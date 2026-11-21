Mototrend: Black Friday εκπτώσεις έως 2.300 ευρώ σε 12 μοντέλα
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Οι προσφορές αφορούν μοντέλα των Kymco, Cyclone, Gemini και Yadea και ισχύουν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2026, για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.
Η Mototrend SA προσφέρει τιμές Black Friday σε 12 μοντέλα των εταιρειών Kymco, Cyclone, Gemini και Yadea, με εκπτώσεις που κυμαίνονται από 250 έως και 2.300 ευρώ.
Οι προσφορές ισχύουν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2026 και αφορούν περιορισμένο αριθμό οχημάτων.
Kymco
|Μοντέλο
|Αρχική τιμή
|Τιμή προσφοράς
|Έκπτωση
|AK 575
|11.995 €
|11.495 €
|500 €
|XCITING VS 400
|6.995 €
|6.495 €
|500 €
|DTX 360
|5.495 €
|4.995 €
|500 €
Cyclone
|Μοντέλο
|Αρχική τιμή
|Τιμή προσφοράς
|Έκπτωση
|RT1
|2.495 €
|2.245 €
|250 €
|RX2
|3.095 €
|2.845 €
|250 €
|RA125 PLUS
|2.845 €
|2.595 €
|250 €
Gemini
|Μοντέλο
|Αρχική τιμή
|Τιμή προσφοράς
|Έκπτωση
|GOBI 125
|2.495 €
|2.245 €
|250 €
|GOBI 250
|3.395 €
|3.145 €
|250 €
|NEXY 125
|2.695 €
|2.445 €
|250 €
Yadea
|Μοντέλο
|Αρχική τιμή
|Τιμή προσφοράς
|Έκπτωση
|VOLTGUARD
|1.995 €
|1.695 €
|300 €
|G5S
|4.575 €
|2.575 €
|2.000 €
|C1S PRO
|4.975 €
|2.675 €
|2.300 €
Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δίκτυο αντιπροσώπων της Mototrend SA και στο τηλέφωνο 210 2585991.
@Photo credits: Mototrend