την άνεση; Πόση από την επίσημη αυτονομία μπορείς να αξιοποιήσεις στην πράξη; Και δικαιολογείται η τιμή της πλούσιας έκδοσης όταν η αγορά προσφέρει πλέον αρκετά ικανά ηλεκτρικά μικρά; Το ID. Polo έχει επιχειρήματα, με τα σημαντικότερα να εμφανίζονται εκεί όπου χρειάζονται περισσότερο: στην καθημερινή συμβίωση και στο δρόμο.

Με αναγνωρίσιμη ταυτότητα

Η σχεδίαση αποφεύγει τις υπερβολές. Οι αναλογίες παραμένουν εκείνες ενός κανονικού πεντάθυρου χάτσμπακ, με μήκος 4,053 μέτρα, πλάτος 1,816 και ύψος 1,530 μέτρα. Το αμάξωμα έχει όγκο και γεμάτους θόλους, αλλά διατηρεί καθαρές επιφάνειες και μια εικόνα που αναγνωρίζεται εύκολα ως Volkswagen. Οι πίσω χειρολαβές ενσωματώνονται στις κολόνες, ενώ η διαμόρφωση του πίσω μέρους προσθέτει χαρακτήρα χωρίς να φορτώνει το σύνολο με περιττά στοιχεία. Στη Style, οι μεγάλοι τροχοί γεμίζουν καλύτερα τους θόλους και ενισχύουν την παρουσία του αυτοκινήτου.

Η επιλογή μιας συγκρατημένης σχεδιαστικής γλώσσας ταιριάζει με τον προορισμό του. Το ID. Polo απευθύνεται και σε ανθρώπους που θέλουν να περάσουν στην ηλεκτροκίνηση κρατώντας μια σχέση γνωριμίας με το αυτοκίνητό τους. Παράλληλα, το Polo με θερμικό κινητήρα συνεχίζει να διατίθεται, οπότε η ηλεκτρική έκδοση προσθέτει μια διαφορετική επιλογή στην οικογένεια του μοντέλου.

Η εργονομία επιστρέφει στο προσκήνιο

Η σημαντικότερη αλλαγή στην καμπίνα βρίσκεται στον τρόπο χειρισμού των βασικών λειτουργιών. Οι φυσικοί διακόπτες έχουν επιστρέψει στο τιμόνι και στον κλιματισμό, ενώ υπάρχει ξεχωριστό περιστροφικό χειριστήριο για την ένταση του ήχου. Στην πόρτα του οδηγού βρίσκονται τέσσερις διακόπτες για τα παράθυρα. Απλές λύσεις, οι οποίες μειώνουν την ανάγκη να κοιτάζεις μακριά από τον δρόμο.

Ταυτόχρονα, η ψηφιακή υποδομή παραμένει απολύτως σύγχρονη. Ο πίνακας οργάνων των 10,2 ιντσών έχει ευανάγνωστες ενδείξεις, ενώ η κεντρική οθόνη των 12,9 ιντσών προσφέρει αρκετή επιφάνεια για πλοήγηση, πληροφορίες ενέργειας και συνδεσιμότητα. Υπάρχει και η χρήσιμη δυνατότητα οργάνωσης συντομεύσεων, που βοηθά να φέρεις τις συχνότερες λειτουργίες στα μέτρα σου.

Υπάρχει ακόμη μια ευχάριστη λεπτομέρεια για όσους εκτιμούν την ιστορία της μάρκας: η επιλογή ρετρό γραφικών, με αναφορές στα όργανα του πρώτου Polo. Πρόκειται για ένα διακριτικό παιχνίδι με το παρελθόν, μέσα σε ένα περιβάλλον που κατά τα άλλα υπηρετεί τη σύγχρονη καθημερινότητα.

Η ποιότητα προκύπτει περισσότερο από τη συναρμογή, τις επενδύσεις και τη συνολική προσοχή παρά από την αποκλειστική χρήση μαλακών πλαστικών. Σκληρές επιφάνειες υπάρχουν, όπως αναμένεται στην κατηγορία, όμως οι υφασμάτινες επενδύσεις και η προσεγμένη σύνθεση του ταμπλό δημιουργούν μια ιδιαίτερα ευχάριστη εικόνα. Η χρωματική προσέγγιση είναι σχετικά συγκρατημένη, με τη συνοχή και τη λειτουργικότητα να αποτελούν τα δυνατά σημεία.

