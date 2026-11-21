Οι προσφορές αφορούν μοντέλα των Kymco, Cyclone, Gemini και Yadea και ισχύουν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2026, για περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Η Mototrend SA προσφέρει τιμές Black Friday σε 12 μοντέλα των εταιρειών Kymco, Cyclone, Gemini και Yadea, με εκπτώσεις που κυμαίνονται από 250 έως και 2.300 ευρώ.

Οι προσφορές ισχύουν μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2026 και αφορούν περιορισμένο αριθμό οχημάτων.

Kymco

Μοντέλο Αρχική τιμή Τιμή προσφοράς Έκπτωση AK 575 11.995 € 11.495 € 500 € XCITING VS 400 6.995 € 6.495 € 500 € DTX 360 5.495 € 4.995 € 500 €

Cyclone

Μοντέλο Αρχική τιμή Τιμή προσφοράς Έκπτωση RT1 2.495 € 2.245 € 250 € RX2 3.095 € 2.845 € 250 € RA125 PLUS 2.845 € 2.595 € 250 €

Gemini

Μοντέλο Αρχική τιμή Τιμή προσφοράς Έκπτωση GOBI 125 2.495 € 2.245 € 250 € GOBI 250 3.395 € 3.145 € 250 € NEXY 125 2.695 € 2.445 € 250 €

Yadea

Μοντέλο Αρχική τιμή Τιμή προσφοράς Έκπτωση VOLTGUARD 1.995 € 1.695 € 300 € G5S 4.575 € 2.575 € 2.000 € C1S PRO 4.975 € 2.675 € 2.300 €

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο δίκτυο αντιπροσώπων της Mototrend SA και στο τηλέφωνο 210 2585991.