Χώροι που αξιοποιούν κάθε εκατοστό

Η θέση οδήγησης προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικούς σωματότυπους. Το κάθισμα δίνει προτεραιότητα στην άνεση της καθημερινής χρήσης, με αρκετά σφιχτή έδρα ώστε να στηρίζει το σώμα σε μεγαλύτερες διαδρομές. Η πλευρική στήριξη επαρκεί για τον χαρακτήρα του αυτοκινήτου, αφήνοντας τον πιο σπορ προσανατολισμό σε διαφορετικές προτάσεις.

Στο πίσω κάθισμα δύο ενήλικοι μπορούν να ταξιδέψουν χωρίς ιδιαίτερες παραχωρήσεις για τα δεδομένα ενός τετράμετρου αυτοκινήτου. Ο χώρος για τα γόνατα παραμένει συνάρτηση του ύψους των εμπρός επιβατών, οπότε οι πολύ ψηλοί θα χρειαστούν κάποια -μικρή πάντως- συνεννόηση. Συνολικά, όμως, η καμπίνα εκμεταλλεύεται πολύ αποτελεσματικά το διαθέσιμο μήκος.

Το πορτμπαγκάζ αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα χαρτιά του ID. Polo. Τα 441 λίτρα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική τιμή για την κατηγορία, με σημαντικό μέρος της πρακτικότητας να κρύβεται κάτω από το δάπεδο. Το βαθύ κατώτερο τμήμα επιτρέπει την οργάνωση αντικειμένων που διαφορετικά θα καταλάμβαναν τον κύριο χώρο. Με αναδίπλωση των πίσω καθισμάτων η χωρητικότητα φτάνει στα 1.240 λίτρα.

Αρκετές θήκες συμπληρώνουν την εικόνα, με χώρους για κινητά, ποτηροθήκες και αποθηκευτική επιφάνεια κάτω από την κεντρική κονσόλα. Η ορατότητα προς τα εμπρός και στο πλάι είναι καλή. Η φαρδιά πίσω κολόνα περιορίζει λίγο την ορατότητα προς τα πίσω, όμως τα συστήματα υποβοήθησης και η σωστή χρήση των καθρεπτών διευκολύνουν τους ελιγμούς.

211 ίπποι με προτεραιότητα στην αποδοτικότητα

Το ID. Polo βασίζεται στην πλατφόρμα MEB+, με τον ηλεκτροκινητήρα τοποθετημένο εμπρός και την κίνηση να μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς. Ο νέος APP290 αποδίδει στη συγκεκριμένη έκδοση 211 ίππους και 290 Nm, μέσω μετάδοσης μίας σχέσης. Η μπαταρία έχει συνολική χωρητικότητα 55 kWh και ωφέλιμη 52 kWh, με χημεία νικελίου-μαγγανίου-κοβαλτίου.

Τα 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνονται σε 7,1 δευτερόλεπτα και η τελική ταχύτητα περιορίζεται στα 160 χλμ./ώρα. Οι αριθμοί αρκούν για να περιγράψουν ένα σαφώς γρήγορο αυτοκίνητο. Η άμεση απόκριση, όμως, έχει μεγαλύτερη σημασία στην καθημερινότητα: μια προσπέραση, η είσοδος σε δρόμο ταχείας κυκλοφορίας ή η επιτάχυνση σε μια ανηφορική διαδρομή πραγματοποιούνται με ουσιαστικό απόθεμα δύναμης.

Η απόδοση μπορεί να αξιοποιηθεί χωρίς να χρειάζεται διαρκώς πλήρες πάτημα του δεξιού πεντάλ. Η ομαλή οδήγηση παραμένει εύκολη, στοιχείο που μετρά ιδιαίτερα σε ένα αυτοκίνητο με οικογενειακές υποχρεώσεις.

Κατανάλωση, φόρτιση και πραγματική αυτονομία

Στην πράξη, μια αντιπροσωπευτική μεικτή κατανάλωση βρίσκεται περίπου στις 14-15 kWh/100 χλμ. Σε αυτό το εύρος, η ωφέλιμη μπαταρία των 52 kWh αντιστοιχεί σε περίπου 350–370 χιλιόμετρα συνολικής αυτονομίας. Στην πόλη, με ήπιες θερμοκρασίες και ομαλό ρυθμό, η κατανάλωση μπορεί να υποχωρήσει κοντά ή και κάτω από τις 13 kWh/100 χλμ. Η αντίστοιχη αυτονομία πλησιάζει τα 400 χιλιόμετρα και μπορεί να τα ξεπεράσει σε ευνοϊκές συνθήκες. Η ανάκτηση στις επιβραδύνσεις και οι χαμηλότερες αεροδυναμικές απαιτήσεις ευνοούν τη συγκεκριμένη χρήση.

Στον αυτοκινητόδρομο η εικόνα αλλάζει. Με περίπου 120 χλμ./ώρα, μια κατανάλωση κοντά στις 18 kWh/100 χλμ. περιορίζει τη συνολική θεωρητικά διαθέσιμη απόσταση κοντά στα 300 χιλιόμετρα. Η ταχύτητα, η θερμοκρασία, το φορτίο και η θέρμανση της καμπίνας επηρεάζουν το αποτέλεσμα. Η επίσημη αυτονομία έως 454 χιλιόμετρα αφορά τη μέγιστη επίδοση της γκάμας κατά WLTP.

Ο ενσωματωμένος φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος υποστηρίζει έως 11 kW. Σε κατάλληλο τριφασικό wallbox, μια πλήρης φόρτιση απαιτεί περίπου πεντέμισι ώρες. Στην καθημερινή χρήση συνήθως αναπληρώνεται μόνο η ενέργεια που καταναλώθηκε μέσα στην ημέρα, οπότε ο χρόνος σύνδεσης είναι αισθητά μικρότερος. Σε ταχυφορτιστή συνεχούς ρεύματος η μέγιστη ισχύς είναι 105 kW. Η Volkswagen ανακοινώνει περίπου 24 λεπτά για το 10%-80%, υπό κατάλληλες συνθήκες.

Η αντλία θερμότητας διατίθεται προαιρετικά και αξίζει να εξεταστεί από όσους κινούνται συχνά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Η απουσία της από τον βασικό εξοπλισμό της συγκεκριμένης πρότασης είναι ένα σημείο που χρειάζεται προσοχή κατά τη διαμόρφωση, καθώς η σωστή επιλογή εξοπλισμού μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή συμπεριφορά τον χειμώνα.

Στο δρόμο βρίσκεται το ισχυρότερο επιχείρημα

Το καλύτερο στοιχείο του ID. Polo είναι η ισορροπία της ανάρτησης. Η διάταξη παραμένει συμβατική, με γόνατα MacPherson εμπρός και ημιάκαμπτο άξονα πίσω, αλλά η αποτελεσματικότητα κρίνεται στη ρύθμιση. Το αυτοκίνητο ελέγχει τις κινήσεις του αμαξώματος και φιλτράρει τις ανωμαλίες χωρίς να δημιουργεί την αίσθηση ότι κάθε λακκούβα φτάνει αυτούσια στην καμπίνα. Υπάρχει μια σχετικά σφιχτή βάση, απαραίτητη για τη διαχείριση βάρους άνω του ενάμιση τόνου. Η απόσβεση, όμως, έχει αρκετή προοδευτικότητα ώστε οι επιβάτες να μη νιώθουν ότι η άνεση θυσιάστηκε για χάρη του ελέγχου. Στις πιο κοφτές εγκάρσιες ανωμαλίες οι μεγάλοι τροχοί μπορούν να κάνουν την παρουσία τους αισθητή, αλλά το πλαίσιο επανέρχεται γρήγορα και αποφεύγει τις περιττές ταλαντώσεις.

Στην πόλη, η άμεση απόκριση συνδυάζεται με εύκολη διαχείριση της επιτάχυνσης. Το τιμόνι διευκολύνει τις κινήσεις χαμηλής ταχύτητας και ο κύκλος στροφής των 10,6 μέτρων βοηθά σε στενούς δρόμους και αναστροφές. Οι διαστάσεις επιτρέπουν να κινηθείς και να παρκάρεις με τη λογική ενός μικρού αυτοκινήτου, ενώ η ποιότητα κύλισης παραπέμπει σε πιο ώριμη κατασκευή. Η λειτουργία one-pedal υπάρχει και διευκολύνει την κίνηση με συχνές επιβραδύνσεις. Χρειάζεται μια σύντομη εξοικείωση για όσους τη συναντούν για πρώτη φορά, αλλά στη συνέχεια μειώνει τις συνεχείς εναλλαγές ανάμεσα σε γκάζι και φρένο. Οι δυνατότητες άμεσης ρύθμισης της ανάκτησης ίσως θα μπορούσαν να είναι περισσότερες, ωστόσο η βασική λειτουργία παραμένει εύκολα αξιοποιήσιμη.

Όταν ο δρόμος ανοίξει, το ID. Polo δείχνει γιατί η Volkswagen έδωσε τόση έμφαση στο πλαίσιο. Το τιμόνι έχει σωστά επιλεγμένο βάρος και σαφή απόκριση γύρω από τη θέση της ευθείας. Οι εντολές μεταφέρονται με ακρίβεια και το εμπρός μέρος ακολουθεί πρόθυμα, επιτρέποντας να επιλέξεις γραμμή χωρίς συνεχείς διορθώσεις. Στις διαδοχικές στροφές η ανάρτηση συγκρατεί τις κλίσεις και διαχειρίζεται ομαλά τις μεταφορές φορτίου. Το βάρος υπάρχει, αλλά παραμένει καλά ελεγχόμενο. Η αίσθηση είναι συμπαγής και προβλέψιμη, με αρκετή πρόσφυση ώστε οι 211 ίπποι να αξιοποιούνται χωρίς να μετατρέπεται κάθε έξοδος στροφής σε διαπραγμάτευση με το δεξί πεντάλ.

Η δύναμη φτάνει στους εμπρός τροχούς, οπότε σε χαμηλή πρόσφυση απαιτείται μέτρο στην επιτάχυνση. Η συνολική συμπεριφορά, πάντως, εμπνέει εμπιστοσύνη και ευνοεί το γρήγορο, καθαρό ρυθμό. Το ID. Polo δεν επιδιώκει διαρκώς να προκαλεί τον οδηγό του, αλλά προσφέρει εκείνη την ακρίβεια που επιτρέπει να απολαμβάνεις μια καλή διαδρομή χωρίς ένταση. Θετική είναι και η αίσθηση του πεντάλ των φρένων, με ελεγχόμενη επιβράδυνση και εύκολη προσαρμογή της πίεσης. Η καλή συνεργασία ανάκτησης και συμβατικής πέδησης έχει σημασία τόσο στις γρήγορες διαδρομές όσο και στο τελευταίο κομμάτι πριν από μια στάση, όπου η προοδευτικότητα επηρεάζει άμεσα την άνεση των επιβατών.

Στο ταξίδι, η σταθερότητα και ο έλεγχος του αμαξώματος κάνουν το αυτοκίνητο να αισθάνεται μεγαλύτερο. Η ισχύς επαρκεί για ασφαλή ένταξη και προσπεράσεις, ενώ η καθαρή εργονομία μειώνει τον φόρτο του οδηγού. Η κατανάλωση μπορεί να ανεβαίνει με την ταχύτητα, όπως συμβαίνει στα ηλεκτρικά, αλλά το αυτοκίνητο διατηρεί την ίδια συγκροτημένη συμπεριφορά που το χαρακτηρίζει και στις χαμηλότερες ταχύτητες.

Η τελική αποτίμηση

Η τιμή της Style των 211 ίππων διαμορφώνεται από 36.990 ευρώ, πριν από τυχόν κρατική επιδότηση, ενώ η γκάμα του ID. Polo ξεκινά από τα 24.990 ευρώ της βασικής έκδοσης Trend των 116 ίππων με τη μικρότερη μπαταρία. Η πλούσια έκδοση προσθέτει στοιχεία άνεσης και εμφάνισης, αλλά η τιμή παραμένει ένα από τα βασικά σημεία προβληματισμού. Στην εξίσωση μπαίνει και το πρόγραμμα Volkswagen JOY, το οποίο μπορεί να προσφέρει κάλυψη έως 10 χρόνια ή 150.000 χιλιόμετρα, με ενεργοποίηση ή ανανέωση μέσω της προβλεπόμενης συντήρησης στο εξουσιοδοτημένο δίκτυο και σύμφωνα με τους όρους του.

Το ID. Polo Style κερδίζει τελικά επειδή έχει κατανοήσει σωστά το ρόλο του. Είναι αρκετά compact για την πόλη, αρκετά πρακτικό για να αναλάβει οικογενειακές υποχρεώσεις και αρκετά γρήγορο ώστε να μη χρειάζεται δεύτερη σκέψη όταν εμφανίζεται μια ευκαιρία προσπέρασης. Πάνω απ’ όλα, διαθέτει το πλαίσιο και την ευχρηστία που κάνουν την καθημερινή σχέση με ένα αυτοκίνητο ουσιαστικά ευχάριστη. Η Volkswagen έφτιαξε ένα ηλεκτρικό που σε κερδίζει με τη συνολική του λειτουργία, και οι 211 ίπποι προσθέτουν το απαραίτητο απόθεμα για να συνεχίζεται αυτή η καλή εντύπωση και μετά την τελευταία διασταύρωση της πόλης.